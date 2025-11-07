ETV Bharat / state

వీళ్లు ఆదర్శ ఆటగాళ్లు ఎలా అవుతారు? : క్రికెటర్లపై సజ్జనార్​ ఫైర్

బెట్టింగ్ భూతాన్ని ప్రచారం చేసిన సెలబ్రిటీలు బాధ్యులు కారా అని ప్రశ్నించిన సజ్జనార్‌ - అభిమానాన్ని సొమ్ము చేసుకునే వీళ్లు ఆదర్శ ఆటగాళ్లు ఎలా అవుతారని విమర్శ

ETV Bharat Telangana Team

Published : November 7, 2025 at 2:31 PM IST

Hyderabad CP Sajjanar Angry on Cricketers : క్రికెటర్లు సురేశ్‌ రైనా, శిఖర్‌ధావన్‌పై హైదరాబాద్​ సీపీ వీసీ సజ్జనార్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఘాటు వ్యాఖ్యలతో విమర్శించారు. ఈ మేరకు ఆయన సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్​లో తాజాగా ఒక పోస్ట్​ చేశారు. అభిమానాన్ని సొమ్ము చేసుకునే వీళ్లు ఆదర్శ ఆటగాళ్లు ఎలా అవుతారు? అని సజ్జనార్‌ ప్రశ్నించారు.

బెట్టింగ్ మహమ్మారికి ఎందరో యువకులు బలవుతున్నారని, యువ‌త జీవితాల‌ను నాశ‌నం చేసుకుంటున్నారని పేర్కొన్నారు. బెట్టింగ్​ల వల్ల వేల మంది ఆత్మహ‌త్యలు చేసుకుంటున్నారని, బెట్టింగ్ భూతాన్ని ప్రచారం చేసిన సెలబ్రిటీలు బాధ్యులు కారా? అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వీలైతే సమాజం మేలు కోసం అభిమానులకు నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పండి కానీ, త‌ప్పుదోవ‌ ప‌ట్టించి వారి ప్రాణాల‌ను తీయొద్దని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

వీళ్లేం సెల‌బ్రిటీలు? అభిమానాన్ని కూడా సొమ్ము చేసుకునే వీళ్లు ఆద‌ర్శ‌నీయ‌మైన ఆట‌గాళ్లు ఎలా అవుతారు? బెట్టింగ్ మహమ్మారికి వ్య‌స‌న‌ప‌రులై ఎంతో మంది యువ‌కులు త‌మ జీవితాల‌ను చేజేతులా నాశ‌నం చేసుకుంటున్నారు. వేలాది మంది ఆత్మ‌హ‌త్య‌ల‌కు పాల్ప‌డ్డారు. స‌మాజాన్ని ఛిద్రం చేస్తోన్న బెట్టింగ్ భూతాన్ని ప్ర‌చారం చేసిన వీరు, వీట‌న్నింటికీ బాధ్యులు కారా? స‌మాజ మేలు కోసం, యువ‌త ఉన్న‌త‌ స్థానాలకు చేరుకోవ‌డానికి నాలుగు మంచి మాట‌లు చెప్పండి. అంతేకానీ మిమ్మల్ని అభిమానించే వాళ్లను త‌ప్పుదోవ‌ ప‌ట్టించి వారి ప్రాణాల‌ను తీయకండి. - ఎక్స్​లో సజ్జనార్​

