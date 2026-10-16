ఆహా ఏమి రుచి - తినరా మైమరచి - హైదరాబాద్ వంటకాలకు ఫారినర్స్ ఫిదా
హైదరాబాద్లోని హోటళ్లు ఇప్పుడు సంప్రదాయ వంటకాలను అంతర్జాతీయ వెరైటీలతో మేళవిస్తున్నాయి. శాకాహారులు, విదేశీయులను కట్టిపడేసేలా వెరైటీ వంటకాలు సిద్ధం చేస్తున్నాయి. వివిధ రకాల థీమ్లతో సరికొత్త అనుభూతి కలిగించేలా పిల్లలతో పాటు పెద్దలను ఆకర్షిస్తున్నాయి.
Published : October 16, 2026 at 11:33 AM IST
Vegetarian Hyderabadi Dishes : హైదరాబాద్ వంటకాల్లో మీకు ఇష్టమైన ఫుడ్ ఏదని అడిగితే చాలా మంది 'దమ్ బిర్యానీ' అనే జవాబివ్వొచ్చు! కానీ కబాబ్లు, హలీమ్ వంటి మాంసాహార వంటకాలతో పాటు బగారా బైగాన్, మిర్చీ కా సాలన్, ఖట్టీ దాల్, వెజిటేబుల్ దమ్ బిర్యానీ లాంటి వంటకాలు శాకాహారులను సైతం కట్టిపడేస్తున్నాయి. వీటితో పాటు డబుల్ కా మీఠా, కుబానీ కా మీఠా, షీర్ కుర్మా వంటి స్వీట్లూ నోరూరిస్తాయి. బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్, మాదాపూర్ ప్రాంతాల్లో విదేశీ టూరిస్టుల ఆకలి తీర్చడానికే ఏర్పాటు చేశారా అన్నట్లు రెస్టారెంట్లు వెలుస్తున్నాయి. మన భాగ్యనగరంలో చేసే కొన్ని వంటకాలు యునెస్కో వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల నుంచి కూడా గుర్తింపు పొందాయి. ఇవాళ 'ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం' సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని విభిన్న రకాల ఫుడ్స్పై 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేక కథనం.
చిన్న స్టాళ్లల్లోనూ బర్గర్, మోమోలు
గతంలో హోటళ్ల ఎదుట 'భోజనం తయార్' అని రాసి ఉన్న బోర్డులను చూసే ఉంటాం. కానీ ఇప్పుడు భోజనంతో పాటు ఆసియా, ఐరోపా, అమెరికా దేశాల రుచులు కూడా వడ్డించేందుకు సిద్ధమే అన్నట్లు ఆన్లైన్ మెనూలో చూపిస్తున్నాయి. ఇది వరకు మోమోస్, బర్గర్లు తినాలంటే పెద్ద పెద్ద హోటళ్లలో దొరికేవి. ఇప్పుడు కూకట్పల్లి, సింధీ కాలనీ, మెహదీపట్నం, హైటెక్ సిటీ వంటి ప్రాంతాల్లో రోడ్డు పక్కన ఉండే స్టాళ్లలో కూడా తినడానికి సిద్ధంగా ఉన్న బర్గర్లు, మోమోస్ లభిస్తున్నాయి.
ఆధునిక డ్రింక్స్తో పోటీపడేలా షర్బత్ తయారీ
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటకాలు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ వెరైటీలతో మేళవిస్తున్నాయి. రెస్టారెంట్లు, కలినరీ నిర్వాహకులు వీటి కోసం ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుంటున్నారు. తెలంగాణలో ఫేమస్ వంటకమైన 'సర్వపిండి' ఇప్పుడు విదేశీయులనూ నోరూరిస్తోంది. జూబ్లీహిల్స్లోని ఓ కలినరీ ఈ వంటకంతో ప్రయోగాలు చేసి, అంతర్జాతీయ రుచులకు అనుగుణంగా మరింత సాఫ్ట్గా, విదేశీయులు ఇష్టపడేలా తయారు చేస్తోంది. స్థానిక షర్బత్ను కూడా ఆధునిక డ్రింకులతో పోటీపడేలా చేస్తోంది. ఫ్రెంచ్, జర్మన్ వంటలను మేళవించి, రాష్ట్రంలో ప్రసిద్ధ వంటకాలను రూపొందిస్తూ విదేశీ పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు యత్నిస్తోంది.
ఆకట్టుకునే థీమ్లు
అడవిలో కూర్చొని ఆరగిస్తున్నట్లు, జైల్లో తింటున్నట్లు, రైల్లో ప్రయాణిస్తూ తినడం ఇలా ఎన్నో థీమ్లతో పిల్లలే కాదు పెద్దలను కూడా ఆకర్షించేలా రెస్టారెంట్లు వెలిశాయి. ఇంట్లో వండుకున్నా కొత్త అనుభూతి కోసం వెరైటీ థీమ్లతో ప్రజలను తమ వద్దకు వచ్చేలా రెస్టారెంట్లు ప్రేరేపిస్తున్నాయి.
2025లో హైదరాబాద్లో ఆహారాల గణాంకాలు (స్విగ్గీ ప్రకారం)
- 12 శాతం: నగరంలోని ఫుడ్ సర్వీసెస్ రంగంలో వార్షిక వృద్ధి
- 17.5 కోట్లు: మొత్తం బిర్యానీ ఆర్డర్లు (వీటిలో కేవలం చికెన్ బిర్యానీ ఆర్డర్లు 1.08 కోట్లు )
- 18 శాతం: దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన మొత్తం బిర్యానీ ఆర్డర్లలో హైదరాబాద్ వాటా
- 3.99 లక్షలు: వెజ్ దోశ ఆర్డర్లు
- 34 లక్షలు: ఇడ్లీ ఆర్డర్లు
- మూడో స్థానం: వెజ్ బిర్యానీ ఆర్డర్ల పరంగా హైదరాబాద్ స్థానం
మసాలా చౌమీన్, చిల్లీ చికెన్ బావో - మన వంటకాలే, కాస్త ఫారిన్ టచ్ కలిపారంతే!