ఎవరి విషయంలోనైనా చట్టం తనపని తాను చేసుకుపోతుంది : సజ్జనార్
మహిళా అధికారులను కించపరుస్తూ వార్తలు ఎలా రాస్తారు? - మహిళలను కించపరిచేలా రాసేందుకు ఏం ఆధారం ఉంది? - ఎవరి విషయంలోనైనా చట్టం తనపని తాను చేసుకుపోతుందన్న సీపీ సజ్జనార్
Published : January 14, 2026 at 8:15 PM IST
Hyderabad CP Sajjanar Fire on Media Channel : ఒక మహిళా ఐఏఎస్ అధికారిణిపై వ్యక్తిగత విమర్శలు చేసిన వ్యవహారంలో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ మీడియాకు వెల్లడించారు. ఈ కేసులో ఓ మీడియా సంస్థ ప్రతినిధుల అరెస్టుపై సజ్జనార్ తాజాగా స్పందించారు. మీడియా ప్రతినిధులు అప్పటికప్పుడు ఫ్లైట్ టికెట్లు బుక్ చేసుకుని బ్యాంకాక్ పారిపోయేందుకు ప్రయత్నిస్తేనే అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. మరో రిపోర్టర్ విచారణకు వస్తానని చెప్పి సెల్ ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ చేసుకున్నారని అందుకే వారిని అరెస్ట్ చేసి విచారణ చేస్తున్నామని చెప్పారు. మీడియా ప్రతినిధులు సిట్ విచారణకు సహకరించాలని, పిలిస్తే ఎవరైనా విచారణకు రావాలని, విచారణను ఎదుర్కోకుండా ఎందుకు పారిపోతున్నారని ప్రశ్నించారు.
విమర్శలు సహేతుకంగా ఉండాలి : ఈ కేసులో త్వరలోనే అన్ని వివరాలు వెల్లడిస్తామని, అంతా చట్ట ప్రకారమే చేస్తామని సజ్జనార్ వెల్లడించారు. చట్టం తనపని తాను చేసుకుపోతుందని, ప్రజా జీవితంలో విమర్శలు సహజమని, విమర్శలు కూడా సహేతుకంగా ఉండాలన్నారు. ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా మహిళా అధికారిణిపై వ్యక్తిగత విమర్శలు చేయడం క్రూరత్వమే అవుతుందన్నారు. మహిళలు అన్ని రంగాల్లో విజయాలు సాధిస్తున్నారని, అలాంటి వారిపై అసత్య కథనాలు ప్రసారమైతే వాళ్లు సమాజంలో ఎలా పనిచేయగలుగుతారని అన్నారు. మహిళా అధికారులను కించపరుస్తూ వార్తలు ఎలా రాస్తారని మండిపడ్డారు. అందరూ ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాలని సూచించారు. సీఎంపై అవమానకర వార్తలు వేయడంతో మరో కేసు నారాయణపేట్ జిల్లాలో నమోదైందని, ఈ రెండు కేసులకు సంబంధించి ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం విచారణ జరుపుతోందని ఆయన తెలిపారు.
మహిళా అధికారిణులపై దాడి ఆమోదయోగ్యం కాదు : మీడియా ద్వారా మహిళల ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీయడాన్ని ఖండించాలని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు. మహిళా అధికారిణులపై ఉద్దేశపూర్వకంగా దాడులు ఆందోళనకరమని అన్నారు. ప్రజా జీవితంలో మహిళలను అవమానించడం క్రూరత్వమేనని, మహిళా ఉద్యోగులపై వ్యక్తిగత దాడులు ఆమోదయోగ్యం కాదని చెప్పారు. వ్యక్తిత్వంపై దాడి అంటే వారి పురోగతిపై దాడి చేసినట్టే అవుతుందని, స్త్రీలను గౌరవించని సమాజం భవిష్యత్తు దెబ్బతింటుందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్తు అంతా మహిళలదే అని సజ్జనార్ పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం మీడియా ప్రతినిధులను వైద్యపరీక్షల కోసం కింగ్ కోఠిలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు తరలించారు.
"రిపోర్టర్లు ఇన్వెస్టిగేషన్కు సహకరించాలి. రిపోర్టర్ విచారణకు వస్తానని చెప్పి సెల్ స్విచాఫ్ చేశారు. సిట్ విచారణ కొనసాగుతోంది. అప్పటికప్పుడు టికెట్ తీసుకుని బ్యాంకాక్ ఎందుకెళ్తున్నారు?. పారిపోయేందుకు ప్రయత్నిస్తేనే అదుపులోకి తీసుకున్నాం. ఛానెల్ సీఈవో ఎక్కడ ఉన్నారు? విచారణకు రావాలి. మహిళా అధికారులను కించపరుస్తూ వార్తలు ఎలా రాస్తారు?. మహిళలను కించపరిచేలా రాసేందుకు ఏం ఆధారం ఉంది?. ఎవరి విషయంలోనైనా చట్టం తనపని తాను చేసుకుపోతుంది. ఆధారాలు లేకుండా మహిళా అధికారులపై ఆరోపణలు చేయడం క్రూరత్వం. మహిళా అధికారిపై నిరాధార కథనాలు ప్రసారం చేసినందుకే కేసు నమోదు చేసాం. రేవంత్రెడ్డిపై అవమానకర వార్తలు వేయడంతో మరో కేసు నమోదైంది. టీవీ ఛానెల్ రిపోర్టర్లను అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నాం. చట్ట ప్రకారమే మేం చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. పోలీసులు ఎవరి ఇంటి తలుపులు పగలగొట్టలేదు. నిరాధార కథనాలు ప్రసారం చేస్తే మహిళల కుటుంబాలు ఇబ్బంది పడతాయి. పోలీసులు నిరంకుశంగా వెళ్తున్నారని కథనాలు ప్రసారం చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితి ఉందని కథనాలు ప్రసారం చేస్తున్నారు. ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితి ఉంటే విలేకరులంతా లోపల ఉండేవాళ్లు" -హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్
