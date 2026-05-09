అసైన్డ్ భూముల్లో అక్రమ క్రషర్లా? - యాక్షన్ ఎందుకు తీసుకోలేదని హైడ్రా కమిషనర్ సీరియస్
అజీజ్నగర్ అసైన్డ్ భూముల్లో అక్రమ ఆర్ఎమ్సీ, క్రషర్లపై చర్యలకు సిద్ధమైన హైడ్రా - 'ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్' కథనానికి స్పందించిన హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ - అక్రమ కార్యకలాపాలపై సమాచారమివ్వాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి
Published : May 9, 2026 at 4:54 PM IST
Hydra Reaction Aziznagar Crushers : ఎఫ్టీఎల్, బఫర్ జోన్లో అక్రమ కట్టడాలపై విరుచుకుపడుతున్న హైడ్రా ఇదివరకు ప్రధానంగా బాహ్యవలయ రహదారి (ఓఆర్ఆర్ఆర్) పరిధిలోనే చర్యలు చేపట్టింది. ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్న కట్టడాలను నేలమట్టం చేస్తూ హైదరాబాద్లో అనేక చెరువులు, కుంటలకు పూర్వ వైభోగాన్ని అందించింది. ఈ క్రమంలో మంగళవారం శంషాబాద్, గండిపేట మండలాల్లో అనుమతులు లేకుండా అక్రమంగా నిర్వహిస్తున్న మైనింగ్, స్టోన్ క్రషింగ్, రెడీ మిక్స్ కాంక్రీట్ (ఆర్ఎమ్సీ)యూనిట్లను సైతం రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ విజ్ఞప్తి మేరకు హైడ్రా ధ్వంసం చేసింది. అయితే, ఓఆర్ఆర్కు కేవలం ఒక కిలోమీటర్ సమీపంలో ఉన్న అజీజ్ నగర్లోనూ ఈ తరహా కార్యకలాపాలు యథేచ్చగా సాగిస్తున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని 'ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్'లో 'అవుటర్ వెలుపల కూల్చేదెవరు?' అన్న శీర్షికతో ప్రచురితమైన కథనానికి హైడ్రా కమిషనర్ స్పందించారు.
లెక్క తేలుస్తున్న అధికారులు : హైడ్రా కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్ 'ఈనాడు- ఈటీవీ భారత్' కథనాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించారు. వెంటనే దీనికి సంబంధించి సమగ్ర సమాచారాన్ని అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఆయా ప్రదేశంలో నిబంధనలకు తిలోదకాలిచ్చి కొనసాగిస్తున్న కార్యకలాపాలపై పోలీసు యంత్రాంగంతో పాటు మైనింగ్, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ (పీసీబీ), రెవెన్యూ అధికారులను సైతం విచారణకు ఆదేశించారు. ఈ మేరకు అధికారులు క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటిస్తూ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి అక్రమంగా వెలిసిన స్టోన్ క్రషర్, రెడీ మిక్స్ కాంక్రీట్ యూనిట్ల పూర్తి గణాంకాలతో పాటు ఇతర సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నారు. ఈ బాధ్యతలను కమిషనర్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ (ఎస్వోటీ)కు అప్పగించినట్లు తెలుస్తోంది.
అధికారులపై కమిషనర్ సీరియస్ : నగరానికి కూతవేటు దూరంలోని మొయినాబాద్ పురపాలిక ప్రాంతమైన అజీజ్నగర్ పరిధిలో అనుమతులు లేకుండా క్రషర్లు, రెడీమిక్స్ ప్లాంట్లు నడుపుతుండటాన్ని హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ సీరియస్గా తీసుకున్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించి యూనిట్లు నిర్వహిస్తున్నా ఇంతవరకు వాటిపై చర్యలు ఎందుకు తీసుకోలేదంటూ స్థానిక అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో శంషాబాద్, గండిపేటతో పాటు మొయినాబాద్ మండలాల్లో అక్రమంగా నిర్వహిస్తున్న యూనిట్ల లెక్క తేల్చేందుకు అధికారులు రంగంలోకి దిగారు.
అసైన్డ్ భూముల్లో అక్రమ దందా : రైతులు వ్యవసాయం చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం అప్పగించిన అసైన్డ్ చేసిన భూముల్లోనే అజీజ్నగర్లో రెడీ మిక్స్ ప్లాంట్లను నిర్వహిస్తున్నారు. మొత్తం 10 ఎకరాల సర్కార్ భూముల్లో అనుమతులు లేకుండా చేపడుతున్న కార్యకలాపాలను పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డుతో పాటు రెవెన్యూ అధికారులు సైతం అడ్డుకోకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. కాలుష్యం వెదజల్లుతుండటంతో సమీపంలో ఉన్న హిమాయత్ సాగర్ భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. అవుటర్ పరిధిలో సహజ సంపదను కొల్లగొట్టి, పరిసర ప్రాంతాలను ధుమ్ము, ధూళితో కాలుష్యం చేస్తున్న ఆయా క్రషర్లు, ఆర్ఎమ్సీ యూనిట్ల ఆగడాలపై 'ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్' వరుస కథనాలు ప్రచురించింది. వీటిపై స్పందించిన యంత్రాంగం తాజాగా అజీజ్నగర్ విషయాన్నీ వెలుగులోకి తీసుకురావడంతో అవుటర్ వెలుపలా అక్రమ కట్టడాలు, మైనింగ్లపైనా కొరడా ఝళిపించినట్లయింది.
మా దృష్టికి తీసుకురావాలి : స్థానికంగా అక్రమ మైనింగ్ జరుగుతోందని తెలిస్తే సమాచారం అందజేయాలని హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ ప్రజలను కోరారు. మైనింగ్ చేసే క్రమంలో రేయింబవళ్లు బాంబులు పేల్చినా, రెడీ మిక్స్ కాంక్రీట్ ప్లాంట్లు దుమ్ము రేపుతున్నా, అనుమతులు లేకుండా క్రషర్లు నిర్వహిస్తున్నా వెంటనే తెలియజేయాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. అవుటర్ లోపల ఉన్న వాటిపైనే కాకుండా, అవుటర్ వెలుపల కిలోమీటర్ పరిధిలో ఉన్నా తమ దృష్టికి తీసుకురావాలన్నారు. సమాచారం ఇచ్చేందుకు 9000113667కి సంప్రదించాలని ఆయన తెలియజేశారు.
