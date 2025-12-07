'తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్'కు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఏర్పాట్లు - 42 దేశాల నుంచి తరలి రానున్న ప్రముఖులు
ప్రతిష్టాత్మకంగా తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ - సమిట్కు తరలిరానున్న దేశ, విదేశాలకు చెందిన దిగ్గజాలు - 'తెలంగాణ రైజింగ్ థీమ్' పేరుతో ఒకే వేదికపైకి వివిధ రంగాల ప్రముఖులు
Published : December 7, 2025 at 9:39 PM IST
Telangana Rising Global Summit 2025 : భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించనున్న తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ ఏర్పాట్లు తుదిదశకు వచ్చాయి. మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు దగ్గరుండి ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. సోమవారం, మంగళవారం నిర్వహించబోతున్న గ్లోబల్ సమిట్ కోసం 6 ఖండాల నుంచి ప్రతినిధులు వస్తున్నారు. తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ డాక్యుమెంట్ను సర్కార్ విడుదల చేయనుంది. రాష్ట్ర ప్రణాళికలు, ఆలోచనలు, లక్ష్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దావోస్ తరహా అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సదస్సులా జరిపేందుకు సన్నాహాలు చేసింది.
గ్లోబల్ సమ్మిట్కు 42 దేశాల ప్రతినిధులు : రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంలోనే విజయోత్సవాల్లో భాగంగా తెలంగాణ గ్లోబల్ సమిట్ను సర్కార్ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తోంది. సుమారు 42 దేశాల నుంచి 154మంది ప్రతినిధులు వస్తుండగా ఒక్క అమెరికా నుంచే 46మంది హాజరవుతారని మంత్రులు వెల్లడించారు. 'తెలంగాణ రైజింగ్ థీమ్' పేరుతో ఒకే వేదికపైన వివిధ రంగాల ప్రముఖులు కనిపించనున్నారు. పరిశ్రమల అధినేతలు, ఇన్నోవేటర్లు, పాలసీ మేకర్లు, సినీ, క్రీడా, విద్యా రంగాల ప్రముఖుల హాజరుకానున్నారు. సమిట్కు రావాలని వివిధ రాష్ట్రాల సీఎంలను మంత్రులు ఆహ్వానించారు.
రెండు రోజుల సదస్సులో వివిధ అంశాలపై 27 ప్రత్యేక సెషన్లు జరగనున్నాయి. దేశ విదేశాల నుంచి ప్రముఖులు తరలిరానున్నారు. సదస్సులో తెలంగాణ భవిష్యత్ రూపకల్పనపై కీలక చర్చలు జరగనున్నాయి. ఈ నెల 9న తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ డాక్యుమెంట్ను.. ఆవిష్కరించనున్నారు. డాక్యుమెంట్ తయారీ తుదిదశకు చేరుకుందని తెలుస్తోంది. మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు దగ్గరుండి ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి సమిట్ ఏర్పాట్లను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. సదస్సు నిర్వహణతో తెలంగాణ రాష్ట్రం దశ దిశ మారుతుందని అభిప్రాయప్డారు. ఏర్పాట్లపై మంత్రి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ డాక్యుమెంట్ సిద్ధం : ఆర్థిక వృద్ధి, నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఉపాధి కల్పన, మహిళా సాధికారత, రైతుల అభ్యున్నతి, ఆవిష్కరణలు, పర్యావరణ సుస్థిరతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ నెట్-జీరో లక్ష్యంగా మెరుగైన జీవన ప్రమాణాల సాధన గమ్యంగా తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ 2047 డాక్యుమెంట్ను ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసింది. రాష్ట్ర ఆర్థికరంగం విలువను మూడు కోట్ల కోట్లకు చేర్చడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ అంచనాలతో దార్శనిక పత్రాన్ని విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 దార్శనికతతో వాస్తవంగా విజయవంతం కావాలంటే హైదరాబాద్ ఎకానమీ వృద్ధితో పాటు గ్రామీణ తెలంగాణలోని ప్రజల జీవనోపాధి, జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరచాలన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన. అందుకోసం సేంద్రీయ వ్యవసాయం, ఆగ్రో ప్రాసెసింగ్, గ్రీన్ హౌస్ ఫార్మింగ్ ను ప్రోత్సహించి వివిధ పథకాలు అమలు చేయనున్నారు. తెలంగాణ రైజింగ్ డాక్యుమెంట్ ఈనెల 9వ తేదీ సాయంత్రం తర్వాత ప్రభుత్వ వెబ్సైట్లలో ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానుంది.
తుది దశకు చేరుకున్న ఏర్పాట్లు : తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్కు దేశ, విదేశాల నుంచి వచ్చే ప్రతినిధులను ఆకట్టుకునేలా ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ను అందంగా ముస్తాబు చేస్తోంది. ఓ వైపు అత్యాధునిక టెక్నాలజీ హంగులు మరోవైపు తెలంగాణ ప్రత్యేక ఆకర్షణల మేళవింపులతో ఏర్పాట్లు తుదిదశకు చేరుకున్నాయి. ఫ్యూచర్ సిటీలో డిజిటల్ తెరలతో నిర్మించిన టన్నెల్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. 50మీటర్ల పొడవుతో త్రీడీ డిజైన్లతో ఇంటరాక్టివ్ డిస్ప్లే రూపంలో ముస్తాబైన సొరంగం గుండానే సమిట్కు చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తెలంగాణ అందరి దృష్టిని ఆకర్శించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఏ మాత్రం తీసిపోని రీతిలో ఏర్పాట్లు చేసింది.
