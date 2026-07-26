'ఈరోజే లాస్ట్ డేట్ - వెంటనే రూ.10 వేలు కడితే ఇందిరమ్మ ఇల్లు మీదే' : సజ్జనర్ హెచ్చరిక
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పేరుతో సైబర్ మోసాలు - ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హైదరాబాద్ సీపీ వీసీ సజ్జనర్ హెచ్చరిక - డబ్బులు చెల్లిస్తే ఇల్లు ఇప్పిస్తామంటూ చెప్పేవాళ్ల మాటలు నమ్మొద్దు
Published : July 26, 2026 at 2:31 PM IST
Beware of Indiramma Housing Cyber Frauds : టెక్నాలజీ రోజురోజుకూ ఎంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో, అంతే వేగంగా సైబర్ నేరాలు కూడా పెరిగిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పథకాల పేరిట ఆయా స్కీమ్ల లబ్ధిదారుల జాబితాల పేరు చెప్పి సైబర్ కేటుగాళ్లు అమాయక ప్రజలను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. తాజాగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పేరిట సైబర్ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్ హెచ్చరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలు కీలక సూచనలు చేశారు.
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పేరుతో సైబర్ మోసాలు : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పేరుతో సైబర్ మోసాలు జరుగుతున్నాయని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్ సూచించారు. రూ.10,000 ఈఎండీ చెల్లింపుల పేరుతో నకిలీ కాల్స్, లింకుల ద్వారా మోసాలకు పాల్పడే అవకాశం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు. డబ్బులు చెల్లిస్తే ఇళ్లు ఇప్పిస్తామని మాయగాళ్లు చెప్పే మాటలు నమ్మవద్దని ఆయన హితవు పలికారు.
ఈరోజే చివరి తేదీ అని భయపెట్టి డబ్బులు కాజేసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని, ప్రజలు అలాంటి వాటిని నమ్మవద్దని సజ్జనర్ సూచించారు. వాట్సాప్, ఎస్ఎంఎస్లలో వచ్చే అపరిచిత లింకులు, ఏపీకే ఫైళ్లను డౌన్లోడ్ చేయవద్దని ఆయన కోరారు. ఎనీ డెస్క్, టీమ్ వ్యూయర్ వంటి స్క్రీన్ షేరింగ్ యాప్లను ఇన్స్టాల్ చేయొద్దని సజ్జనర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. రీఫండ్ కోసం యూపీఐ పిన్ అవసరం లేదని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎవరికీ ఆ వివరాలు చెప్పొద్దన్నారు.
సైబర్ మోసానికి గురైతే ఇలా చేయండి : ఆధార్, బ్యాంక్ ఖాతాలకు సంబంధించిన వివరాలు, ఓటీపీ లాంటివి అపరిచితులతో పంచుకోవద్దని సజ్జనర్ హెచ్చరించారు. ఇళ్ల కేటాయింపు ప్రక్రియ పూర్తిగా పారద్శకంగా జరుగుతుందని, దళారులకు ఎలాంటి అవకాశం లేదని ఆయన వివరించారు. ఇళ్లను కేటాయించకపోతే ఈఎండీ మొత్తాన్ని ప్రభుత్వమే దరఖాస్తుదారుడి బ్యాంకు ఖాతాలోకి తిరిగి జమ చేస్తుందన్నారు. సైబర్ మోసానికి గురైనట్లయితే 1930కు కాల్ చేయాలని లేదా Cybercrime.gov.inలో ఫిర్యాదు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఇదీ అసలు కథ : నగరంలో ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు వరకు ఉన్న కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ(క్యూర్) పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణ పథకానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టిన విషయం తెలిసిందే. పథకం విధి విధానాలు, అర్హతలు, దరఖాస్తుల ప్రక్రియపై ఇప్పటికే సంబంధిత మంత్రులు ప్రకటన చేశారు. జీహెచ్ఎంసీ, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరిలో లక్ష ఫ్లాట్లు నిర్మించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.
క్యూర్ పరిధిలో ఇల్లు, స్థలం లేని అల్పాదాయ వర్గాల కోసం ఈ స్కీమ్ను తీసుకువస్తున్నారు. హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం అల్పాదాయ వర్గాల ఇప్పటికే దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నారు. ఆగస్టు 10 వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరణ ప్రక్రియ ఉంటుంది. మీ సేవ కేంద్రాలు, మీ సేవ వెబ్సైట్, వాట్సాప్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని హౌసింగ్ బోర్డు తెలిపింది. రూ.100 దరఖాస్తు రుసుముతో పాటు రూ.10 వేల డిపాజిట్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఫ్లాట్ రాకపోతే రూ.10 వేలు తిరిగి ఇస్తామని, వస్తే లబ్ధిదారుల వాటాలో తగ్గిస్తామని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ప్రభుత్వ భూముల్లో హౌసింగ్ బోర్డు టవర్లను సర్కారు నిర్మించనుంది.
లబ్ధిదారులకు ఉచితంగా స్థలం, రూ.5 లక్షల సబ్సిడీని ప్రభుత్వం ఇవ్వనుంది. లబ్ధిదారుల వాటా సుమారు రూ.6 లక్షలుగా హౌసింగ్ బోర్డు నిర్ణయించింది. ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్ల దరఖాస్తు ఫీజు రూ.100, ఈఎండీ రూ.10 వేలుగా అధికారులు నిర్ణయించారు. ఫ్లాట్లు రాని వారికి ఈఎండీ రూ.10 వేలు తిరిగి ఇవ్వనున్నారు.
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