హోలీకి ఇష్టంలేని వారిపై బలవంతంగా రంగులు పూస్తే ఊరుకోం : సీపీ సజ్జనార్
హోలీ పండుగను ప్రశాంతంగా నిర్వహించుకోవాలన్న హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ - మంగళవారం మద్యం దుకాణాలు, కల్లు కాంపౌండ్లు, బార్లపై ఆంక్షలు ఉంటాయని వెల్లడి - ఇష్టంలేని వారిపై బలవంతంగా రంగులు పూస్తే ఊరుకోమని హెచ్చరిక
Published : March 2, 2026 at 9:49 PM IST
CP Sajjanar on Holi Celebrations : హోలీ పండుగ సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలోనే బంజారాహిల్స్లోని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా పోలీసు అధికారులతో సీపీ సజ్జనార్ సమీక్షాసమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులు, ప్రజలకు పలు కీలక సూచనలు చేశారు. హైదరాబాద్లో ప్రజలు హోలీ పండుగను ప్రశాంతంగా చేసుకోవాలని నగర సీపీ సజ్జనర్ సూచించారు. ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించేలా ప్రవర్తిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. పండుగపూట ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా విజిబుల్ పోలీసింగ్కి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు. బ్లూ కోట్స్, పెట్రోలింగ్ సిబ్బంది నిరంతరం గస్తీ కాయాలన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎవరైనా ఇష్టంలేని వారిపై బలవంతంగా రంగులు పూస్తే ఊరుకునేది లేదని సజ్జనర్ స్పష్టం చేశారు.
మఫ్టీలో షీ టీమ్స్ నిఘా : బహిరంగ ప్రదేశాల్లో, పాదచారులు, వాహనాలపై రంగులు చల్లొద్దని, మహిళల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించే ఆకతాయిల ఆటకట్టించేందుకు నగరవ్యాప్తంగా మఫ్టీలో షీ టీమ్స్ నిఘా ఉంటుందన్నారు. ప్రజలు రసాయన రంగులకు బదులు సహజసిద్ధమైనవి వాడాలన్నారు. వేడుకల్లో డీజేలకు ఎలాంటి అనుమతి లేదన్న సీపీ రోడ్లపై యువకులు గుంపులుగా తిరుగుతూ న్యూసెన్స్ చేస్తే వాహనాలను సీజ్ చేస్తామనన్నారు. ప్రస్తుతం రంజాన్ మాసం నేపథ్యంలో ముస్లింల ప్రార్థనలకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా పోలీసులు చూడాలన్నారు.
బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లపై ఆంక్షలు : సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో అదనపు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. హోలీ సందర్భంగా కమిషనరేట్ పరిధిలో మంగళవారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు మద్యం దుకాణాలు, కల్లు కాంపౌండ్లు, బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లపై ఆంక్షలు విధించినట్లు సీపీ తెలిపారు. హోలీ పండుగ సందర్భంగా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే సిటీ పోలీస్ యాక్ట్ ప్రకారం కేసులు నమోదు చెస్తామని స్పష్టం చేశారు. నగరంలో ఎక్కడైనా శాంతిభద్రతల సమస్య తలెత్తితే వెంటనే డయల్ 100కు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు.