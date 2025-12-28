ETV Bharat / state

31 రాత్రి స్టెప్పులేయాల్సిందే, ఊగిపోవాల్సిందే - న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు భాగ్యనగరం సిద్ధం

నూతన సంవత్సర వేడుకలకు హైదరాబాద్ నగరం సిద్ధం - 31న రాత్రి భారీ ఎత్తున పెద్ద పెద్ద ఈవెంట్లు - విందుతో పాటు చిందు వేయడానికి ఉత్సాహంగా ఎదురు చూస్తున్న నగరవాసులు

NEW YEAR CELEBRATIONS
NEW YEAR CELEBRATIONS (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 28, 2025 at 7:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

New Year Celebrations in Hyderabad : కాలం గిర్రున తిరిగి మరో ఏడాది కాలగమనంలో కలిసిపోతోంది. కోటి ఆశలతో కొత్త ఏడాది (2026)కి స్వాగతం పలకడానికి భాగ్యనగరం సిద్ధమవుతోంది. ఈ నెల 31న విందుతో పాటు చిందు వేయడానికి హైదరాబాద్​ నగరవాసులు ఉత్సాహంగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇప్పటికే అన్ని రకాల ఈవెంట్లకు సంబంధించి టికెట్లు 70 శాతం మేర విక్రయించారు కూడా.

ప్రత్యేక థీమ్‌లు : గతేడాదికి భిన్నంగా ఈసారి ప్రత్యేక థీమ్‌లతో ఈవెంట్ల నిర్వాహకులు నగరవాసులను ఆకర్షిస్తున్నారు. ప్రధానంగా డీజేలు, లైవ్‌ పెర్ఫార్మెన్స్‌లు, ఫైర్‌వర్క్స్‌ వంటి హంగులు ఉండనున్నాయి. మాస్కరేడ్, కార్నివాల్‌లతో పాటు బాలీవుడ్‌ నటీనటులు సైతం ఆయా ఈవెంట్లలో తళుక్కున మెరవనున్నారు. మ్యాజిక్‌ షో, ఫ్యాషన్‌ షోలు, సెలబ్రిటీ డీజే, సెలబ్రిటీ లైవ్‌ బ్యాండ్, న్యూ ఇయర్‌ సెల్ఫీ బూత్, న్యూ ఇయర్‌ కౌంట్‌డౌన్‌లే కాకుండా కొన్ని ప్రీమియం ఈవెంట్లలో బెస్ట్‌ కపుల్‌ అవార్డులు సైతం ఇవ్వనుండటం ఇక్కడ మరో విశేషం.

హైదరాబాద్ నగరబాట పట్టిన ప్రముఖ డీజేలు సరికొత్త థీమ్‌లపై సోషల్‌ మీడియా వేదికగా విస్తృతంగా ప్రచారం కల్పిస్తున్నారు. సినీ నటీనటులు, పాపులర్‌ సింగర్స్, డ్యాన్సర్లు డిసెంబరు 31న రాత్రి అలరించనున్నారు. ముంబయి, బెంగళూరుకు చెందిన ప్రముఖ డీజేలు ఇప్పటికే హైదరాబాద్‌ బాట పట్టినట్లు సమాచారం. కుర్రకారును ఉర్రూతలూగించడానికి నిర్వాహకులు అన్నిరకాల ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

రాత్రి 7 గంటలకే షురూ : చాలాచోట్ల ఖాళీ స్థలాల్లో ఓపెన్‌ ఎయిర్‌ ఈవెంట్లు నిర్వహించనున్నారు. 31న రాత్రి 7 గంటల నుంచి ప్రారంభమై, అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట వరకు ఈ కార్యక్రమాలు కొనసాగనున్నాయి. పలు ప్రీమియం ఈవెంట్లలో ప్రత్యేకంగా వీఐపీ, ప్లాటినం, గోల్డ్, సిల్వర్‌ పేరుతో కూర్చునే స్థానాలను కూడా నిర్ణయించారు.

ఎక్కడెక్కడ? : మాదాపూర్‌లోని మెరిడియన్‌ గ్రౌండ్స్, రాజ్‌భవన్‌ సమీపంలోని ది పార్క్, హైటెక్స్‌ ఎగ్జిబిషన్‌ సెంటర్, శంషాబాద్‌లోని నోవాటెల్, ఖానాపూర్‌లోని రిసార్ట్, బేగంపేటలోని కంట్రీక్లబ్, నార్సింగిలోని ఓం కన్వెన్షన్, హైటెక్స్‌ ఎగ్జిబిషన్‌ సెంటర్, ఉప్పల్, పీర్జాదిగూడలోని కన్వెన్షన్లు, మైదానాల్లో ఈ వేడుకలు జరగనున్నాయి.

రామోజీ ఫిల్మ్‌ సిటీలో కార్నివైబ్‌ : ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్‌ సిటీలో ఏటా మాదిరి ఈ సంవత్సరం కూడా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. రామోజీ కార్నివైబ్‌-2026 పేరుతో ప్రత్యేకంగా ఈవెంట్‌ ఉండనుంది. ఇందులో ప్రధానంగా వార్‌ ఆఫ్‌ డీజేస్, లైవ్‌ సింగర్స్‌ పేరుతో ప్రముఖ గాయకులు ప్రేక్షకుల్నీ మంత్రముగ్ధులను చేయనున్నారు.

షీటీమ్స్​ ప్రత్యేక నిఘా : హైదరాబాద్​ నగరంలో నూతన సంవత్సర వేడుకల సందర్బంగా ఒకవైపు సంబురాలు, మరోవైపు రద్దీని ఆసరాగా చేసుకుని ఆకతాయిలు రెచ్చిపోయే అవకాశం ఉండటంతో హైదరాబాద్ పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేకంగా షీ టీమ్స్ నిఘా ఉండనుంది. పంజాగుట్ట, జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్ వంటి ప్రాంతాల్లోని పబ్బుల్లో, అధికంగా రద్దీ ఉండే ట్యాంక్ బండ్, నెక్లెస్ రోడ్ వంటి పర్యాటక ప్రాంతాలను సెన్సిటివ్ జోన్లుగా గుర్తించామని షీ-టీమ్స్ డీసీపీ లావణ్య తెలిపారు. ఈ ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాల ద్వారా నిఘాను పరిశీలిస్తామని, బంజారాహిల్స్​లోని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా ప్రతి కదలికను పర్యవేక్షిస్తామని ఆమె వివరించారు. మహిళల భద్రత కోసం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటామని డీసీపీ వివరించారు.

అలాగే భద్రత దృష్ట్యా హైదరాబాద్​లోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్​ ఆంక్షలు ఉండనున్నాయి. పలు ఫ్లైఓవర్​లపై నిషేధం విధించనున్నారు. డిసెంబరు 31న పోలీసులు డ్రంక్​ అండ్ డ్రైవ్​లను విస్తృతంగా చేయనున్నట్లు సమాచారం. మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపవద్దని వారు ప్రజలకు సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ మద్యం తాగి పట్టుబడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిస్తున్నారు.

న్యూ ఇయర్​ వచ్చేస్తోంది - వేడుకలను మధుర జ్ఞాపకాలుగా మలచుకోండిలా!

న్యూ ఇయర్ వేడుకలు - స్టార్​ హోటళ్లు, బార్​ అండ్ రెస్టారెంట్లు, పబ్​లకు పోలీసుల మార్గదర్శకాలు ఇవే

TAGGED:

HYDERABAD CITY
NEW YEAR EVENTS IN HYDERABAD
NEW YEAR CELEBRATIONS IN HYDERABAD
OPEN AIR EVENTS IN HYDERABAD
NEW YEAR CELEBRATIONS IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.