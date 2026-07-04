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ఐటీ కారిడార్స్​లో కొత్త ట్రెండ్ - మాఫియా నైట్స్​ గేమ్​తో కేఫ్​లు ఫుల్​

హైదరాబాద్ ఐటీ హబ్​లో విస్తరిస్తున్న నయా గేమ్​ ట్రెండ్ - వీకెండ్స్​లో ఆటకు కేరాఫ్​గా నిలుస్తున్న కేఫ్​లు - ఆన్​లైన్​లోనూ ఆడేందుకు యాప్​లు - బెంగళూరులో బుక్​ మై షో ద్వారా టికెట్లు

హైదరాబాద్​లో మాఫియా నైట్ గేమ్
Mafia Nights Game Trend In Hyderabad (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 4, 2026 at 12:48 PM IST

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Mafia Nights Game Trend In Hyderabad : మహానగరాల్లోని ఉద్యోగులు తమ ఒత్తిడి నుంచి బయటపడటానికి జిమ్​, యోగాలు మాత్రమే కాకుండా వినోదంపైనా దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త ట్రెండ్స్​ను సృష్టిస్తూ, ఐదు రోజులు పడిన శ్రమను వీకెండ్​లో మర్చిపోయేలా వినూత్న రీతిలో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. రొటీన్​గా పార్టీలు, పబ్​లు, సినిమాలు, లాంగ్​ రైడింగ్​లను మాత్రమే ఎంచుకోవడం లేదు. మెదడును మరింత ఉత్తేజపరిచే మైండ్​ గేమ్స్​ వైపు సిటీ ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. హైదరాబాద్​లోని ఐటీ కారిడార్​లో ఇటీవల ఈ తరహా మరో కొత్త గేమ్​ హవా నడుస్తోంది.

పలు పాత్రలను ఎంచుకొని : మైండ్​స్పేస్​ పరసరాల్లోని ప్రముఖ కేఫ్​లు, సోషల్​ లాంజ్​ల్లో మాఫియా నైట్​ అనే కొత్త ఈవెంట్​లో యువత జోరుగా పాల్గొంటోంది. ఈ గేమ్​ను ఆడేందుకు కొందరు అపరిచిత వ్యక్తులు ఓ ప్రదేశంలో కలుసుకుంటారు. ఇందులో భాగంగా మాఫియా, డాక్టర్లు, పోలీసులు, నగరంలోని స్థానిక వ్యక్తులుగా రహస్య పాత్రలను ఎంచుకుంటారు. వాటికి అనుగుణంగా నటన, వ్యూహాత్మక ఆలోచనలు, సమయస్ఫూర్తిని ప్రదర్శిస్తారు. ఈ క్రమంలో ఎవరు నిజాయతీగా వారి పాత్రను పోషిస్తున్నారో కనిపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఈ సమయంలో పరస్పరం వాదించుకుంటారు. సరదాగా నిందలు వేసుకుంటారు. ప్రస్తుతం ఈ వినోదానికి యువత బాగా ఆకర్షితమవుతోంది.

కొత్త స్నేహితుల పరిచయానికి వేదికగా : ఈ​ మాఫియా నైట్ గేమ్​ ఆడాలంటే కనిష్ఠంగా 7గురు కావాల్సి ఉంటుంది. గరిష్ఠంగా 24 మందితో ఆడొచ్చు. గేమ్​ సభ్యుల్లో కచ్చితంగా ఒక డిటెక్టివ్, డాక్టర్, వ్యాఖ్యాత (నరేటర్​)గా వ్యవహరిస్తారు. మిగిలిన వారిలో కొందరు మాఫియా గ్యాంగ్​లా, మరి కొంతమంది నగర ప్రజల పాత్రలు పోషిస్తారు. ఇలా ఒకే రకమైన ఉద్యోగం చేసేవారు ఓ చోట కలిసి, కేవలం నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడం కోసమే కాకుండా, కొత్త స్నేహాలు చిగురించడానికి ఇదో చక్కని వేదికగా నిలుస్తోంది.

మాఫియా గేమ్​ ఆడేదెలా? : గేమ్​ స్టార్ట్​ చేయడానికి ముందే ఉన్నవారిలో ఒకరిని వ్యాఖ్యాత​గా ఎన్నుకుంటారు. మిగిలిన ఆటగాళ్లకు కార్డు లేదా చీటీ రూపంలో వారి పాత్రలను సీక్రెట్​గా కేటాయిస్తారు.

మాఫియా - ఈ పాత్ర వహించేవారు రహస్యంగా నగరవాసులను ఒక్కొక్కరిగా గేమ్​ నుంచి ఎలిమినేట్ చేస్తారు.

నగర ప్రజలు - తమ మధ్య దాగున్న మాఫియా కిల్లర్స్​ ఎవరో కనిపెట్టడమే వీరి లక్ష్యం.

పోలీసులు లేదా డిటెక్టివ్​లు - వీరు మాఫియాగా భావించిన వ్యక్తి అవునో కాదో నిర్ధారించుకునేందుకు వ్యాఖ్యాతను సైగలతో అడిగి తెలుసుకుంటారు.

డాక్టర్లు - మాఫియా దాడి నుంచి ఇతరులను కాపాడటం వీరి బాధ్యత.

ఆట సాగే విధానంలో రెండు దశలుంటాయి.

  • రాత్రి దశ : అందరినీ కళ్లు మూసుకొమ్మంటూ వ్యాఖ్యాత ఆదేశిస్తారు. మాఫియా కళ్లు తెరిచి ఒకరిని చంపుతుంది. అనంతరం డాక్టర్​ కూడా కళ్లు తెరిచి ఒకరిని కాపాడతారు. చివరిగా డిటెక్టివ్​ ఒకరిని తనిఖీ చేస్తారు.
  • పగటి దశ : అందరూ కళ్లు తెరిచే ఆడతారు. రాత్రి చనిపోయిందెవరో వ్యాఖ్యాత ప్రకటిస్తారు. గేమ్​లో ఉండే అందరూ తమలో మాఫియా ఎవరై ఉంటారోనని చర్చించుకుంటారు. అనంతరం ఓటింగ్ ద్వారా ఒకరిని ఎన్నుకొని గేమ్​ నుంచి ఎలిమినేట్ చేస్తారు.
  • చివరిగా సభ్యులందరిలో మాఫియాను కనిపెట్టి ఎలిమినేట్ చేస్తే నగరవాసులు విజయం సాధిస్తారు. ఒకవేళ మాఫియా వ్యక్తులు నగరవాసులతో సమానమైతే మాఫియానే గెలిచినట్లు పరిగణిస్తారు.

దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో కూడా : ఈ మాఫియా గేమ్​ కేవలం మన హైదరాబాద్​లోనే కాదు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లోనూ ట్రెంట్​ అవుతోంది. ప్రధాన ఐటీ హబ్​ బెంగళూరులో పెద్ద పెద్ద కేఫ్​లలో ఈ ఈవెంట్లకు ఆడేందుకు ఏకంగా బుక్​ మై షో ద్వారా టికెట్లను బుక్ చేసుకొని పాల్గొనవచ్చు. దేశ రాజధాని దిల్లీలో రాత్రివేళలో స్పెషలిస్ట్​ గేమ్​ కేఫ్​లు ఈ ఆటకు ఆతిథ్యం అందిస్తున్నాయి. ముంబయిలోని అంధేరి, జుహూ ప్రాంతాల్లో మాఫియా నైట్స్​ను గేమింగ్​ క్లబ్​లలో వినూత్నంగా నిర్వహిస్తున్నారు. నేరుగానే కాకుండా మొబైల్​లో ఆడేందుకు మాఫియా నైట్స్ పేరుతో​​ యాప్స్​ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

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హైదరాబాద్​లో మాఫియా నైట్ గేమ్​
MAFIA NIGHTS GAME IN HYDERABAD

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