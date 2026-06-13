హైదరాబాద్లో "వర్క్ ఫ్రమ్ బైక్" - ఆత్రుత ఎక్కువైతే ప్రాణం మీదకు వస్తుంది : సీపీ సజ్జనార్
ద్విచక్రవాహనంపై వెళ్తూ ల్యాప్టాప్లో పని చేస్తున్న యువకుడు - సోషల్ వీడియాలో వీడియో వైరల్ - ఎక్స్ వేదికగా హెచ్చరించిన సీపీ సజ్జనార్ - సురక్షితంగా ప్రయాణించి గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవాలని సూచన
Published : June 13, 2026 at 3:38 PM IST
CP Sajjanar Respond On Work From Bike Viral Video : బస్సు, రైళ్లుల్లో ప్రయాణం చేస్తున్న సమయంలో కొందరు ఐటీ ఉద్యోగులు ల్యాప్టాప్లో వర్క్ చేస్తూ ఉండటం అప్పుడప్పుడు మనం చూస్తూనే ఉంటాం. అలా హైదరాబాద్ నగరంలో ఓ ఉద్యోగి మాత్రం ద్విచక్రవాహనంపై వెళ్తూ ల్యాప్టాప్లో పని చేయడం చర్చనీయాంశం అయింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. కాగా ఈ ఘటనపై తాజాగా హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ తనదైన శైలిలో కొంచెం ఘాటుగానే స్పందించారు. రహదారిపై ఇలాంటి బాధ్యతారాహిత్యమైన పనులు మానుకోవాలని ఆయన హితవు పలికారు. కదులుతున్న బైక్పై పని చేస్తున్న వీడియోను సజ్జనార్ ఎక్స్ వేదికగా పోస్టు చేశారు. ఇదే వీడియోపై నెటిజన్లు సైతం స్పందిస్తున్నారు.
ఒక్క క్షణం ఏకాగ్రత తప్పినా ప్రాణానికి ప్రమాదం : ఏ పనికైనా ఓ పద్ధతి ఉంటుందన్న సీపీ సజ్జనార్ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ఇలా వర్క్ ఫ్రమ్ బైక్ (Work from Bike) చేయడం చూస్తుంటే 'ఆత్రుత ఎక్కువైతే ప్రాణం మీదకు వస్తుందనే మాట' నిజమనిపిస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రహదారిపై ఒక్క క్షణం ఏకాగ్రత తప్పినా అది మీ ప్రాణానికే ప్రమాదమని, పక్కన వెళ్లే అమాయకులకు కూడా ప్రమాదకరమని తెలిపారు. కడుపు నింపుకోవడానికి చేసే పని కడతేర్చేలా ఉండకూడదని గుర్తుపెట్టుకోవాలని సూచించారు. రహదారిపై ఇలాంటి బాధ్యతారాహిత్యమైన పనులు మానుకోవాలని హితువు పలికారు. సురక్షితంగా ప్రయాణించి గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవాలని ఆయన కోరారు.
ఏ పనికైనా ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. కానీ, ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ఇలా వర్క్ ఫ్రమ్ బైక్ చేయడం చూస్తుంటే... ఆత్రం ఎక్కువైతే ప్రాణం మీదకు వస్తుంది అనే మాట అక్షరాలా నిజమనిపిస్తోంది.— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC_IPS) June 13, 2026
రోడ్డు మీద మీ ఏకాగ్రత ఒక్క క్షణం తప్పినా, అది మీ ప్రాణానికే కాదు, పక్కన వెళ్లే అమాయకుల ప్రాణాలకు కూడా… pic.twitter.com/qSTFaFvf3w
"ఏ పనికైనా ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. కానీ, ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ఇలా వర్క్ ఫ్రమ్ బైక్ చేయడం చూస్తుంటే ఆత్రం ఎక్కువైతే ప్రాణం మీదకు వస్తుంది అనే మాట అక్షరాలా నిజమనిపిస్తోంది. రోడ్డు మీద మీ ఏకాగ్రత ఒక్క క్షణం తప్పినా, అది మీ ప్రాణానికే కాదు, పక్కన వెళ్లే అమాయకుల ప్రాణాలకు కూడా డి... కడుపు నింపుకోవడానికి చేసే పని, కడతేర్చేలా ఉండకూడదు. దయచేసి రోడ్డుపై ఇలాంటి బాధ్యతారాహిత్యమైన పనులు మానేయండి. సురక్షితంగా ప్రయాణించి, క్షేమంగా మీ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోండి" - హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ ట్వీట్
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