మొబైల్ అమ్మాయిలపాలిట శాపంగా మారుతోంది : సజ్జనార్
సామాజిక మాధ్యమాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని యువత, తల్లిదండ్రులకు సూచించిన వీసీ సజ్జనార్ - సైబర్ కేటుగాళ్లను హెచ్చరిస్తూ 'ఎక్స్' వేదికగా ఓ వీడియోను పోస్టు చేసిన సజ్జనార్
Published : March 21, 2026 at 10:49 PM IST
Hyderabad CP Sajjanar Suggestion to Girls : మొబైల్ ఎంతోమంది అమ్మాయిలపాలిట శాపంగా మారుతోందని హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ తెలిపారు. సామాజిక మాధ్యమాల వినియోగం పెరిగాక అపరిచితులతో ఏర్పడుతున్న పరిచయాలు యువతులను ఊహించని ప్రమాదాల్లోకి నెడుతున్నాయని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల కొన్ని విషాదకర ఘటనలు తన దృష్టికి చాలా ఎక్కువగా వస్తున్నాయని, ఆ కథనాలు చూశాక ఎంతో బాధ అనిపిస్తోందని పేర్కొన్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని యువత, తల్లిదండ్రులకు సూచించిన వీసీ సజ్జనార్ సైబర్ కేటుగాళ్లను హెచ్చరిస్తూ 'ఎక్స్' వేదికగా ఓ వీడియోను పోస్టు చేశారు.
రాక్షసుల్లా మారి బ్లాక్మెయిల్కు దిగుతున్నారు : సైబర్ నేరస్థులు అందమైన యువకులు లేదా సినీ నటుల ఫొటోలను డీపీలుగా పెట్టి నకిలీ అకౌంట్స్తో అమ్మాయిలకు ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ లాంటి వేదికల్లో ఫ్రెండ్ రిక్వెస్టులు పంపుతున్నారని సజ్జనార్ తెలిపారు. వారి మాయమాటలకు ఆకర్షితులై కొందరు ఆడపిల్లలు గుడ్డిగా నమ్మేసి వ్యక్తిగత ఫొటోలు, వీడియోలు షేర్ చేస్తున్నారని, అవి పంపగానే ఆ అపరిచితులు రాక్షసుల్లా మారి బ్లాక్మెయిల్కు దిగుతున్నారని పేర్కొన్నారు. మార్ఫింగ్ చేసి నగదు ఇవ్వాలని లేదా భౌతికంగా కలవాలని వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారని, పరువు పోతుందన్న భయంతో ఇంట్లో చెప్పలేక కొందరు అడిగినంత నగదు ముట్టజెబుతూ తీవ్ర మానసిక క్షోభ అనుభవిస్తున్నారని, మరికొందరు ఈ వేధింపులు భరించలేక బలవన్మరణాలకు పాల్పడుతున్నారని వివరించారు.
అరచేతిలో ఇమిడిపోయే స్మార్ట్ఫోన్.. ఇప్పుడు ఎంతోమంది ఆడపిల్లల పాలిట శాపంగా మారుతోంది. సోషల్ మీడియా వినియోగం పెరిగాక అపరిచితులతో ఏర్పడుతున్న పరిచయాలు యువతులను ఊహించని ప్రమాదాల్లోకి నెట్టేస్తున్నాయి.— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC_IPS) March 21, 2026
ఇటీవల కాలంలో ఈ తరహా విషాదకర ఘటనలు నా దృష్టికి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి.
ఎక్కడున్నా సరే పట్టుకొచ్చి చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటాం : అమ్మాయిలకు సజ్జనార్ ఓ విజ్ఞప్తి చేశారు. సోషల్ మీడియాలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఆన్లైన్లో వేధింపులు ఎదురైతే భయపడకుండా ధైర్యంగా ముందుకు రావాలని కోరారు. సైబర్ కేటుగాళ్ల బ్లాక్మెయిలింగ్కు లొంగకండని, మీ ప్రాణాల్ని తీసుకోకండని సూచించారు. ఈ విషయాన్ని మీ తల్లిదండ్రులు లేదా స్నేహితులకు చెప్పాలని తెలిపారు. ఏ మాత్రం సంకోచించకుండా డయల్ 100కి కాల్ చేసి పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు. పోలీసులు ఎప్పుడూ అండగా ఉంటారని హామీ ఇచ్చారు. తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలతో కాస్త టైం గడపాలని, ఆన్లైన్లో వారేం చేస్తున్నారో, ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారో ఓ కంట కనిపెడుతుండాలని సూచించారు. ఫేక్ నంబర్లు, నకిలీ ప్రొఫైళ్లు, వీపీఎన్లు వాడితే పోలీసులకు దొరకబోమని సైబర్ కేటుగాళ్లు భ్రమపడొద్దమని, మీరు ఎక్కడున్నా సరే పట్టుకొచ్చి చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
'ఒంటరిగా ఉన్నారా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం' - ఇలాంటి యాడ్స్పై జాగ్రత్త అంటున్న సీపీ సజ్జనార్