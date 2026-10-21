మూడు కేసుల్లో రూ. 5 కోట్ల బురిడీ - మా వరకు రాదనుకుంటే టార్గెట్ మీరే కావొచ్చు
CP Sajjanr On Cybercrimes : డిజిటల్ అరెస్టు, ట్రేడింగ్ యాప్, ఓటీపీ మోసాలతో సైబర్ ముఠాలు రూ. 5.35 కోట్లు కొట్టేశాయి. భయం, అత్యాశ, నిర్లక్ష్యాన్ని ఆయుధాలుగా చేసుకుంటూ వీరంతా పేట్రేగిపోతున్నారు.
Published : October 21, 2026 at 2:28 PM IST
CP Sajjanr On Cybercrimes : ఏఐ యుగంలో సైబర్ నేరాలు ఇప్పుడు అంతటా షరా మామూలైపోయాయి అంతా డిజిటల్మయం కావడంతో కేటుగాళ్లు దాని ద్వారా జరిగే లావాదేవీలపై కన్నేశారు. ఏపీకే లింక్లతో ఏమార్చి ఖాతాలు ఖాళీ చేస్తున్నారు. వృద్ధులే టార్గెట్గా డిజిటల్ అరెస్టంటూ భయపెట్టి జేబులు నింపుకుంటున్నారు. ఇదంతా విని ఇది ఎక్కడో జరిగిందో కదా మనకెందుకు ఇలా జరుగుతుందిలే, మనదాకా వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాములే అన్న ధీమా వద్దు. సైబర్ నేరగాళ్ల టార్గెట్ తర్వాత మీరే కావొచ్చు.
విద్యావంతులు సైతం సైబర్ కేటుగాళ్ల వలలో
సైబర్ నేరగాళ్ల ఉచ్చులో చిక్కుకుంటే క్షణాల వ్యవధిలో కోట్ల రూపాయలు మాయమవుతున్నాయి. ఓ కేసులో కంపెనీ అకౌంటెంట్ నిర్లక్ష్యం, మరో కేసులో డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో వృద్ధురాలిని భయపెట్టిన ముఠా, ఇంకోవైపు భారీ లాభాల ఆశ చూపిన నకిలీ ట్రేడింగ్ యాప్ ఇలా మూడు వేర్వేరు మోసాల్లో బాధితులు ఏకంగా రూ.5.35 కోట్లకు పైగా నష్టపోయారు. ఉన్నత విద్యావంతులు, ఆర్థిక లావాదేవీలపై అవగాహన ఉన్నవారే సైబర్ కేటుగాళ్ల వలలో చిక్కుకుంటున్నారు. భయం, అత్యాశ, నిర్లక్ష్యం ఈ మూడింటినీ ఆయుధాలుగా చేసుకుంటున్న సైబర్ నేరగాళ్లు పేట్రేగిపోతున్నారు.
రిజర్వ్బ్యాంక్ అధికారులమంటూ కాల్
హైదరాబాద్ నగరంలోని సాయినగర్కు చెందిన 72ఏళ్ల వృద్ధురాలికి టెలీకమ్యూనికేషన్ శాఖ నుంచి అంటూ ఫోన్ వచ్చింది. మీ నంబర్ను దుర్వినియోగం చేశారంటూ బెదిరించిన ముఠా రిజర్వ్బ్యాంక్ అధికారులమంటూ వీడియో కాల్ చేశారు. అరెస్ట్ వారెంట్తో బెదిరించి ఖాతా వివరాలు తెలుసుకుని పలు దఫాలుగా రూ.2 కోట్ల రూపాయలకు పైగా కొట్టేశారు.
కంపెనీ సీఈవో డీపీతో వాట్సాప్ మెసేజ్
సంతోష్నగర్లోని ఓ కంపెనీ అకౌంటెంట్కు సంస్థ ఉద్యోగి నంబర్తో జిప్ ఫైల్ పంపించి అతని ఫోన్ నంబర్ను హ్యాక్ చేశారు. కంపెనీ సీఈవో డీపీతో వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపి లక్షల రూపాయలు కంపెనీ ఖాతా నుంచి బదిలీ చేయించుకున్నారు. అనూహ్యంగా ఓ రోజు సదరు సీఈవో అకౌంటెంట్కు సమీపంలో ఉండగానే మరోసారి 50 లక్షల రూపాయలు పంపాలంటూ మెసేజ్ వచ్చింది. నిర్ధారణ కోసం సీఈవోను సంప్రదించడంతో ఈ ముఠా మోసం వెలుగుచూసింది. మరో ఘటనలో ట్రేడింగ్ అనుభవం ఉన్న వ్యక్తికి ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా నకిలీ ట్రేడింగ్ యాప్తో బురిడీ కొట్టించి 50 లక్షల రూపాయలకు పైగా దోచుకున్నారు.
"ఒక్క రోజులోనే హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైంకు సంబంధించి 3 కేసులు నమోదయ్యాయి. వీటి విలువ ఏకంగా రూ.5.35 కోట్లు. వారిలో ఒకరు డిజిటల్ అరెస్టులో నష్టపోతే మరొకరు బాస్ స్కామ్లో మోసపోయారు. మరొకరు పెట్టుబడుల పేరిట డబ్బు పోగొట్టుకున్నారు. వీరంతా విద్యావంతులు సైబర్ నేరలపై అవగాహన ఉన్నవారే. మేము అవగాహన కల్పిస్తున్నా సమస్య మా వరకు రాదని పొరపాట్లు చేస్తున్నారు. - సజ్జనార్, హైదరాబాద్ సీపీ
ప్రజలు పోలీసులకు సహకరించాలి
ఈ మూడు ఘటనల్లో మోసపోయిన వారంతా విద్యావంతులే కావడం గమనార్హం. స్మార్ట్ఫోన్ వాడకంలో వారు చూపించిన కాస్తంత ఏమరపాటే కోట్ల రూపాయలుగా సైబర్ ముఠా చేతికి చిక్కింది. దీనిపై హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తెలియని లింకులను ఓపెన్ చేయవద్దని సూచిస్తున్నారు. పోలీసులు ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన కల్పిస్తున్నా ఆ మాటలను పెడచెవిన పెట్టడం వల్లనే ఇటువంటి మోసాలు ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయని సీపీ సజ్జనార్ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సైబర్ నేరాలను ఆరికట్టేందుకు ప్రజలు పోలీసులకు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఎవరైనా సైబర్ మోసానికి గురైతే ఆలస్యం చేయకుండా 1930 నేషనల్ సైబర్ హెల్ప్లైన్కు ఫోన్ చేయాలి లేదా cybercrime.gov.inలో ఫిర్యాదు చేయాలని సూచిస్తున్నారు అప్రమత్తతే సైబర్ నేరాల నుంచి రక్షణ కల్పిస్తుందన్న విషయం అందరూ గుర్తుంచుకోవాలన్నారు.
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