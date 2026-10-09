ట్యాంక్బండ్పై బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్, కేక్ కటింగ్స్ వద్దు : సీపీ సజ్జనర్ రిక్వెస్ట్
Hyderabad CP Sajjanar on Birthday Celebrations : ట్యాంక్బండ్తో పాటు ప్రధాన రహదారులు, చెరువులు, పార్కుల వద్ద అర్ధరాత్రి పుట్టినరోజు వేడుకలు, కేక్ కటింగ్లు చేయొద్దని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్ ప్రజలను కోరారు.
Published : October 9, 2026 at 12:39 PM IST
Hyderabad CP Sajjanar on Birthday Celebrations : ట్యాంక్బండ్పై బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్, కేక్ కటింగ్స్ వద్దని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్ ప్రజలకు సూచించారు. అర్ధరాత్రి రోడ్ల పైకొచ్చి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోవద్దని, ట్యాంక్బండ్తో పాటు నగరంలోని ప్రధాన రహదారులు, చెరువులు, పార్కుల వద్ద అర్ధరాత్రి వేళల్లో పుట్టినరోజు వేడుకలు, కేక్ కటింగ్లు చేయవద్దని నగర ప్రజలను కోరారు. ముఖ్యంగా యువతకు, తల్లిదండ్రులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.
పుట్టినరోజు నాడే దుర్మరణం చెందడం
సంతోషంగా జరుపుకోవాల్సిన పుట్టినరోజు వేడుకలు క్షణికావేశం, నిర్లక్ష్యం వల్ల కుటుంబాలకు తీరని శోకాన్ని మిగులుస్తుండటం బాధాకరమన్న సజ్జనర్, రెండు రోజుల క్రితం అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో ట్యాంక్బండ్పై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆరేళ్ల చిన్నారి పుట్టినరోజు నాడే దుర్మరణం చెందడం ఎంతో కలిచి వేసిందని తెలిపారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే పోలీసు సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించి కాపాడేందుకు శతవిధాలా ప్రయత్నించినప్పటికీ ప్రాణాలు నిలపలేకపోయినట్లు పేర్కొన్నారు.
బర్త్ డే కుటుంబానికి సంబంధించిన వేడుక
భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా పటిష్ఠమైన ముందస్తు చర్యలు చేపట్టేందుకు పోలీస్ ఉన్నతాధికారులతో కలిసి ట్యాంక్ బండ్పై ప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలించామని సజ్జనర్ తెలిపారు. అక్కడ జరుగుతున్న ప్రమాదాలపై వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాలతో కలిసి సమగ్ర సమీక్ష నిర్వహించామన్న ఆయన, పుట్టినరోజు అనేది కుటుంబానికి సంబంధించిన వ్యక్తిగత వేడుక అని, దానిని ఇళ్ల వద్ద లేదా ఏదైనా సురక్షితమైన ప్రదేశాల్లో మాత్రమే జరుపుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
నిబంధనల ప్రకారం పూర్తిగా నిషేధం
అర్ధరాత్రి వేళల్లో రోడ్లపై జనసంచారం ఉండకపోవడంతో వాహనాలు మితిమీరిన వేగంతో దూసుకొస్తుంటాయన్న సజ్జనర్, అలాంటి సమయంలో చిన్న పిల్లలను వెంటేసుకుని నడిరోడ్డుపైకి రావడం ఎంత మాత్రం వివేకం కాదని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించాలని చెప్పారు. అసలు ట్యాంక్బండ్పై ఇలాంటి వేడుకలు నిర్వహించడం నిబంధనల ప్రకారం పూర్తిగా నిషేధమని స్పష్టం చేశారు.
గతంలోనే జీహెచ్ఎంసీ దీనిపై స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసిందని గుర్తు చేశారు. తమ పోలీసులు నిరంతరం పహారా కాస్తూ అక్కడికి వచ్చేవారిని పంపిస్తున్నప్పటికీ, అర్ధరాత్రి పూట మళ్లీ వచ్చి వేడుకలు చేసుకోవడం వల్లే ఇలాంటి విషాదాలు పునరావృతం అవుతున్నాయని, కేవలం క్షణికానందం కోసం చేసే పొరపాట్ల వల్ల అమూల్యమైన ప్రాణాలను పోగొట్టుకోవద్దని సూచించారు. ఇకపై ఎవరూ కూడా అర్ధరాత్రి వేళల్లో ట్యాంక్బండ్, చెరువులు, బహిరంగ ప్రదేశాల వద్దకు వచ్చి సంబురాలు చేసుకోవద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
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