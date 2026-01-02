ఓ ప్రాణం కాపాడేందుకు నా కుమార్తెకు ఇచ్చిన మాట తప్పాను: వైరల్గా డాక్టర్ పోస్టు
సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారిన ఓ డాక్టర్ పోస్టు - తన కుమార్తెకు ఇచ్చిన మాట తప్పానని చెప్పిన డాక్టర్ - మరో చిన్నారి తండ్రికి గుండెపోటు రావడంతో చికిత్స చేసినట్లు వెల్లడి
Published : January 2, 2026 at 3:46 PM IST
Cardiologist Post Viral In Social Media : కొత్త ఏడాది తమ కుటుంబంతో ఆనందంగా గడపాలని ప్రతిఒక్కరు అనుకుని దానికి తగిన విధంగా ప్లాన్ చేసుకుంటారు. కానీ ఈ కొత్త సంవత్సరాన్ని తన కుమార్తెతో కలిసి సమయం గడపాలని ఓ వైద్యుడు మాత్రం మరో చిన్నారికి తండ్రి ప్రేమను అందించడానికి తన కుమార్తెకు ఇచ్చిన మాట తప్పినట్లు సోషల్ మీడియాలో చేసిన పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
లంచ్కు వస్తానని ప్రామిస్ : సోషల్ మీడియాలో చేసిన ట్వీట్ ప్రకారం జనవరి 1వ తేదీ నాడు తనతో కలిసి లంచ్ చేయాలని కుమార్తె కోరినట్లు హైదరాబాద్కు చెందిన సీనియర్ కార్డియాలజిస్టు ముఖర్జీ మడివాడ సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారు. దీంతో గురువారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు లంచ్కు వస్తానని తన కుమార్తెకు ప్రామిస్ చేసినట్లు గుర్తుచేశారు. అయితే అదేరోజు మధ్యాహ్నం సరిగ్గా 1.30 గంటలకు బయలుదేరబోతున్న సమయంలో, మహేష్ అనే 30 ఏళ్ల వ్యక్తిని తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పితో ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చినట్లు తెలిపారు.
My daughter wanted to have lunch with me today.— Dr. Mukharjee Madivada (@drmssm) January 1, 2026
On weekdays, that is almost never possible.
But today was the first of January, and I promised her I would come. Sharp at 2.00 pm.
At 1.30, just as I was about to leave, a 30 year old man, Mr. Mahesh (name changed), was rushed in… pic.twitter.com/vhKAJAosCf
అత్యవసరంగా యాంజియోప్లాస్టీ చికిత్స : మరో మార్గం లేకపోవడంతో వెంటనే అతనికి అత్యవసర యాంజియోప్లాస్టీ చికిత్స జరిగిందన్నారు. తర్వాత తొంభై నిమిషాల్లో, అతనికి ఓ కొత్త జీవితం లభించినట్లు చెప్పారు. దీంతో కొత్త సంవత్సరం మొదటి రోజున తన కూతురు తన తండ్రితో కలిసి మధ్యాహ్న భోజనం చేసే అవకాశాన్ని కోల్పోయినట్లు తెలిపారు. తాను ఆమెకు ఇచ్చిన మాటను తప్పినట్లు వెల్లడించారు. కానీ పేషెంట్ మహేష్ కూతురు ఇప్పుడు తన పుట్టినరోజులు, పాఠశాల రోజులు తన జీవితంలోని అన్ని ముఖ్యమైన క్షణాల్లో తన తండ్రిని తనతో పాటు కలిగి ఉంటుందని సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఓ చిన్నారికి తండ్రిని తిరిగి ఇవ్వగలిగాను : తన కుమార్తెతో లంచ్ చేయలేకపోయినప్పటికీ తన పేషెంట్ ప్రాణాలను కాపాడి అతడి చిన్నారికి తండ్రిని తిరిగివ్వగలిగినట్లు సామాజిక మాధ్యమంలో సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఇకపై అతడి కుమార్తె జీవితంలోని అన్ని ముఖ్యమైన క్షణాలను తన తండ్రితో కలిసి ఆనందంగా గడపడం ఆనందదాయకమన్నారు. ఈ పోస్టు 16 గంటల్లో ఏకంగా 2 లక్షలకు పైగా వీక్షణలు సొంతం చేసుకుంది. దీనిపై నెటిజన్లు స్పందిస్తూ ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడడానికి పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా వైద్యులు చాలా కష్టపడతారని వారు చేసే కృషి గొప్పదని ప్రశంసించారు.
కొన్ని కొన్ని వృత్తులలో కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే ముఖ్యమైన క్షణాలు ఇలా మిస్ అవుతుంటాయి. ఎందుకంటే డాక్టర్లు ప్రాణం పోసే స్థాయిలో ఉంటారు. దీని కారణంగా వారు లేకపోతే ఒక ప్రాణం పోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. రాజకీయ నాయకుల దగ్గరికి రోజుకు వందల సంఖ్యలో వెళ్లి కలుస్తుంటారు. తమ బంధువులు ఆసుపత్రిలో ఉన్నారని ఎల్వోసీ లెటర్ కావాలనో, మా గ్రామానికి రోడ్డు లేదనో రకరకాల సమస్యలు విన్నవిస్తుంటారు. తమకు ఉన్న సమస్యలు చెబుతూ పరిష్కారాలను కనుక్కుంటారు. పోలీసులు కూడా ఇలానే డ్యూటీలు చేస్తుంటారు. ఎక్కడైనా లా అండ్ ఆర్డర్ విషయంలో కొద్దిగా కూడా అప్రమత్తంగా లేకుంటే సమస్య తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే పోలీసులు, డాక్టర్లు, వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలు అత్యవసర సమయాల్లో మరింత అప్రమత్తంగా ఉంటారు. ప్రజల ప్రాణాలను రక్షించడం కోసం వారి వ్యక్తిగతమైన విషయాలను సైతం పక్కన పెట్టేస్తారు. నిజంగా ఇలాంటి వారు ఉంటే సమాజం ఎంతో ప్రశాంతంగా సుఖశాంతులతో ఉంటుంది. మంచిని పంచే వారు ఉండటం అదృష్టంగానే భావించాలి.
