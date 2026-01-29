నిశ్చింతగా ఉండండి, ఆ ప్రచారం పూర్తిగా అసత్యం : సీపీ సజ్జనార్
సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారంపై స్పందించిన సజ్జనార్ - బంగారం రేట్లు పెరగడంతో చైన్ స్నాచింగ్లు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయని దుష్ప్రచారం - నమ్మొద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఎక్స్లో ట్వీట్ చేసిన సజ్జనార్
Hyderabad CP Sajjanar Tweet on Gold, Chine Snatching : బంగారం రేట్లు పెరగడంతో హైదరాబాద్లో చైన్ స్నాచింగ్లు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయని, అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలు హైదరాబాద్లో మకాం వేశాయంటూ సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారంపై నగర పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ స్పందించారు. ఈ ప్రచారం పూర్తిగా సత్యదూరంమైందని తేల్చి చెప్పారు. ఇలాంటివి ప్రజలు నమ్మొద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఎక్స్లో ఆయన పోస్టు చేశారు.
నిషేధిత యాప్లకు ప్రచారం చేస్తున్నారు : చేతిలో సెల్ఫోన్ అందులో అపరిమితమైన డేటా ఉంటే కొంతమంది దుష్ప్రచారాలు చేస్తున్నారని సజ్జనార్ మండిపడ్డారు. సామాజిక మాధ్యమాల వేదికలపై ఇష్టమొచ్చిన రాతలు రాస్తున్నారన్న ఆయన భావస్వేచ్ఛ పేరుతో నా ఇష్టమంటూ వాదిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లుగా అవతారమెత్తి నిషేధిత యాప్లను విస్తృతంగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. లక్కీడ్రా పేరుతో ప్రచారం చేస్తూ అమాయకులను నిలువునా మోసం చేస్తున్నారని చెప్పారు.
శాంతి భద్రతలకు విఘాతం : తక్కువ ధరకే కార్లు విల్లాలు స్థలాలు సొంతం చేసుకోవచ్చంటూ వీడియోలు రూపొందించిన 10 మందిపై పోలీసులు పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. తప్పొప్పుల విచక్షణ మరిచి ఇష్టానుసారం సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు, పోస్టులు పెట్టవద్దని, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించేలా వదంతులు వ్యాప్తిచేస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని నగర కొత్వాల్ వీసీ సజ్జనార్ తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. వాట్సప్ గ్రూపులు, ఫేస్బుక్ల్లో వచ్చేటువంటి వదంతులను నమ్మొద్దని, వీటిపై డయల్-100కు ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు.
అంతా మా ఇష్టం : ఓ యూట్యూబర్ అగ్నిప్రమాదంలో చిక్కుకుని మరణించిన వ్యక్తిపై ప్రతికూల వీడియో చేయటం, కొందరు దానిని వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో షేర్ చేయటం వివాదానికి దారితీసింది. పోలీసులు ఆ యూట్యూబర్ను అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్ట్ చేశారు. ఇటీవల హైదరాబాద్ నగర శివారులో జరిగిన ఓ సభలో రెచ్చగొట్టేలా వ్యాఖ్యలు చేయటంపై కొందరు అతిగా స్పందించారు. ఇది ఇరువర్గాల మధ్య గొడవకు దారితీసే అవకాశం ఉండటంతో గమనించిన పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. తెలుగు నాట సంచలనం రేకెత్తించిన ఐ బొమ్మ నిర్వాహకుడు రవి అరెస్ట్పై కొందరు సోషల్ మీడియా వేదికలపై పరిధిదాటి సినీ ప్రముఖులు, పోలీసు అధికారులను దారుణంగా ట్రోల్ చేశారు. పోలీసులు ట్రోల్ చేసిన కొందరిపై కేసులు నమోదు చేశారు.
విదేశాల్లో ఉంటూ : కొందరు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు సోషల్ మీడియాల్లో మరింత గుర్తింపు పొందేందుకు విదేశాల్లో ఉంటూ వీడియోలు రూపొందిస్తున్నారు. పాతబస్తీ, నగర శివార్లలో కొందరు యూట్యూబ్ నిర్వాహకులకు విదేశాల్లో ఉన్న కొందరు ఆర్థిక సాయం అందజేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. స్థానికంగా చోటు చేసుకునే ఘటనలు రెచ్చగొట్టేలా వీడియోలు రూపొందించాలని అక్కడి నుంచి సూచనలు అందుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. రాబోయే పండుగలు, ఎన్నికల నేపథ్యంలో పోలీసు యంత్రాంగం వెంటనే అప్రమత్తమైంది.
"దయచేసి సోషల్ మీడియాలో వచ్చే అనధికారిక వార్తలను, భయపెట్టే పోస్టులను షేర్ చేయకండి. భయాందోళనలు సృష్టించేలా అసత్య ప్రచారాలు చేసే వారిపై చట్టపరిత్యా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. హైదరాబాద్ నగరం పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉంది. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో పోలీసులకు సహకరించండి. ఏదైనా అనుమానం వస్తే వెంటనే డయల్ 100కు కాల్ చేయండి. నిశ్చింతగా ఉండండి. మీ భద్రతే మా ప్రధాన బాధ్యత" -వీసీ సజ్జనార్, హైదరాబాద్ సీపీ
సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలో సిట్ : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందానికి వీసీ సజ్జనార్ నేతృత్వం వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. వరుసగా బీఆర్ఎస్ నాయకులకు సిట్ నోటీసులు ఇస్తూ విచారణ చేస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే.
