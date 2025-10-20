కాలుష్య ఉద్గారాలను గుర్తించేదేలా? - వాయునాణ్యత పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ చాలా అవసరం
Published : October 20, 2025 at 10:19 AM IST
Hyderabad City Low Rank in National Clean Air Programme Target : సమర్థవంతమైన వాయునాణ్యత పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ లేకపోవడంతో జాతీయ వాయుశుద్ధి కార్యక్రమ (ఎన్ఏఎంపీ) లక్ష్యం అందుకోవడంలో హైదరాబాద్ నగరం వెనకడుగేస్తోంది. 10 కంటిన్యూస్ యాంబియెంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ స్టేషన్లు (సీఏఏక్యూఎంఎస్) ఏర్పాటు చేసినా రాజధాని పరిధిలో ఇంకా 55 శాతం వాయు నాణ్యతపై ఏ మాత్రం నిఘా ఉండటం లేదు. దీంతో కాలుష్య ఉద్గారాలను గుర్తించి, తగ్గించడంలో అనేక సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయి. ప్రధాన నగరాల్లో వాయునాణ్యత స్థితిని అంచనా వేసిన సెంటర్ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సంస్థ సైతం తాజా అధ్యయనంలో ఇదే విషయం వెల్లడించడం గమనార్హం. సీపీసీబీ మార్గదర్శకాల ప్రకారం జనాభా ఆధారంగా కంటిన్యూస్ యాంటియెంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ స్టేషన్ల సంఖ్య పెంచాలని స్పష్టం చేసింది.
గ్రేటర్లో మొత్తం 30 స్టేషన్లు కావాలి : గ్రేటర్లో 30 సీఏఏక్యూఎంఎస్ కేంద్రాలు అవసరం అవుతాయి. గాలి కాలుష్యానికి ప్రధాన కారకాలు సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, ఓజోన్, కార్బన్ డయాక్సైడ్, నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్, పీఎం 2.5, పీఎం 10. ఇవి గాల్లో ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో లెక్కించడమే వీటి ప్రధాన పని. ఈ కేంద్రాల్లో ఏర్పాటు చేసిన సెన్సార్లు ఒక రోజులో వెలువడిన ఉద్గారాల స్థాయి? వాయునాణ్యత ఎంత క్షీణించిందో గణాంకాలతో కచ్చితత్వంలో రికార్డు చేస్తాయి.
ఈ వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు రాష్ట్ర, కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్ట్)లకు పంపుతాయి. నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ మొట్టికాయలు వేయడంతో పీసీబీ 2022లో నగరంలో 6 కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. అంతకుముందు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, సనత్నగర్, ఇక్రిశాట్ పటాన్చెరు, జూపార్కు వద్ద ఉండేవి. ఇవి 2 నుంచి 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే వాయునాణ్యతను లెక్కిస్తుండటంతో మిగిలిన ప్రాంతాల్లో స్థితిని కచ్చితంగా అధికారులు అంచనా వేయలేకపోతున్నారు. రాజధాని సమీపంలో పాశమైలారం, బొల్లారం, ఐఐటీ హైదరాబాద్ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసినా, శివారు ప్రాంతాల్లో స్థితిని పూర్తిగా అంచనా వేయడం లేదు.
మాన్యువల్ స్టేషన్లున్నా : నిరంతర వాయునాణ్యత పర్యవేక్షణ కేంద్రాలతో పాటు సంప్రదాయ పద్ధతిలో ఉద్గారాలను లెక్కించేందుకు రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి స్టేట్ యాంబియెంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ స్టేషన్ల(మాన్యువల్ స్టేషన్ల)ను హైదరాబాద్లో పలుచోట్ల ఏర్పాటు చేసింది. వీటి ద్వారా ఉద్గారాల నమూనాల సేకరణకు రెండు రోజుల సమయం పడుతుండగా, ల్యాబ్కు పంపి రిజల్ట్ను విశ్లేషించేందుకు మరికొంత సమయం వృథా అవుతోంది. దీనికి బదులు ప్రతి పది నిమిషాలకోసారి అంచనా వేసే నిరంతర పర్యవేక్షణ కేంద్రాలను పెంచితే కాలుష్య ఉద్గారాలను కొంతమేర నియంత్రించే అవకాశం ఉంది.
- నగరంలో జనాభా - కోటిన్నర
- పరిశ్రమలు - 5 వేలు
- వాహనాలు- 85 లక్షలు
- ఏటా చేపట్టే నిర్మాణాలు - 6 వేలు
- 15 ఏళ్లకు పైబడిన వాహనాలు - 3 లక్షలు (అంచనా)
