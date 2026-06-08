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గజ్వేల్ కుర్రాడు - టీజీ 20 వేలంలో మెరిశాడు

రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో TG-20 వేలం - వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేసిన హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌ - 17 సంవత్సరాల హిషాంత్‌ ప్రేమ్‌చరణ్‌ను ఎంపిక చేసుకున్న హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌

Hyderabad E Champions
Hyderabad E Champions (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 8, 2026 at 11:46 AM IST

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17 Year Old Boy in TG 20 League : తెలంగాణ క్రికెట్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (TG-20)కు గజ్వేల్‌కు చెందిన హిషాంత్‌ ప్రేమ్‌చరణ్‌ ఎంపికయ్యారు. హైదరాబాద్‌లోని రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో ఆదివారం వేలం ప్రక్రియ జరిగింది. రామోజీ గ్రూప్​నకు సంబంధించిన 'హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌' హిషాంత్‌ ప్రేమ్‌చరణ్‌ను రూ.95 వేలకు వేలం పాడి జట్టులోకి తీసుకుంది. కేవలం 17 సంవత్సరాల వయసులోనే ప్రతిష్ఠాత్మక టీజీ-20 లీగ్‌లో చోటు దక్కించుకోవడంతో స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తన క్రికెట్‌ ప్రస్థానంలో ఉమ్మడి మెదక్‌ జిల్లా క్రికెట్‌ సంఘం కార్యదర్శి రాజేందర్‌ రెడ్డి అందించిన సహకారం మరువలేనిదని హిషాంత్‌ ప్రేమ్‌చరణ్‌ తెలిపారు. తల్లిదండ్రులు, గజ్వేల్‌లో క్రికెట్‌ అభిమానులు అభినందనలు తెలియజేశారు. హిషాంత్‌ ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు.

హిషాంత్‌ ప్రేమ్‌చరణ్‌
హిషాంత్‌ ప్రేమ్‌చరణ్‌ (Eenadu)

వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేసిన హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌ : మరోవైపు తెలంగాణ క్రికెట్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ 20 వేలంలో 'హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌' వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించింది. భారత స్టార్‌ ఆటగాళ్లు తిలక్‌ వర్మ, మహ్మద్‌ సిరాజ్​ వేలంలో ఉన్నప్పటికీ టీమ్‌ ఇండియా తరఫున మ్యాచ్‌లు ఆడాల్సి ఉన్న నేపథ్యంలో లీగ్‌కు అందుబాటుపై అనుమానాలు ఉండటంతో వారి కోసం 'హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌' ప్రయత్నం చేయలేదు. మిగతా ఫ్రాంఛైజీలు ప్రారంభంలో దూకుడుగా ఆటగాళ్లను కొంటున్నపుడు హైదరాబాద్‌ బృందం ఆచితూచి వ్యవహరించింది.

తమకు కావాల్సిన ప్లేయర్లపై స్పష్టత ఉండటంతో వారి కోసం వేచి చూసి, గట్టిగా పోటీపడి దక్కించుకుంది. వేలం చివర్లో చకచకా యువ ఆటగాళ్లను 'హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌' సొంతం చేసుకుంది. హైదరాబాద్‌ క్రికెట్లో దూకుడైన ఓపెనర్‌గా పేరున్న అభిరథ్‌ రెడ్డిపై రూ.11 లక్షలు, హైదరాబాద్‌ ఉత్తమ ఆల్‌రౌండర్లలో ఒకడైన అజయ్‌ దేవ్​గౌడ్‌పై రూ.11 లక్షలు వెచ్చించిన 'హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌', లెఫ్టార్మ్‌ స్పిన్నర్‌ ప్రణవ్‌ వర్మ కోసం రూ.8.5 లక్షలు వెచ్చించింది.

11 మంది ఆల్‌రౌండర్లు : జట్టులో కీలక ఆటగాళ్లు కాగలరన్న అంచనాతో వీరిని ఎక్కువ రేటుతో దక్కించుకున్న తర్వాత ఆల్‌రౌండర్ల మీద దృష్టిపెట్టి జట్టులోకి తీసుకుంది. గణేశ్‌ గడుగు, అజయ్‌దేవ్, తరుణ్‌ రాజన్, షణ్ముక అశ్విన్, ప్రత్యూష్‌ కుమార్, అఖిల్‌ రాథోడ్, నితిన్‌ నాయక్, ఎం.ఎం.చరణ్, దేవ్‌ మెహతా, హిశాంత్‌ ప్రేమ్‌ చరణ్, శ్రీనికేత్, గూడెల్లి జశ్వంత్‌ ఇలా మొత్తం జట్టులో 11 మంది ఆల్‌రౌండర్లున్నారు. వీరిలో పేసర్లతో పాటు స్పిన్నర్లూ ఉన్నారు.

అభిరథ్‌కు తోడుగా సాయి వికాస్‌ రెడ్డిని ఓపెనర్‌గా ఎంచుకున్న హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌, వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ స్థానాన్ని అనిరుధ్‌.పితో భర్తీ చేసింది. ఇంకా స్పెషలిస్టు బ్యాటర్లుగా అభినవ్‌ తేజ్, అన్విత్‌ రెడ్డి, వైష్ణవ్‌ రెడ్డిలను ఎంపిక చేసింది. ప్రణవ్‌ వర్మతో పాటు యశ్వీర్‌ గౌడ్‌ కూడా లెఫ్టార్మ్‌ స్పిన్నరే. ఆటగాళ్ల వేలం కోసం ఒక్కో జట్టు గరిష్ఠంగా ఖర్చు చేయగల మొత్తం రూ.60 లక్షలు కాగా, హైదరాబాద్‌ రూ.58.95 లక్షలు వెచ్చించింది. 'హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌' వద్ద రూ.1.05 లక్షలు మిగిలాయి.

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TG 20 లీగ్ వేలం- హైదరాబాద్​ జట్టులో ఎవరెవరంటే?

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