ఐపీఎల్లో నా బెస్ట్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తా : ఆర్ఆర్ ప్లేయర్ అమన్
క్రికెటర్గా రాణిస్తోన్న అమన్రావు - ఐపీఎల్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్లో చోటు - సయ్యద్ మస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో 160కి పైగా స్ట్రైక్ రేట్తో అద్భుతంగా రాణించిన అమన్ - అండర్-16 పోటీల్లో హైదరాబాద్కు కెప్టెన్
Published : December 30, 2025 at 3:15 PM IST
Cricketer Aman Rao plays for Rajasthan Royals : పిల్లలకు ఎలాంటి భవిష్యత్తు బాగుంటుందో ఒక్కోసారి తల్లిదండ్రులకే బాగా తెలుస్తుంది. హైదరాబాద్కు చెందిన 21 ఏళ్ల అమన్రావు విషయంలోనూ అదే జరిగింది. కుమారుడు క్రికెట్లో రాణిస్తాడని నమ్మి తల్లిదండ్రులు ఆ దిశగా ప్రోత్సహించారు. ప్రతి టోర్నీలో అద్భుత ప్రతిభ చూపి సెంచరీల మీద సెంచరీలు బాదాడు. ఇప్పుడు దీనికి ప్రతిఫలమే ఐపీఎల్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టులో చోటు సంపాదించడం. రాబోయే మ్యాచ్లలో కప్పు సాధించడమే తన లక్ష్యమని అంటున్న యువ క్రికెటర్ అమన్రావుతో ఈటీవీ భారత్ చిట్చాట్.
ప్రశ్న : చిన్నప్పుడే క్రికెట్ వైపు వచ్చారు ఎలా అనిపించింది?
జవాబు : ముందుగా మా అన్నయ్య క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వెళ్లేవాడు. అతనితో కలిసి వెళ్లేవాడిని. మా అన్నయ్య క్రికెట్ ఆడటంతో నేను కూడా ఆడటం ప్రారంభించాను.
ప్రశ్న : మీరు క్రికెట్ బాగా ఆడుతున్నారని ఎప్పుడు గ్రహించారు? మీ తల్లిదండ్రుల నుంచి ఎలా ప్రోత్సాహం లభించింది?
జవాబు : నాకు ఏడేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు క్రికెట్ ఆడటం ప్రారంభించాను. అప్పుడు చాలా బాగా ఆడేవాడిని. చిన్నప్పటి నుంచి తల్లిదండ్రులు బాగా సపోర్టు చేశారు. పదేళ్లకే కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి ఆడాను.
ప్రశ్న : ముందుగా అండర్-14 మ్యాచ్లు ఆడారా?
జవాబు : పదేళ్లకు అండర్-14కు సెలెక్ట్ అయ్యాను. పదేళ్ల నుంచి ఇప్పటివరకూ ప్రతి ఏడాది రాష్ట్రానికి ఆడాను.
ప్రశ్న : అండర్-14, అండర్-19లో మీకు మంచి గుర్తింపు తెచ్చిన మ్యాచ్?
జవాబు : అలాంటి మెమోరీలు రెండు ఉన్నాయి. ముందుగా అండర్-16లో 238 నాటౌట్ చేశాను. రెండోది అండర్-19లో 156 నాటౌట్గా నిలిచాను. ఆరోజు మ్యాచ్ను సేవ్ చేశాను.
ప్రశ్న : సయ్యద్ ముస్తాక్ టోర్నమెంట్ జర్నీ ఎలా ప్రారంభమైంది?
జవాబు : ఈ టోర్నమెంట్లో సెమీస్ వరకు వెళ్లాం. ఇందులో నా ప్రదర్శన కొంచెం బాగుంది. అందుకే రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు నన్ను వేలంలో కొనుగోలు చేసింది.
ప్రశ్న : రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు మిమ్మల్ని కొనుగోలు మీకు ఎలా అనిపిస్తోంది?
జవాబు : ఈ జట్టుకు ఎంపిక అవ్వడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ జట్టుకు నా వంతు బలమైన ప్రదర్శన ఇస్తాను.
ప్రశ్న : యజస్వి జైస్వాల్, రియాన్ పరాగ్లతో ఆడటం ఎలా ఉంది?
జవాబు : చిన్నప్పటి నుంచి ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహించాలని అనుకునేవాడిని. అలాగే ఐపీఎల్లో ఆడాలని కూడా అనుకునేవాడిని. అది ఇప్పుడు నిజమైంది.
ప్రశ్న : ఐపీఎల్ మినీ ఆక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు చివరికి మీ పేరు రావడం, తర్వాత మిమ్మల్ని రాజస్థాన్ రాయల్స్ కొనుగోలు చేయడం ఎలా అనిపించింది. ఆ క్షణాన్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు?
జవాబు : ఆరోజు ఆక్షన్ నేను చూడలేదు. ఆరోజు మ్యాచ్ జరుగుతోంది. నాపేరు వచ్చినప్పుడే ఫోన్ తీసుకొని చూస్తున్నాను. ఆరోజు మ్యాచ్ ఓడిపోవడం వల్ల బాధగా ఉంది. ఆరోజు నా కన్నా నా ఫ్యామిలీ సంతోషంగా ఉన్నారు.
ప్రశ్న : ఐపీఎల్లో ఆడే అవకాశం వచ్చింది మీకు మరి దీన్ని టీంమిండియాకు ఆడడానికి ఉపయోగించుకుంటారా?
జవాబు : ఐపీఎల్లో నా బెస్ట్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను. మ్యాచ్లో ఆడితే 100 శాతం మంచి ప్రదర్శనే ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం.
ప్రశ్న : మీరు క్రికెట్ మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఓపెనింగ్నే చేస్తున్నారా? లేక వేరే స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేశారా?
జవాబు : ఓపెనింగ్ మాత్రమే చేసేవాడిని. బౌలింగ్ చేయను.
ప్రశ్న : ఇప్పుడు కొత్తగా క్రికెట్లోకి వచ్చే యువ క్రికెటర్లకు మీరు ఇచ్చే సలహా?
జవాబు : నిలదొక్కునే స్వభావం( స్థిరపడే) ఉండాలి. పెద్ద ప్లేయర్లు అందరూ ఫెయిల్ అయి మళ్లీ విజయాలను అందుకుంటారు. సెల్ఫ్ బిలీఫ్ ఉండాలి. ఫెయిల్యూర్స్ నుంచి భయపడవద్దు.
ప్రశ్న : మీ ఫెవరేట్ క్రికెటర్ ఎవరు?
జవాబు : ముందు నుంచి కేన్ విలియమ్స్, రోహిత్ శర్మ
