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వినోదం ముఖ్యమా? ప్రాణం ముఖ్యమా? - ఇయర్​ఫోన్స్​ వాడకంపై సజ్జనార్​ హెచ్చరికలు

CP Sajjanar Warns on Earphones Usage : ప్రస్తుతం యువత అధికంగా ఇయర్​ఫోన్లు వాడుతున్నారు. దీనివల్ల చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో గమనించకుండా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. దీనిపై సీపీ సజ్జనార్​ ఎక్స్​లో పోస్ట్​ పెట్టారు.

CP Sajjanar Warns on Earphones Usage
ఇయర్​ఫోన్​ వాడకంపై సీపీ సజ్జనార్​ సూచనలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 27, 2026 at 8:14 PM IST

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CP Sajjanar Warns on Earphones Usage : హైదరాబాద్‌లో ఇటీవల ఓ విషాదకరమైన ఘటన జరిగింది. చెవిలో ఇయర్​ఫోన్లు పెట్టుకొని, రైలు పట్టాల వెంట నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న వ్యక్తిని రైలు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఆ వ్యక్తి దుర్మరణం చెందాడు. ఇయర్‌ఫోన్లు పెట్టుకొని, చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో ఏమాత్రం గమనించని ఆ వ్యక్తి రైలు ప్రమాదానికి బలైపోయాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సీపీ సజ్జనర్ ఎక్స్​ వేదికగా షేర్​ చేస్తూ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ఇయర్​ఫోన్లు వినోదాన్ని ఇస్తున్నాయా?

'మీ ప్రాణం కంటే ఒక ఫోన్ కాల్ ముఖ్యమా? ఇంట్లో మీ కోసం ఎదురుచూస్తున్న కుటుంబ సభ్యుల కంటే పాటలే అంత ముఖ్యమా?' అని సోషల్​ మీడియా వేదికగా ప్రజలను ప్రశ్నించారు. ఆధునికత పేరుతో వినియోగించే ఇయర్‌ఫోన్లు నిజంగా వినోదాన్ని ఇస్తున్నాయా? లేక అవే ప్రమాదాన్ని, మరణాన్ని కూడా వినపడనీయకుండా చేసి ప్రాణాలను తీసేస్తున్నాయా? అని సజ్జనార్​ ప్రశ్నించారు.

అందుకే ఇలాంటి ఘోర ప్రమాదాలు

'ఫోన్ కాల్‌లో మునిగిపోయి, బయటి ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా రైలు పట్టాల వెంబడి నడుస్తున్న వ్యక్తిని, వెనుక నుంచి వేగంగా వచ్చిన రైలు ఢీకొట్టిన ఈ దృశ్యం ఎవరినైనా కలచివేస్తుంది. హైదరాబాద్‌లోని బొల్లారం సమీపంలో ఇటీవల ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఏమరుపాటు లేదా నిర్లక్ష్యం ఎంతటి ప్రమాదానికి దారితీస్తుందో చెప్పడానికి ఇంతకంటే ఉదాహరణ మరొకటి ఉండదు. రైలు వస్తున్నప్పుడు వచ్చే పెద్ద శబ్దాన్ని, దాని హారన్ శబ్దాన్ని కూడా గమనించలేనంతగా ఏకాగ్రత కోల్పోవడం వల్ల ఇలాంటి ఘోర విషాదాలు జరుగుతున్నాయి' అని సోషల్​ మీడియా వేదికగా సజ్జనర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

తోటి ప్రయాణికుల ప్రాణాలకు ముప్పు

కేవలం రైలు పట్టాల దగ్గరే కాదు, రోడ్లపై ప్రయాణించేటప్పుడు కూడా ఇలాంటి నిర్లక్ష్యం ప్రాణాల మీదకు తెస్తుందని హెచ్చరించారు. కొందరు వాహనాలు నడుపుతూ ఇయర్‌ఫోన్లు పెట్టుకుని మాట్లాడటం లేదా పాటలు వినడం చేస్తుంటారని దీనివల్ల చుట్టూ ఉన్న వాహనాల హారన్లు లేదా అంబులెన్స్ సైరన్లు వినిపించవన్నారు. దీంతో తమ ప్రాణాలనే కాకుండా తోటి ప్రయాణికుల ప్రాణాలను కూడా ప్రమాదంలోకి నెట్టేస్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నిజానికి ప్రాణం కంటే ముఖ్యమైన ఫోన్ కాల్ ఏదీ లేదని, ప్రాణం కంటే విలువైన వినోదం ఏదీ లేదన్నారు. ఫోన్ కాల్‌ను ఆపొచ్చు లేదా పాటను తర్వాత వినొచ్చు కానీ ఒక్క క్షణం నిర్లక్ష్యం వల్ల ప్రాణం పోతే, దాన్ని తిరిగి తీసుకురావడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదని గుర్తుచేశారు. బాధిత కుటుంబ సభ్యులకు జీవితాంతం తీరని దుఃఖం, అంతులేని వేదన మాత్రమేనని మిగులుతుందని, ఇదే వాస్తవమన్నారు.

యువత అప్రమత్తంగా ఉండాలి: సజ్జనార్​

ముఖ్యంగా యువత ఇటువంటి భ్రమల నుంచి వెంటనే బయటపడాలని సజ్జనర్​ సూచించారు. రోడ్డుపై నడుస్తున్నా, వాహనం నడుపుతున్నా లేదా రైలు పట్టాల దగ్గర ఉన్నా, ఇయర్‌ఫోన్‌లను ఉపయోగించకూడదని సూచించారు. ఈ ప్రాణాంతక అలవాటును పూర్తిగా మానుకోవాలని కోరారు. దయచేసి ఆలోచించాలని, బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. నిర్లక్ష్యం వల్ల విలువైన ప్రాణాలను బలి ఇవ్వొద్దని, సురక్షితంగా తిరిగి వస్తారని ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న కుటుంబ సభ్యులను గుర్తుచేసుకోండని కోరారు. ఈ మేరకు సజ్జనర్ తన పోస్ట్‌లో ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేశారు.

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