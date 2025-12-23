ETV Bharat / state

ఇన్వెస్ట్​మెంట్ డబుల్ చేస్తామంటే నమ్మకండి - హైదరాబాద్ సైబర్ సెల్ అలర్ట్

క్రిప్టో కరెన్సీ, ఫారెక్స్, స్టాక్ ట్రేడింగ్‌లో లాభాల పేరు చెప్పి సైబర్‌ నేరగాళ్ల టోకరా - నకిలీ లాభాలు చూపిస్తూ మోసాలు - అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న హైదరాబాద్‌ సిటీ పోలీస్‌ సైబర్‌ క్రైమ్‌

ONLINE TRADING SCAMS
ONLINE TRADING SCAMS (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 23, 2025 at 5:21 PM IST

3 Min Read
Hyderabad City Police Alert Online Trading And Investment : సోషల్ మీడియా, వాట్సప్‌, టెలిగ్రామ్ గ్రూపుల ద్వారా ఆన్‌లైన్‌ ట్రేడింగ్‌, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ స్కామ్‌లు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి. క్రిప్టో కరెన్సీ, ఫారెక్స్, స్టాక్ మార్కెట్​ ట్రేడింగ్‌లో అత్యధిక లేదా గ్యారంటీ లాభాల పేరు చెప్పి సైబర్‌ నేరగాళ్లు అమాయకులను చూసి టోకరా వేస్తున్నారు. బాధితులను ఆకర్షించి, వెబ్‌సైట్లు, ట్రేడింగ్ డాష్‌బోర్డులు, యాప్స్ ద్వారా నకిలీ లాభాలు చూపిస్తూ మరిన్ని పెట్టుబడులు పెట్టాలని జనాలను ప్రలోభపెడుతున్నారు. ఇలాంటి వాటి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని హైదరాబాద్‌ సిటీ పోలీస్‌ సైబర్‌ క్రైమ్‌ టీం పౌరులకు పలు సూచనలు చేసింది.

మోసపోయి ఐపీఎస్​ ఆత్మహత్య : పంజాబ్ కేడర్‌కు చెందిన మాజీ ఐపీఎస్‌ అధికారి, రిటైర్డ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్ అమర్ సింగ్ చాహల్ ఇలానే వాట్సప్‌ ఆధారిత పెట్టుబడి పెట్టి మోసానికి గురై సుమారు ఏకంగా ₹8.10 కోట్లు పోగొట్టుకున్నారని సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులు తెలిపడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. 2 నెలల పాటు మోసగాళ్ల వలకు చిక్కి స్నేహితులు, బంధువుల వద్ద సుమారు రూ.7.5 కోట్ల మేర అప్పుగా ఆయన తీసుకున్నారని తెలిపారు. తీవ్ర ఆర్థిక, మానసిక ఒత్తిడికిలోనై చివరకు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డట్లు పేర్కొన్నారు. సైబర్ పెట్టుబడి మోసాల వల్ల కలిగే భయంకర పరిణామాలను ఈ ఉదంతం ఎంతలా తెలియజేస్తుందో ఊహించుకోండి అని పేర్కొన్నారు. ప్రజలు నిర్ధారణ కాని పెట్టుబడి ప్లాట్‌ఫారాలకు వీలైనంత దూరంగా ఉండాలని, ఆన్‌లైన్‌లో లాభాలను చూపించే ప్రకటనలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నమ్మొద్దని హైదరాబాద్‌ సిటీ సైబర్‌క్రైమ్‌ పోలీసులు తెలిపారు.

మోసాలు ఇలా చేస్తున్నారు..

  • ఫేస్‌బుక్, వాట్సప్‌, టెలిగ్రామ్​లో తెలియని వ్యక్తి నుంచి ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అడ్వైజర్‌గా నటిస్తూ సందేశం వస్తుంది. తొలుత నమ్మకం కలిగించి, ఆపై త్వరగా లాభాలు వచ్చే ట్రేడింగ్‌ అవకాశాలను వేగంగా పరిచయం చేస్తాడు.
  • ఆరంభంలో తక్కువ మొత్తంతో ఇన్వెస్ట్ పెట్టాలని చెబుతారు. వాట్సప్‌లో నిరంతరం మార్గదర్శనం చేస్తూ నిజమైన ట్రేడింగ్ జరుగుతున్నట్లుగానే భ్రమను కలిగిస్తారు.
  • పెట్టుబడి తర్వాత బాధితుడికి మోసపూరితంగా రూపొందించిన ఓ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో నకిలీ లాభాలను చూపిస్తారు. అవి నిజమైన లాభాలేనని బాధితుడు నమ్మేలా చేస్తారు.
  • బాధితుడు ఒకవేళ డబ్బు విత్‌డ్రా చేయాలనగానే ట్యాక్స్‌, కరెన్సీ కన్వర్షన్‌, విత్‌డ్రాయల్ ఫీజులు, కంప్లయెన్స్ ఛార్జీల వంటి పేర్లతో కొన్ని చెల్లింపులను అడుగుతారు. ఇలా చెల్లించిన ప్రతిసారీ కొత్త కారణం చెప్పి మరిన్ని డబ్బులు డిమాండ్ చేసి వసూలు చేస్తారు.
  • బాధితుడు సందేహించగానే లీగల్ యాక్షన్ తీసుకుంటామని, లేదా వాలెట్ ఫ్రీజ్ అవుతుందని దారుణంగా భయపెడతారు. బాధితుడు మరింత చెల్లిస్తూనే ఉంటాడే తప్ప డబ్బులు మాత్రం విత్‌డ్రా ఎప్పటికీ జరగదు. అప్పటికి గానీ అది సైబర్‌ మోసమని బాధితులు తెలుసుకోలేక మోసపోతున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి..

  • పెట్టుబడి పెట్టేముందు ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫారాలు, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అడ్వైజర్ల గురించి పూర్తిగా ఆరా తీయండి. సెబీ వద్ద రిజిస్ట్రేషన్, లైసెన్స్ ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి చూసుకోండి. సోషల్ మీడియా ద్వారా వచ్చిన లింకులు లేదా ఆఫర్లను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ నమ్మకండి.
  • తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ లాభాలు గ్యారంటీగా వస్తాయని చెప్పేవారిని నమ్మొద్దు. పెట్టుబడులకు ఎల్లప్పుడూ రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది.
  • బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్లు, ఓటీపీలు, పాస్‌వర్డ్‌లు, యూపీఐ పిన్‌లు వంటివి ఎవరితోనూ షేర్​ చేసుకోవద్దు.
  • మోసగాళ్లు ట్యాక్స్​లు లేదా ఫీజుల పేర్లతో డబ్బు వసూలు చేస్తారు. నిజమైన ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫారాలు ఎప్పుడూ డబ్బులు అడగవని తెలుసుకోండి.
  • అసాధారణ లాభాలు చూపించే లేదంటే విత్‌డ్రాయల్ నిరంతరం ఆలస్యం చేసే యాప్‌లు, సైట్లు (red flags)గా పరిగణించాలి.
  • లీగల్ యాక్షన్ లేదా అకౌంట్ ఫ్రీజ్ అవుతుందంటూ భయపెట్టినా వాటికి అస్సలు భయపడొద్దు. వారికి ఎలాంటి చెల్లింపులను చేపట్టవద్దు.
  • ఏమైనా అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలు దృష్టికొస్తే వెంటనే 1930 నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్‌లైన్ లేదా cybercrime.gov.in అనే వెబ్​సైట్​లో ఫిర్యాదు చేయండి.

