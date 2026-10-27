వినోదం ముఖ్యమా? ప్రాణం ముఖ్యమా? - ఇయర్ఫోన్స్ వాడకంపై సజ్జనార్ హెచ్చరికలు
CP Sajjanar Warns on Earphones Usage : ప్రస్తుతం యువత అధికంగా ఇయర్ఫోన్లు వాడుతున్నారు. దీనివల్ల చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో గమనించకుండా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. దీనిపై సీపీ సజ్జనార్ ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు.
Published : October 27, 2026 at 8:14 PM IST
CP Sajjanar Warns on Earphones Usage : హైదరాబాద్లో ఇటీవల ఓ విషాదకరమైన ఘటన జరిగింది. చెవిలో ఇయర్ఫోన్లు పెట్టుకొని, రైలు పట్టాల వెంట నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న వ్యక్తిని రైలు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఆ వ్యక్తి దుర్మరణం చెందాడు. ఇయర్ఫోన్లు పెట్టుకొని, చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో ఏమాత్రం గమనించని ఆ వ్యక్తి రైలు ప్రమాదానికి బలైపోయాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సీపీ సజ్జనర్ ఎక్స్ వేదికగా షేర్ చేస్తూ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఇయర్ఫోన్లు వినోదాన్ని ఇస్తున్నాయా?
'మీ ప్రాణం కంటే ఒక ఫోన్ కాల్ ముఖ్యమా? ఇంట్లో మీ కోసం ఎదురుచూస్తున్న కుటుంబ సభ్యుల కంటే పాటలే అంత ముఖ్యమా?' అని సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రజలను ప్రశ్నించారు. ఆధునికత పేరుతో వినియోగించే ఇయర్ఫోన్లు నిజంగా వినోదాన్ని ఇస్తున్నాయా? లేక అవే ప్రమాదాన్ని, మరణాన్ని కూడా వినపడనీయకుండా చేసి ప్రాణాలను తీసేస్తున్నాయా? అని సజ్జనార్ ప్రశ్నించారు.
ఆధునికత పేరుతో చెవులకు తగిలించుకుంటున్న ఇయర్ఫోన్లు వినోదాన్ని పంచుతున్నాయా... లేక కళ్లముందే పొంచి ఉన్న మృత్యువు కేకను కూడా వినిపించకుండా ప్రాణాలను కబళించే మాయా తెరగా మారుతున్నాయా? నిండు జీవితం కంటే ఆ ఫోన్ కాల్ అంత అత్యవసరమా, ఇంట్లో ఎదురుచూసే కుటుంబ సభ్యుల కంటే ఆ పాటలు అంత ముఖ్యమైనవా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. రైల్వే ట్రాక్ పక్కన బాహ్య ప్రపంచపు స్పృహే లేకుండా ఫోన్ మాట్లాడుతూ నడుస్తున్న ఓ వ్యక్తిని వెనుక నుంచి వేగంగా దూసుకొచ్చిన రైలు క్షణాల వ్యవధిలో ఢీకొట్టిన ఈ హృదయ విదారక దృశ్యం ఎవరి గుండెలనైనా బరువెక్కించక మానదు. హైదరాబాద్ బొల్లారం సమీపంలో ఇటీవల జరిగిందీ ప్రమాదం. క్షణకాలం ఏమరుపాటు, మితిమీరిన అజాగ్రత్త బతికుండగానే నిండు జీవితాన్ని ఎలా ముగింపునకు తెస్తుందో చెప్పడానికి ఇంతకంటే నిదర్శనం మరొకటి ఉండదు. చెవుల్లో దూరిన ఆ పరికరాలు చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంతో ఉన్న సంబంధాన్ని పూర్తిగా తెంచేసి, సమీపిస్తున్న ప్రమాద ఘంటికలను సైతం వినిపించకుండా చేస్తున్నాయి. భీకరమైన శబ్దంతో రైలు దూసుకొస్తున్నా, హారన్ మోగుతున్నా గ్రహించలేనంతగా పరధ్యానంలో మునిగిపోవడం తీవ్ర విషాదాలకు దారితీస్తోంది. ఇది కేవలం రైల్వే ట్రాక్ల వద్దే కాదు, రోడ్లపై వాహనాలు నడుపుతున్నప్పుడు కూడా నిత్యం ప్రాణాల మీదకు తెస్తున్న భయానక వాస్తవం. బైక్లు, కార్లు డ్రైవ్ చేస్తూ ఇయర్ఫోన్లలో మాట్లాడటం లేదా సంగీతం వినడం వల్ల పరిసరాల స్పృహ కోల్పోయి, వెనుక వచ్చే వాహనాల హారన్లు గానీ, అత్యవసర అంబులెన్స్ సైరన్లు గానీ వినబడక తమ ప్రాణాలకే కాకుండా తోటి వాహనదారుల ప్రాణాలకూ ముప్పు తెచ్చిపెడుతున్నారు. నిజానికి ఈ సృష్టిలో ప్రాణానికి మించిన అత్యవసరమైన ఫోన్ కాల్ ఏదీ ఉండదు, అలాగే జీవితాన్ని మించిన వినోదమూ మరొకటి లేదు. మీరు మాట్లాడుతున్న ఫోన్ కాల్ను కాసేపు ఆపవచ్చు, వింటున్న పాటను తర్వాతైనా వినవచ్చు, కానీ ఆ క్షణిక నిర్లక్ష్యానికి ఒక్కసారి ప్రాణం గాల్లో కలిసిపోతే ఏ శక్తీ తిరిగి తీసుకురాలేదు. ఆ తర్వాత మీ కుటుంబానికి మిగిలేది జీవితాంతం తీరని శోకం, అంతులేని వేదన మాత్రమే. ముఖ్యంగా యువత ఈ భ్రమల నుంచి తక్షణమే బయటకు రావాలి. రోడ్లపై నడుస్తున్నప్పుడు అయినా, వాహనాలు నడుపుతున్నప్పుడు అయినా, రైల్వే ట్రాక్ల సమీపంలో ఉన్నప్పుడు అయినా ఇయర్ఫోన్లు వాడే ప్రాణాంతక అలవాటును తక్షణమే మానుకోవాలి. రోడ్లు, రైల్వే ట్రాక్లు అనేవి నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన ప్రదేశాలు తప్ప అలసత్వానికి తావిచ్చే వేదికలు కావు. కాస్త ఆలోచించండి, బాధ్యతగా మెలగండి, నిండు ప్రాణాలను నిర్లక్ష్యానికి బలివ్వకండి, మీ రాక కోసం వెయ్యి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్న మీ కుటుంబాన్ని గుర్తుంచుకోండి. Disclaimer: This video is shared strictly for public awareness and safety, not to cause distress. #SafetyFirst #RoadSafety #RailwaySafety #HyderabadCityPolice— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC_IPS) October 27, 2026
అందుకే ఇలాంటి ఘోర ప్రమాదాలు
'ఫోన్ కాల్లో మునిగిపోయి, బయటి ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా రైలు పట్టాల వెంబడి నడుస్తున్న వ్యక్తిని, వెనుక నుంచి వేగంగా వచ్చిన రైలు ఢీకొట్టిన ఈ దృశ్యం ఎవరినైనా కలచివేస్తుంది. హైదరాబాద్లోని బొల్లారం సమీపంలో ఇటీవల ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఏమరుపాటు లేదా నిర్లక్ష్యం ఎంతటి ప్రమాదానికి దారితీస్తుందో చెప్పడానికి ఇంతకంటే ఉదాహరణ మరొకటి ఉండదు. రైలు వస్తున్నప్పుడు వచ్చే పెద్ద శబ్దాన్ని, దాని హారన్ శబ్దాన్ని కూడా గమనించలేనంతగా ఏకాగ్రత కోల్పోవడం వల్ల ఇలాంటి ఘోర విషాదాలు జరుగుతున్నాయి' అని సోషల్ మీడియా వేదికగా సజ్జనర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
తోటి ప్రయాణికుల ప్రాణాలకు ముప్పు
కేవలం రైలు పట్టాల దగ్గరే కాదు, రోడ్లపై ప్రయాణించేటప్పుడు కూడా ఇలాంటి నిర్లక్ష్యం ప్రాణాల మీదకు తెస్తుందని హెచ్చరించారు. కొందరు వాహనాలు నడుపుతూ ఇయర్ఫోన్లు పెట్టుకుని మాట్లాడటం లేదా పాటలు వినడం చేస్తుంటారని దీనివల్ల చుట్టూ ఉన్న వాహనాల హారన్లు లేదా అంబులెన్స్ సైరన్లు వినిపించవన్నారు. దీంతో తమ ప్రాణాలనే కాకుండా తోటి ప్రయాణికుల ప్రాణాలను కూడా ప్రమాదంలోకి నెట్టేస్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నిజానికి ప్రాణం కంటే ముఖ్యమైన ఫోన్ కాల్ ఏదీ లేదని, ప్రాణం కంటే విలువైన వినోదం ఏదీ లేదన్నారు. ఫోన్ కాల్ను ఆపొచ్చు లేదా పాటను తర్వాత వినొచ్చు కానీ ఒక్క క్షణం నిర్లక్ష్యం వల్ల ప్రాణం పోతే, దాన్ని తిరిగి తీసుకురావడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదని గుర్తుచేశారు. బాధిత కుటుంబ సభ్యులకు జీవితాంతం తీరని దుఃఖం, అంతులేని వేదన మాత్రమేనని మిగులుతుందని, ఇదే వాస్తవమన్నారు.
యువత అప్రమత్తంగా ఉండాలి: సజ్జనార్
ముఖ్యంగా యువత ఇటువంటి భ్రమల నుంచి వెంటనే బయటపడాలని సజ్జనర్ సూచించారు. రోడ్డుపై నడుస్తున్నా, వాహనం నడుపుతున్నా లేదా రైలు పట్టాల దగ్గర ఉన్నా, ఇయర్ఫోన్లను ఉపయోగించకూడదని సూచించారు. ఈ ప్రాణాంతక అలవాటును పూర్తిగా మానుకోవాలని కోరారు. దయచేసి ఆలోచించాలని, బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. నిర్లక్ష్యం వల్ల విలువైన ప్రాణాలను బలి ఇవ్వొద్దని, సురక్షితంగా తిరిగి వస్తారని ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న కుటుంబ సభ్యులను గుర్తుచేసుకోండని కోరారు. ఈ మేరకు సజ్జనర్ తన పోస్ట్లో ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేశారు.
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