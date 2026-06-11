మామిడి పండ్లు తిని అక్కాచెల్లెలు మృతి - స్పందించిన హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్
నారాయణగూడలో అనుమానాస్పదస్థితిలో అక్కాచెల్లెలు మృతి - ఈ ఘటనపై స్పందించిన హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ - కేసును లోతుగా దర్యాప్తు చేసి మరణానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలను కనుకొంటామని ప్రకటన
Published : June 11, 2026 at 4:42 PM IST
Two Sisters Lost Their Life After Eating Mangoes : హైదరాబాద్లోని నారాయణగూడ పీఎస్ పరిధిలో మామిడి పండ్లు తిని ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు మృతి చెందిన ఘటనపై హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ స్పందించారు. బాలికల అంతర్గత అవయవాల (విసేరా) నమూనాలను భద్రపరచాలని, వైద్య నిపుణుల అభిప్రాయాలు సేకరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కేసును లోతుగా దర్యాప్తు చేసి మరణానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలను కనుకొంటామని సీపీ స్పష్టం చేశారు.
అసలేం జరిగిదంటే? : 2 రోజుల వ్యవధిలో ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. ఈ ఘటన వారి కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. మామిడి పండ్లు తిన్న నేపథ్యంలో కుటుంబం మొత్తం అస్వస్థతకు గురికావటం, వరుస మరణాలు అనుమానాలకు దారి తీస్తున్నాయి. ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్ల ఘటన తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.
ఇద్దరు మృతి మరొకరు ఆసుపత్రిలో : హైదరాబాద్లోని నారాయణగూడ ఎస్సై సాయి సందీప్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కర్ణాటక రాష్ట్రం బీదర్కు చెందిన ఇందుమతి ఐదుగురు కుమార్తెలతో కలిసి నారాయణగూడ విఠల్వాడిలో జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఆమె భర్త బీదర్లో నివాసముంటారు. నాలుగు రోజుల క్రితం బంధువు రేణుక ఇందుమతి ఇంటికి వస్తూ మామిడి పండ్లు తీసుకొచ్చారు. కుటుంబ సభ్యులందరూ మామిడి పండ్లు తిన్నారు. మరుసటి రోజు తల్లీకుమార్తెలకు విపరీతమైన వాంతులు అయ్యాయి.
ఆసుపత్రిలో ఇద్దరు మృతి : వారిని కాచిగూడలోని ఓ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వారిలో ఒకరైన 17 సంవత్సరాల భువనేశ్వరి చికిత్స పొందుతూ సోమవారం మృతి చెందింది. పండ్లు తిన్నాకే తాము అనారోగ్యానికి గురైనట్లు బాధిత కుటుంబం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. భువనేశ్వరి మృతి చెందిన దుఃఖం నుంచి తేరుకోక ముందే మంగళవారం పది సంవత్సరాల వయసు ఉన్న మరో కుమార్తె సంధ్యారాణి మృతి చెందింది. మరో అమ్మాయి ఇంకా ఆసుపత్రిలోనే చికిత్స పొందుతోంది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. ఈ కేసును పోలీసులు వివిధ కోణాల్లో దర్యాప్తు చేపట్టారు.
"బాలికల అంతర్గత అవయవాల (విసేరా) నమూనాలను భద్రపరచాలని, వైద్య నిపుణుల అభిప్రాయాలు సేకరించాలని అధికారులను ఆదేశించాం. కేసును లోతుగా దర్యాప్తు చేసి మరణానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలను తెలుసుకుంటాం" - సజ్జనార్, హైదరాబాద్ సీపీ
ముంబయి ఫ్యామిలీ డెత్ కేసులో షాకింగ్ ట్విస్ట్- పుచ్చకాయ కాదు, ఎలుకల మందే కారణమా?
ముంబయి ఫ్యామిలీ డెత్ కేసు- 'పుచ్చకాయలో కల్తీ లేదు'- విషప్రయోగంపై అనుమానాలు!