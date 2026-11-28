అనుమతులు లేకుండానే గల్ఫ్ దేశాలకు మహిళలు - కడప ఏజెంట్ అరెస్ట్
Travels Agent Arrested : పేద మహిళలను గల్ఫ్ దేశాలకు అక్రమంగా తరలిస్తున్న ట్రావెల్ ఏజెంట్ల గుట్టు రట్టయ్యింది. భారత్ ట్రావెల్స్కు చెందిన ఏజెంట్ ఇఫ్తియార్ను హైదరాబాద్ సీసీఎస్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 2:21 PM IST
ఎలాంటి ప్రభుత్వ అనుమతులు లేకుండా పేద మహిళలను గల్ఫ్ దేశాలకు అక్రమంగా తరలిస్తున్న ట్రావెల్ ఏజెంట్ల గుట్టు రట్టయ్యింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి కడపకు చెందిన 'భారత్ ట్రావెల్స్' ఏజెంట్ ఇఫ్తియార్ను హైదరాబాద్ సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్ (సీసీఎస్) పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
ముఠా గుట్టు రట్టు : కడపతో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు చెందిన నిరుపేద మహిళలకు ఆశ చూపి ఎలాంటి అధికారిక అనుమతి పత్రాలు లేకుండా గల్ఫ్ దేశాలకు పంపించేందుకు కొందరు ఏజెంట్లు ముఠాగా ఏర్పడ్డారు. రెండు నెలల క్రితం ఇలాగే కొందరు మహిళలను గల్ఫ్కు పంపించే ప్రయత్నంలో భాగంగా హైదరాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించగా ఆ మహిళల వద్ద విదేశాలకు వెళ్లేందుకు అవసరమైన సరైన అనుమతి పత్రాలు లేవని తేలింది.
దీంతో అప్రమత్తమైన విమానాశ్రయ అధికారులు వెంటనే హైదరాబాద్ సీసీఎస్ పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సంబంధిత ఏజెంట్లపై కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలోనే అప్పట్లో జహీర్ అనే ప్రధాన ఏజెంట్ను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. ప్రస్తుతం ఇతను బెయిల్పై ఉన్నాడు.
పాస్పోర్టుల స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు : ఈ కేసులో రెండో నిందితుడిగా ఉన్న కడప భారత్ ట్రావెల్స్ నిర్వాహకుడు ఇఫ్తియార్ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ నుంచి కడపకు వచ్చిన సీసీఎస్ పోలీసులు ఇఫ్తియార్ను అదుపులోకి తీసుకుని హైదరాబాద్కు తరలించారు. తనిఖీల సమయంలో నిందితుడి వద్ద నుంచి పలువురికి చెందిన పాస్పోర్టులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఎవరెవరి హస్తం ఉంది? : నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా ఇప్పటివరకు ఎంతమంది మహిళలను గల్ఫ్ దేశాలకు పంపించారు? ఈ దందా వెనుక ఇంకా ఎవరెవరి హస్తం ఉంది? అనే కోణంలో పోలీసులు లోతుగా విచారిస్తున్నారు. వరుస అరెస్టులతో కడపలోని ట్రావెల్ ఏజెంట్లలో తీవ్ర భయాందోళన నెలకొంది. ఈ కేసుకు సంబంధించి మరికొందరు ఏజెంట్లను త్వరలోనే అరెస్టు చేసే అవకాశం ఉందని పోలీసు వర్గాలు వెల్లడించాయి.
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