క్రికెటర్‌గా రాణిస్తోన్న అమన్‌రావు - ఐపీఎల్‌లో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌లో చోటు - సయ్యద్‌ మస్తాక్‌ అలీ ట్రోఫీలో 160కి పైగా స్ట్రైక్‌ రేట్‌తో అద్భుతంగా రాణించిన అమన్‌ - అండర్‌-16 పోటీల్లో హైదరాబాద్‌కు కెప్టెన్‌

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 30, 2025 at 3:15 PM IST

Cricketer Aman Rao plays for Rajasthan Royals : పిల్లలకు ఎలాంటి భవిష్యత్తు బాగుంటుందో ఒక్కోసారి తల్లిదండ్రులకే బాగా తెలుస్తుంది. హైదరాబాద్​కు చెందిన 21 ఏళ్ల అమన్​రావు విషయంలోనూ అదే జరిగింది. కుమారుడు క్రికెట్​లో రాణిస్తాడని నమ్మి తల్లిదండ్రులు ఆ దిశగా ప్రోత్సహించారు. ప్రతి టోర్నీలో అద్భుత ప్రతిభ చూపి సెంచరీల మీద సెంచరీలు బాదాడు. ఇప్పుడు దీనికి ప్రతిఫలమే ఐపీఎల్​లో రాజస్థాన్​ రాయల్స్​ జట్టులో చోటు సంపాదించడం. రాబోయే మ్యాచ్​లలో కప్పు సాధించడమే తన లక్ష్యమని అంటున్న యువ క్రికెటర్​ అమన్​రావుతో ఈటీవీ భారత్​ చిట్​చాట్​.

ప్రశ్న : చిన్నప్పుడే క్రికెట్​ వైపు వచ్చారు ఎలా అనిపించింది?

జవాబు : ముందుగా మా అన్నయ్య క్రికెట్​ ప్రాక్టీస్​ చేయడానికి వెళ్లేవాడు. అతనితో కలిసి వెళ్లేవాడిని. మా అన్నయ్య క్రికెట్​ ఆడటంతో నేను కూడా ఆడటం ప్రారంభించాను.

ప్రశ్న : మీరు క్రికెట్​ బాగా ఆడుతున్నారని ఎప్పుడు గ్రహించారు? మీ తల్లిదండ్రుల నుంచి ఎలా ప్రోత్సాహం లభించింది?

జవాబు : నాకు ఏడేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు క్రికెట్​ ఆడటం ప్రారంభించాను. అప్పుడు చాలా బాగా ఆడేవాడిని. చిన్నప్పటి నుంచి తల్లిదండ్రులు బాగా సపోర్టు చేశారు. పదేళ్లకే కరీంనగర్​ జిల్లా నుంచి ఆడాను.

ప్రశ్న : ముందుగా అండర్​-14 మ్యాచ్​లు ఆడారా?

జవాబు : పదేళ్లకు అండర్​-14కు సెలెక్ట్​ అయ్యాను. పదేళ్ల నుంచి ఇప్పటివరకూ ప్రతి ఏడాది రాష్ట్రానికి ఆడాను.

ప్రశ్న : అండర్​-14, అండర్​-19లో మీకు మంచి గుర్తింపు తెచ్చిన మ్యాచ్​?

జవాబు : అలాంటి మెమోరీలు రెండు ఉన్నాయి. ముందుగా అండర్​-16లో 238 నాటౌట్​ చేశాను. రెండోది అండర్​-19లో 156 నాటౌట్​గా నిలిచాను. ఆరోజు మ్యాచ్​ను సేవ్​ చేశాను.

ప్రశ్న : సయ్యద్​ ముస్తాక్ టోర్నమెంట్​ జర్నీ ఎలా ప్రారంభమైంది?

జవాబు : ఈ టోర్నమెంట్​లో సెమీస్​ వరకు వెళ్లాం. ఇందులో నా ప్రదర్శన కొంచెం బాగుంది. అందుకే రాజస్థాన్​ రాయల్స్​ జట్టు నన్ను వేలంలో కొనుగోలు చేసింది.

ప్రశ్న : రాజస్థాన్​ రాయల్స్​ జట్టు మిమ్మల్ని కొనుగోలు మీకు ఎలా అనిపిస్తోంది?

జవాబు : ఈ జట్టుకు ఎంపిక అవ్వడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ జట్టుకు నా వంతు బలమైన ప్రదర్శన ఇస్తాను.

ప్రశ్న : యజస్వి జైస్వాల్​, రియాన్​ పరాగ్​లతో ఆడటం ఎలా ఉంది?

జవాబు : చిన్నప్పటి నుంచి ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహించాలని అనుకునేవాడిని. అలాగే ఐపీఎల్​లో ఆడాలని కూడా అనుకునేవాడిని. అది ఇప్పుడు నిజమైంది.

ప్రశ్న : ఐపీఎల్​ మినీ ఆక్షన్​ జరుగుతున్నప్పుడు చివరికి మీ పేరు రావడం, తర్వాత మిమ్మల్ని రాజస్థాన్​ రాయల్స్​ కొనుగోలు చేయడం ఎలా అనిపించింది. ఆ క్షణాన్ని ఎలా ఎంజాయ్​ చేశారు?

జవాబు : ఆరోజు ఆక్షన్​ నేను చూడలేదు. ఆరోజు మ్యాచ్​ జరుగుతోంది. నాపేరు వచ్చినప్పుడే ఫోన్ తీసుకొని చూస్తున్నాను. ఆరోజు మ్యాచ్​ ఓడిపోవడం వల్ల బాధగా ఉంది. ఆరోజు నా కన్నా నా ఫ్యామిలీ సంతోషంగా ఉన్నారు.

ప్రశ్న : ఐపీఎల్​లో ఆడే అవకాశం వచ్చింది మీకు మరి దీన్ని టీంమిండియాకు ఆడడానికి ఉపయోగించుకుంటారా?

జవాబు : ఐపీఎల్​లో నా బెస్ట్​ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను. మ్యాచ్​లో ఆడితే 100 శాతం మంచి ప్రదర్శనే ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం.

ప్రశ్న : మీరు క్రికెట్​ మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఓపెనింగ్​నే చేస్తున్నారా? లేక వేరే స్థానంలో బ్యాటింగ్​ చేశారా?

జవాబు : ఓపెనింగ్​ మాత్రమే చేసేవాడిని. బౌలింగ్​ చేయను.

ప్రశ్న : ఇప్పుడు కొత్తగా క్రికెట్​లోకి వచ్చే యువ క్రికెటర్లకు మీరు ఇచ్చే సలహా?

జవాబు : నిలదొక్కునే స్వభావం( స్థిరపడే) ఉండాలి. పెద్ద ప్లేయర్లు అందరూ ఫెయిల్​ అయి మళ్లీ విజయాలను అందుకుంటారు. సెల్ఫ్​ బిలీఫ్​ ఉండాలి. ఫెయిల్యూర్స్​ నుంచి భయపడవద్దు.

ప్రశ్న : మీ ఫెవరేట్​ క్రికెటర్​ ఎవరు?

జవాబు : ముందు నుంచి కేన్​ విలియమ్స్​, రోహిత్​ శర్మ

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

