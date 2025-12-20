హైదరాబాద్ వాసులకు అలర్ట్ - మీ ఇంటి చిరునామా మరోసారి మారనుంది!
రాజధానిలో ఏడాది తర్వాత మరోసారి డివిజన్ల పునర్విభజన - ఇటీవల డివిజన్ల పునర్విభజనతో వందకు పైగా కొత్తవి ఏర్పాటు - జన గణన తర్వాత మరోసారి డివిజన్ల పునర్విభజన
Published : December 20, 2025 at 7:22 AM IST
27 Municipalities to Merge in GHMC : ప్రణాళికాబద్ధమైన అభివృద్ధి, ఏకరూప పరిపాలనే లక్ష్యంగా రాజధానిని ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సౌకర్యాలతో తీర్చిదిద్దేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా శివారు మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లను కలిపి పట్టణ స్థానిక సంస్థలు (యూఎల్బీ)ను జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం చేసింది. ఇలా చేయడంతో నగరవాసుల చిరునామా మరోసారి మారనుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన డివిజన్ల పునర్విభజనతో వందకు పైగా కొత్తవి ఏర్పాటయ్యాయి. తద్వారా 3 వేల కాలనీల చిరునామాలో మార్పు జరగనుంది. ఏడాది తర్వాత మరోసారి రాజధానిలో డివిజన్ల పునర్విభజన జరిగే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. జనగణన తర్వాత ఈ ప్రక్రియ మొదలవుతుందని అంచనా.
2027 కీలకం : పాత జీహెచ్ఎంసీ విస్తీర్ణం 650 చ.కి.మీ. శివారులోని 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థలను గ్రేటర్లో విలీనం చేయడంతో ఇప్పుడు జీహెచ్ఎంసీ విస్తీర్ణం 2053 చ.కి.మీ.కు పెరిగింది. ఇంత పెద్ద నగరాన్ని ఒకే గొడుగు కింద పాలించడం సాధ్యమా? అనే ప్రశ్న ప్రభుత్వం ముందు ఉంది. విశాల నగరాన్ని ఒకటిగా ఉంచాలా? రెండు లేదా మూడు నగరపాలక సంస్థలుగా విభజించాలా? అని ప్రభుత్వం ఆలోచనలో పడింది. వాటిపై స్పష్టత వచ్చే వరకు ప్రస్తుత గ్రేటర్ హైదరాబాద్ను కొన్నాళ్ల పాటు యథాతథంగా నడిపించాలని సర్కార్ నిర్ణయం తీసుకుంది.
అదే సమయంలో వచ్చే ఏడాది జనవరి నుంచి జన గణన అనేది మొదలుకానుంది. 2027లో జనాభా లెక్కలు వస్తాయి. ఆలోపు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే ప్రస్తుతం ఉన్న 300 డివిజన్లకు ఎన్నికలు జరుగుతాయి. జనాభా లెక్కలు వచ్చాక మళ్లీ నిర్వహించే పరిస్థితి వస్తే డివిజన్ల సంఖ్యను పెంచి మళ్లీ ఎన్నికలకు వెళ్లొచ్చు. అప్పుడు నిర్ణయించే డివిజన్ల హద్దులు అనేవి ఎంతో కీలకం. 2029లో జరిగే అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రాతిపదికన 2027 డివిజన్ల పునర్విభజన ఉంటుందని అధికారులు అంచనాకు వచ్చారు.
మూడు రోజుల్లో గెజిట్ : డివిజన్ల పునర్విభజనపై వచ్చిన ఫిర్యాదుల పరిష్కారం శుక్రవారం పూర్తి కానుందని జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు చెబుతున్నారు. శని, ఆదివారాల్లో ఆయా ఫిర్యాదులపై తీసుకున్న నిర్ణయాలతో నివేదిక రూపొందించాల్సిన అవసరం ఉంటుందన్నారు. అదే నివేదికను సోమవారం సర్కారుకు పంపించే అవకాశం కూడా ఉందని చెప్పారు. దాన్ని పరిశీలించి ప్రభుత్వం తుది గెజిట్ను విడుదల చేస్తుందని వెల్లడించారు.
హద్దుల్లో మార్పు : శివరాంపల్లిని సులేమాన్నగర్ డివిజన్లో కలపడంపై ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదులు చేశారు. భారతీనగర్ డివిజన్ బీహెచ్ఈఎల్ చుట్టూ ముక్కలు ముక్కలుగా ఉంటుంది. ఆయా ప్రాంతాలన్నింటినీ ఒకటిగా కలపాలనే విజ్ఞప్తులు వచ్చాయి. రెండు డివిజన్లలో ఉన్న విద్యుత్తు నగర్కాలనీని ఒకే డివిజన్లో ఉంచాలని, లింగంపల్లిలోని ఎంఐజీ కాలనీని నల్లగుండ్లలో కలపాలని, ఇతరత్రా ఫిర్యాదులు సరైనవిగా తేలాయి. జోనల్ కమిషనర్లు, సంబంధిత అధికారులతో ప్రతి ఫిర్యాదుపై చర్చించామని జీహెచ్ఎంసీ తెలిపింది. సరైన విజ్ఞప్తులను పరిగణనలోకి తీసుకుని ముసాయిదా గెజిట్లోని హద్దులు, పేర్లను సవరించామని వెల్లడించింది.
27 పట్టణ స్థానిక సంస్థలు జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం : ఇప్పటికే మహా హైదరాబాద్ ఏర్పాటు దిశగా ప్రభుత్వం వేగంగా దూసుకుపోతుంది. శివారులోని 20 మున్సిపాలిటీలు, 7 నగరపాలక సంస్థలను జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం చేశారు. ఇందుకు మంత్రిమండలి ఆమోదం కూడా తెలిపింది. ఈనేపథ్యంలో 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థలను జీహెచ్ఎంసీలో కలిపేస్తూ డిసెంబరు 1న ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసింది. సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్తో కలిసి విలీనానికి అవసరమైన ప్రక్రియను జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు రూపొందించారు. జీహెచ్ఎంసీ చట్టం-1950 ప్రకారం పరిపాలన సాగనుంది.
24 గంటల్లో వారికి వివరాలు ఇవ్వండి - జీహెచ్ఎంసీ డివిజన్ల పునర్విభజన పిటిషన్లపై తీర్పు రిజర్వ్
డిసెంబర్ 1న విలీనానికి ముహూర్తం - 2007 మాదిరే శివారు ప్రాంతాలన్నీ గ్రేటర్లోకి