మందుబాబులకు షాకింగ్​ న్యూస్​ - ఆ 4 రోజులు వైన్​ షాప్​లు బంద్

జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక దృష్ట్యా హైదరాబాద్ సీపీ ఆదేశాలు - పోలింగ్‌, కౌంటింగ్ రోజున జూబ్లీహిల్స్ పరిధిలో ఆంక్షలు అమలు - నిర్దేశిత సమయాల్లో మద్యం షాప్​లు మూసివేయాలని ఆదేశం

CP SAJJANAR ISSUES KEY ORDERS (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 8, 2025 at 5:28 PM IST

Hyderabad CP Sajjanar Key orders on jubilee hills By polls : జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నిక పోలింగ్‌ దృష్ట్యా హైదరాబాద్‌ కమిషనర్​ ఆఫ్ పోలీస్​ సజ్జనార్‌ కీలక ఆదేశాలను జారీ చేశారు. నియోజకవర్గం పరిధిలో 9వ తేదీ (ఆదివారం) సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి ఉపఎన్నిక జరగనున్న 11వ తేదీ (మంగళవాం) సాయంత్రం 6 గంటల వరకు, తిరిగి ఓట్ల లెక్కింపు జరిగే 14వ తేదీన ఉదయం 6 గంటల నుంచి 15 సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని వెల్లడించారు. నిర్దేశించిన సమయాల్లో మద్యం దుకాణాలన్నీ మూసి వేయాలని, హోటళ్లు, రెస్టారంట్‌లు, క్లబ్బులు మూసివేయాలని సజ్జనార్ ఆదేశించారు. శాంతిభద్రతల నేపథ్యంలో జూబ్లీహిల్స్​ నియోజకవర్గం వ్యాప్తంగా 144 సెక్షన్‌ అమల్లో ఉంటుందని వివరించారు. పోలింగ్‌ కేంద్రాలకు 200 మీటర్ల పరిధిలో ఐదుగురు, అంతకంటే ఎక్కువ మంది గుమిగూడటం నిషేధమని వివరించారు. ఓట్ల లెక్కింపు రోజున రహదారులు, జనావాసాల్లో బాణాసంచా పేల్చడం నిషేధమని, ఈ ఆదేశాలను ఉల్లంఘించిన వారిపై చట్ట ప్రకారం చర్యలు తప్పవని సీపీ సజ్జనార్​ హెచ్చరించారు.

"జూబ్లీహిల్స్​ పరిధిలో ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయి. నిర్దేశించిన సమయాల్లో ఈ నియోజకవర్గ పరిధిలోని హోటళ్లు, రెస్టారెంట్‌లు, క్లబ్బులు, మద్యం షాపులన్నీ మూసివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నాం. జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గంలో 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉంటుంది. పోలింగ్ కేంద్రాల నుంచి 200 మీటర్ల వరకు ఎవరూ గుమికూడవద్దు. ఆదేశాలను ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు ఉంటాయి. పోలింగ్‌ కేంద్రాల్లో మహిళలు, పురుషులకు వేర్వేరుగా క్యూలైన్లు ఉంటాయి"- వీసీ సజ్జనార్, హైదరాబాద్ సీపీ

