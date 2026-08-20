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సామాన్యుడిలా బైక్​పై సీపీ సజ్జనర్ చక్కర్లు

కేబీఆర్​ పార్కు పరిసరాల్లో వన్​వే ట్రాఫిక్ సరళిని పరిశీలించిన సీపీ సజ్జనర్ - సామాన్యుడిలా బైక్​పై ప్రయాణిస్తూ క్షేత్రస్థాయిలో ట్రాఫిక్ పర్యవేక్షణ - కేబీఆర్ పార్కు పరిసరాల్లో ఇటీవలే అమల్లోకి వచ్చిన వన్​వే విధానం

CP Sajjanr inspects kBR Park One way Traffic
CP Sajjanr inspects kBR Park One way Traffic (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2026 at 4:36 PM IST

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Updated : August 20, 2026 at 4:41 PM IST

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CP Sajjanr inspects kBR Park One way Traffic : కేబీఆర్‌ పార్కు పరిసరాల్లో కొత్తగా అమల్లోకి వచ్చిన వన్‌వే ట్రాఫిక్‌ విధానాన్ని హైదరాబాద్‌ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ వీసీ సజ్జనర్‌ స్వయంగా పరిశీలించారు. ఓ సాధారణ పౌరుడిలా బైక్‌పై ప్రయాణిస్తూ క్షేత్రస్థాయి ట్రాఫిక్‌ పరిస్థితులను ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షించారు. రోడ్‌ నంబర్‌ 45 నుంచి జూబ్లీ చెక్‌పోస్ట్‌, వెంకటగిరి, కేబీఆర్‌ పార్క్‌ ప్రధాన గేటు, ముగ్ధ జంక్షన్‌, బసవతారకం, అగ్రసేన్‌ చౌరస్తా, ఫిల్మ్‌నగర్‌ జంక్షన్‌ మీదుగా తిరిగి రోడ్‌ నంబర్‌ 45 వరకు రెండుసార్లు బైక్‌పై తిరుగుతూ ట్రాఫిక్‌ సరళిని ఆయన పరిశీలించారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం వేళల్లోనూ మరోసారి ట్రాఫిక్‌ పరిస్థితులపై సజ్జనర్ సమీక్షించారు.

వాహనదారులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాట్లు : అగ్రసేన్‌ చౌరస్తా, ఫిల్మ్‌నగర్‌, జర్నలిస్ట్‌ కాలనీ, జూబ్లీ చెక్‌పోస్ట్‌, కేబీఆర్‌ పార్క్‌ ప్రధాన గేటు తదితర కూడళ్ల వద్ద విధుల్లో ఉన్న పోలీసులతో మాట్లాడి క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను సీపీ సజ్జనార్ అడిగి తెలుసుకున్నారు. కేబీఆర్‌ పార్క్‌ చుట్టూ వన్‌వే ట్రాఫిక్‌ సాఫీగా సాగుతోందని వివరించారు. తొలిరోజు లేన్ల మార్పిడి విషయంలో వాహనదారులు కొంత అయోమయానికి గురైనప్పటికీ ప్రస్తుతం రాకపోకలు సాఫీగా సాగుతున్నాయని తెలిపారు.

కేబీఆర్​ పార్క్ ట్రాఫిక్​ పరిశీలనకు సీపీ సజ్జనార్ రంగంలోకి​ - సామాన్యుడిలా బైక్​పై వచ్చి ఆకస్మిక తనిఖీ (ETV Bharat)

వాహనదారులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని జంక్షన్ల వద్ద స్పష్టమైన సైన్‌బోర్డులు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు తగినంత మంది ట్రాఫిక్‌ సిబ్బందిని మోహరించినట్లు ఆయన వివరించారు. జీహెచ్‌ఎంసీ, నిర్మాణ ఏజెన్సీతో సమన్వయం చేసుకుంటూ హెచ్‌-సిటీ ప్రాజెక్టు పనులను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. పనులు పూర్తయ్యేంత వరకు నగరవాసులు సహకరించాలని, హైదరాబాద్‌ ట్రాఫిక్‌ పోలీసుల సూచనలను పాటించాలని సీపీ సజ్జనర్ విజ్ఞప్తి చేశారు.

కేబీఆర్ పార్క్​ చుట్టూ వన్​వే ట్రాఫిక్ : హైదరాబాద్‌ నగరంలోని కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ రూ.1100 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన ఏడు ఫ్లైఓవర్లు, 7 అండర్‌పాస్‌ల నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేసేందుకు పార్కుచుట్టూ వన్‌వే ట్రాఫిక్‌ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. హెచ్​-సిటీ ప్రాజెక్టులో భాగంగా చేపట్టిన ఈ పనులు ఇప్పటికే ప్రారంభం కాగా 15 పిల్లర్ల నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఈ పనుల్లో వేగాన్ని పెంచేందుకు కేబీఆర్ చుట్టూ వన్‌వే విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలుమార్లు ట్రయల్ రన్ నిర్వహించిన పోలీసులు ఆ సమయంలో గుర్తించిన సమస్యలకు అనుగుణంగా మార్పులు చేశారు. తాజాగా సీపీ సజ్జనర్ స్వయంగా కేబీఆర్ పార్కు పరిసరాల్లో ట్రాఫిక్​ను బైక్​పై తిరుగుతూ పర్యవేక్షించారు.

కంట్రోల్​ రూమ్​ ద్వారా పర్యవేక్షిస్తున్న పోలీసులు : కేబీఆర్ పార్క్‌ చుట్టూ ట్రాఫిక్‌ పరిస్థితిని కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా పోలీసులు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. నాలుగు షిఫ్టుల్లో సుమారు వెయ్యి మందికిపైగా పోలీసులను ట్రాఫిక్ నియంత్రణ కోసం మోహరించారు. సీసీ కెమెరాలు, డ్రోన్లు, హై-రైజ్ కెమెరాలతో నిఘా పెట్టారు. కేబీఆర్ పార్క్‌ వాకర్స్ కోసం ప్రత్యేక పార్కింగ్ సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. సుమారు రెండేళ్లు ఈ వన్‌వే విధానం కొనసాగే అవకాశం ఉన్నందు వల్ల వాహనదారులు ముందే ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీలను పరిశీలించి ప్రయాణాలు ప్లాన్ చేసుకోవాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రాంగ్‌సైడ్ డ్రైవింగ్ చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. కొత్త విధానంపై సరైన అవగాహన లేక కొంతమంది వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. ట్రాఫిక్ పోలీసుల సూచనలు పాటించాలని సీపీ సజ్జనర్ కోరారు.

కేబీఆర్‌ పార్క్‌ చుట్టూ అమల్లోకి వన్‌వే ట్రాఫిక్‌ - ఇబ్బందులకు లోనవుతున్న వాహనదారులు

కేబీఆర్‌ పార్కు చుట్టూ పైవంతెనలు, అండర్‌ పాస్‌లు - రూ.1090 కోట్ల వ్యయంతో ప్రణాళికలు

Last Updated : August 20, 2026 at 4:41 PM IST

TAGGED:

SAJJANR INSPECTS KBR PARK TRAFFIC
CP MONITORING KBR ONE WAY TRAFFIC
కేబీఆర్ ట్రాఫిక్​పై సీపీ నిఘా
CP SURVEILLANCE ON KBR TRAFFIC
SAJJANR INSPECTS KBR PARK TRAFFIC

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