ఏటా 20 లక్షల మంది సందర్శకులు : హైదరాబాద్లో టాప్ టూరిస్ట్ స్పాట్ అదేనట
పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తున్న హైదరాబాద్ మహానగరం - జూపార్క్ అత్యధిక సందర్శకులతో ప్రథమ స్థానం - తర్వాతి స్థానాల్లో లుంబినీ పార్క్, గోల్కొండ, చార్మినార్ - పర్యాటక రంగానికి కొత్త ఊపు
Published : May 19, 2026 at 3:59 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 4:09 PM IST
Hyderabad City Attracting Tourists : హైదరాబాద్ మహానగరం పర్యాటక, చారిత్రక, వినోద రంగాల సమ్మేళనంగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. ప్రతి ఏడాది లక్షలాది మంది దేశ, విదేశాల నుంచి నగరాన్ని సందర్శిస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ రంగం 2025 గణాంకాల ప్రకారం హైదరాబాద్లోని పలు ప్రదేశాలు సందర్శకుల ఆదరణలో అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లోని ఆరు ప్రధాన పర్యాటక కేంద్రాలు రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక సందర్శకులను ఆకర్షించడం విశేషంగా మారింది.
జూపార్క్ నంబర్ వన్ : హైదరాబాద్లో అత్యధిక సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటున్న ప్రదేశాల్లో జూపార్క్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ప్రతి సంవత్సరం 20 లక్షలకు పైగా సందర్శకులు జూపార్క్ను సందర్శిస్తున్నారు. పిల్లలు, కుటుంబాలు, ప్రకృతి ప్రేమికులకు ఇది ప్రధాన ఆకర్షణగా మారింది. వివిధ రకాల జంతువులు, పక్షులు, అడవి వాతావరణాన్ని దగ్గరగా చూడాలనుకునే వారికి ఇది ఉత్తమ ఎంపికగా నిలుస్తోంది. ముఖ్యంగా వేసవి, శీతాకాల సెలవుల సమయంలో జూపార్క్లో భారీ రద్దీ కనిపిస్తోంది. మే నెలలో అత్యధిక సందర్శకులు రావడం దీని ప్రజా దరణను సూచిస్తోంది.
లుంబినీ పార్క్కు పెరుగుతున్న ఆదరణ : జూపార్క్ తర్వాత రెండో స్థానంలో లుంబినీ పార్క్ నిలిచింది. హుస్సేన్సాగర్ సరస్సు సమీపంలో ఉన్న ఈ పార్క్ కుటుంబ విహారానికి అనువైన ప్రదేశంగా గుర్తింపు పొందింది. ప్రత్యేకంగా లేజర్ షో, సరస్సు అందాలు, బోటింగ్ సౌకర్యాలు సందర్శకులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. మే నెలలోనే 2.66 లక్షల మంది లుంబినీ పార్క్ను సందర్శించడం విశేషం. మిగతా నెలల్లో కూడా సగటున 1.2 నుంచి 2.2 లక్షల మంది వస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లోని ఇతర ప్రధాన ఆకర్షణలు : హైదరాబాద్లోని ఎన్టీఆర్ గార్డెన్, శిల్పారామం, గోల్కొండ కోట, చార్మినార్లు కూడా పర్యాటకులకు ప్రధాన కేంద్రాలుగా మారాయి. ఎన్టీఆర్ గార్డెన్లో వేసవి సెలవుల సమయంలో ఎక్కువ రద్దీ ఉంటుంది. మేలో దాదాపు 1.98 లక్షల మంది సందర్శించారు. మరోవైపు శిల్పారామం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, హస్తకళల ప్రదర్శనలతో ఆకట్టుకుంటోంది. మేలో 1.80 లక్షల మంది, సంక్రాంతి వేడుకల కారణంగా జనవరిలో 1.76 లక్షల మంది అక్కడికి వెళ్లారు.
గోల్కొండ కోట చారిత్రక వైభవాన్ని ప్రతిబింబించే ప్రదేశంగా పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తోంది. నెలవారీగా 80 వేల నుంచి 1.7 లక్షల మంది వరకు సందర్శిస్తున్నారు. చార్మినార్ విషయానికి వస్తే ఏడాదంతా సందర్శకుల రాక దాదాపు స్థిరంగానే ఉంటుంది. ప్రతి నెలా 80 వేల నుంచి 1.2 లక్షల మంది వరకు వస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ వెలుపల నాలుగు ప్రముఖ క్షేత్రాలు : రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా సందర్శించిన పది ప్రదేశాల్లో హైదరాబాద్ వెలుపల నాలుగు ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలు కూడా చోటు దక్కించుకున్నాయి. యాదాద్రి, వేములవాడ, బాసర, కొండగట్టు ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకానికి ఇవి ప్రధాన కేంద్రాలుగా నిలుస్తున్నాయి.
పర్యాటక రంగానికి కొత్త ఊపు : హైదరాబాద్లో చారిత్రక కట్టడాలు, వినోద కేంద్రాలు, ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాలు సమతుల్యంగా ఉండటం నగరానికి ప్రత్యేక బలం. సెలవులు, పండుగలు, ప్రత్యేక వేడుకల సమయంలో సందర్శకుల సంఖ్య మరింత పెరుగుతోంది. పెరుగుతున్న పర్యాటక రద్దీ రాష్ట్ర పర్యాటక రంగానికి కొత్త ఊపు తీసుకువస్తుండగా, హైదరాబాద్ దేశంలోని ప్రముఖ పర్యాటక నగరాల్లో ఒకటిగా మరింత బలపడుతోంది.
