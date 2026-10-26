మారువేషంలో నేపాల్ వెళ్లి సెర్చ్ ఆపరేషన్ చేశాం : సీపీ సజ్జనర్
IPS Vinay Ranjan Ray Wife Murder Case : జూబ్లీహిల్స్ ప్రశాసన్ నగర్లో మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్ రంజన్ రే భార్య హత్య కేసు వివరాలు సీపీ సజ్జనర్ మీడియాకు వెల్లడించారు.
Published : October 26, 2026 at 7:33 PM IST
IPS Officer Vinay Ranjan Ray Wife Murder Case : మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్ రంజన్ రే భార్య హత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లోని ప్రశాసన్ నగర్లో ఈ ఏడాది మే నెలలో జరిగిన హత్య, దోపిడీ కేసులో ప్రధాన నిందితురాలు కల్పన సహా నలుగురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఇంట్లో పనిమనిషిగా పనిచేసిన కల్పన తన అనుచరులతో కలిసి హత్యకు పాల్పడి, ఆపై దోపిడీ చేసి నేపాల్కు పరారైనట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. నిందితులు దేశ సరిహద్దులు దాటి వెళ్లడంతో వారిని పట్టుకోవడం పోలీసులకు సవాలుగా మారింది. దీంతో దాదాపు ఐదు నెలల పాటు మూడు దఫాలుగా నేపాల్కు వెళ్లిన ప్రత్యేక పోలీసు బృందాలు స్థానికులతో మమేకమై, రహస్య నిఘా కొనసాగించి నిందితులను పట్టుకున్నాయి. ఈ ఆపరేషన్లో కీలకంగా మారిన అంశాలేంటి? నిందితులను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు ఎలాంటి వ్యూహాన్ని అనుసరించారు? అనే వివరాలు సీపీ సజ్జనర్ మీడియాకు వెల్లడించారు.
నేపాల్ వెళ్లి సెర్చ్ ఆపరేషన్ చేశాం
తనూజాను హత్య చేసి ఇంట్లో ఉన్న 225 గ్రా ఆభరణాలు చోరీ చేశారన్న సజ్జనర్ ఈ కేసును చేధించడానికి ప్రత్యేక బృందాలు రంగంలోకి దింపామని తెలిపారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు టాస్క్ ఫోర్స్, సీసీఎస్, జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులతలో ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేసామని, టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ ఆధ్వర్యలో 25మందితో సిట్ ఏర్పాటు చేశామని పేర్కొన్నారు. ముంబై, సూరత్, గుజరాత్, యూపీ, ఉత్తరాఖండ్, బీహార్ నేపాల్ బోర్డర్లకు టీమ్స్ పంపామని, నిందితుల వేటలో ఇతర రాష్ట్రాల పోలీసులు, రైల్వే పోలీసులు, బోర్డర్ ఆధికారులు సహకారం తీసుకున్నామని వివరించారు. పోలీసు బృందాలు మారువేషంలో నేపాల్ వెళ్లి సెర్చ్ ఆపరేషన్ చేశాయని, ఎట్టకేలకు కల్పనతో పాటు నలుగురు నిందితులను పట్టుకున్నామని పేర్కొన్నారు.
"జూన్ 2025 నుంచి కల్పనా రంజన్ ఇంట్లో పనికి చేరింది. కొన్ని రోజుల తర్వాత పరిచయమైన వికాస్ అనే వ్యక్తి ద్వారా చోరీకి పథకం వేశారు. రంజన్ రే బెంగళూరు వెళ్లారన్నా సమాచారం వికాస్తో పాటు మరో గ్యాంగ్కి సమాచారం ఇచ్చింది. ముంబై, బెంగళూరు నుంచి మొత్తం ఆరుగురు హైదరాబాద్ వచ్చారు. కల్పనతో కలిసి దోపిడీకి పథకం వేశారు. ఒక గ్యాంగ్ చోరీ చేస్తే, మరో గ్యాంగ్ పారిపోయేందుకు పథకం రచించారు. చోరీ తర్వాత సికింద్రాబాద్ నుంచి కాజీపేటకు వెళ్లారు. అక్కడి నుంచి వేరు వేరు ట్రైన్లలో నేపాల్ బోర్డర్కి వెళ్లారు. నిందితులు కల్పన, గణేష్, చంద్ర బహదూర్, గణేష్ బహదూర్లను అరెస్ట్ చేశాం. నిందితుల నుంచి రూ.51వేలు నగదు, 5 మొబైల్స్, నేపాల్ దేశం గుర్తింపు కార్డులు స్వాధీనం చేసుకున్నాం" - సజ్జనర్, హైదరాబాద్ సీపీ
హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్ ప్రశాసన్ నగర్లో మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్ రంజన్ రే భార్య హత్య కేసు తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ ఏడాది మే 7న ఇంట్లో పనిచేసే నేపాలీ పనిమనిషి కల్పన ఆమె గ్యాంగ్ అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత, తనూజ రంజన్ ముఖంపై దిండు ఉంచి, ఊపిరాడకుండా చేసి హత్య చేశారు. అనంతరం ఇంట్లో నగలు, సొమ్ములతో పాటు మృతురాలి ఒంటిపై ఉన్న ఆభరణాలతో సహా దోచుకొని పరారయ్యారు.
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