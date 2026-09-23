ఏఐ టెక్నాలజీ, 24 డ్రోన్లు, 10వేల సీసీ కెమెరాలు - గణేశ్ నిమజ్జనం కోసం పూర్తైన ఏర్పాట్లు
హైదరాబాద్ గణేశ్ శోభాయాత్ర, నిమజ్జనం కోసం ఈసారి హైదరాబాద్ పోలీసులు ఏఐ టెక్నాలజీ వినియోగిస్తున్నారు. ఎక్కడా ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా, షెడ్యూల్ ప్రకారం నిర్వహించేలా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు సీపీ సజ్జనర్ ప్రకటించారు.
Published : September 23, 2026 at 5:03 PM IST
Hyderabad CP Sajjanar on Ganesh Immersion : హైదరాబాద్లో శుక్రవారం జరిగే గణేశ్ శోభయాత్ర, సామూహిక నిమజ్జనాలను ప్రశాంత వాతావరణంలో నిర్వహించేందుకు పోలీసు శాఖ భారీ బందోబస్తు చేసింది. నిమజ్జన శోభాయాత్రలు, ఉత్సవాలు సురక్షితంగా ముగిసేందుకు అన్ని రకాల చర్యలు చేపట్టామని నగర పోలీసు కమిషనర్ సీపీ సజ్జనర్ తెలిపారు. గణేశ్ నిమజ్జన ఏర్పాట్లను సజ్జనర్ మీడియా సమావేశంలో వివరించారు.
అన్ని విభాగాల మధ్య సమన్వయం
హైదరాబాద్లో భిన్నత్వంలో ఏకత్వం, మత సామరస్యం కనిపిస్తోందని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్ తెలిపారు. నిమజ్జనం వేడుకలు అందరి సహకారంతో దశాబ్దాలుగా ప్రశాంతంగా జరుగుతున్నాయని గుర్తు చేశారు. నిమజ్జనం వేడుకల్లో అన్ని విభాగాల ఉద్యోగులు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నారని, శోభాయాత్రలు విజయవంతంగా, ప్రశాంతంగా జరిగేలా చర్యలు తీసుకున్నామని వెల్లడించారు.
గణేశ్ శోభాయాత్రకు ఏఐ టెక్నాలజీ
ఈ నెల 25న వేలాది విగ్రహాలు నిమజ్జనం జరిగే అవకాశం ఉందన్న సీపీ సజ్జనర్ ప్రసిద్ధమైన ఖైరతాబాద్, బాలాపూర్ గణేశ్ శోభాయాత్రకు ప్రత్యేక బందోబస్తు కల్పిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. వినాయక వేడుకల పర్యవేక్షణకు ఈసారి ఏఐ టెక్నాలజీ వినియోగిస్తున్నామని, నిమజ్జనం, శోభాయాత్ర పరిశీలనకు 24 డ్రోన్లు వినియోగిస్తున్నామని, నగరంలోని దాదాపు 10 వేల సీసీ కెమెరాలను కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్తో అనుసంధానించామని వెల్లడించారు. హుస్సేన్సాగర్ చుట్టూ 100 హైరైజ్ కెమెరాలు వాడుతున్నామని, ట్రాఫిక్, హైడ్రా, జలమండలి, ఫైర్, విద్యుత్శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.
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