ఐటీ కారిడార్స్లో కొత్త ట్రెండ్ - మాఫియా నైట్స్ గేమ్తో కేఫ్లు ఫుల్
హైదరాబాద్ ఐటీ హబ్లో విస్తరిస్తున్న నయా గేమ్ ట్రెండ్ - వీకెండ్స్లో ఆటకు కేరాఫ్గా నిలుస్తున్న కేఫ్లు - ఆన్లైన్లోనూ ఆడేందుకు యాప్లు - బెంగళూరులో బుక్ మై షో ద్వారా టికెట్లు
Published : July 4, 2026 at 12:48 PM IST
Mafia Nights Game Trend In Hyderabad : మహానగరాల్లోని ఉద్యోగులు తమ ఒత్తిడి నుంచి బయటపడటానికి జిమ్, యోగాలు మాత్రమే కాకుండా వినోదంపైనా దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త ట్రెండ్స్ను సృష్టిస్తూ, ఐదు రోజులు పడిన శ్రమను వీకెండ్లో మర్చిపోయేలా వినూత్న రీతిలో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. రొటీన్గా పార్టీలు, పబ్లు, సినిమాలు, లాంగ్ రైడింగ్లను మాత్రమే ఎంచుకోవడం లేదు. మెదడును మరింత ఉత్తేజపరిచే మైండ్ గేమ్స్ వైపు సిటీ ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోని ఐటీ కారిడార్లో ఇటీవల ఈ తరహా మరో కొత్త గేమ్ హవా నడుస్తోంది.
పలు పాత్రలను ఎంచుకొని : మైండ్స్పేస్ పరసరాల్లోని ప్రముఖ కేఫ్లు, సోషల్ లాంజ్ల్లో మాఫియా నైట్ అనే కొత్త ఈవెంట్లో యువత జోరుగా పాల్గొంటోంది. ఈ గేమ్ను ఆడేందుకు కొందరు అపరిచిత వ్యక్తులు ఓ ప్రదేశంలో కలుసుకుంటారు. ఇందులో భాగంగా మాఫియా, డాక్టర్లు, పోలీసులు, నగరంలోని స్థానిక వ్యక్తులుగా రహస్య పాత్రలను ఎంచుకుంటారు. వాటికి అనుగుణంగా నటన, వ్యూహాత్మక ఆలోచనలు, సమయస్ఫూర్తిని ప్రదర్శిస్తారు. ఈ క్రమంలో ఎవరు నిజాయతీగా వారి పాత్రను పోషిస్తున్నారో కనిపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఈ సమయంలో పరస్పరం వాదించుకుంటారు. సరదాగా నిందలు వేసుకుంటారు. ప్రస్తుతం ఈ వినోదానికి యువత బాగా ఆకర్షితమవుతోంది.
కొత్త స్నేహితుల పరిచయానికి వేదికగా : ఈ మాఫియా నైట్ గేమ్ ఆడాలంటే కనిష్ఠంగా 7గురు కావాల్సి ఉంటుంది. గరిష్ఠంగా 24 మందితో ఆడొచ్చు. గేమ్ సభ్యుల్లో కచ్చితంగా ఒక డిటెక్టివ్, డాక్టర్, వ్యాఖ్యాత (నరేటర్)గా వ్యవహరిస్తారు. మిగిలిన వారిలో కొందరు మాఫియా గ్యాంగ్లా, మరి కొంతమంది నగర ప్రజల పాత్రలు పోషిస్తారు. ఇలా ఒకే రకమైన ఉద్యోగం చేసేవారు ఓ చోట కలిసి, కేవలం నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడం కోసమే కాకుండా, కొత్త స్నేహాలు చిగురించడానికి ఇదో చక్కని వేదికగా నిలుస్తోంది.
మాఫియా గేమ్ ఆడేదెలా? : గేమ్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందే ఉన్నవారిలో ఒకరిని వ్యాఖ్యాతగా ఎన్నుకుంటారు. మిగిలిన ఆటగాళ్లకు కార్డు లేదా చీటీ రూపంలో వారి పాత్రలను సీక్రెట్గా కేటాయిస్తారు.
మాఫియా - ఈ పాత్ర వహించేవారు రహస్యంగా నగరవాసులను ఒక్కొక్కరిగా గేమ్ నుంచి ఎలిమినేట్ చేస్తారు.
నగర ప్రజలు - తమ మధ్య దాగున్న మాఫియా కిల్లర్స్ ఎవరో కనిపెట్టడమే వీరి లక్ష్యం.
పోలీసులు లేదా డిటెక్టివ్లు - వీరు మాఫియాగా భావించిన వ్యక్తి అవునో కాదో నిర్ధారించుకునేందుకు వ్యాఖ్యాతను సైగలతో అడిగి తెలుసుకుంటారు.
డాక్టర్లు - మాఫియా దాడి నుంచి ఇతరులను కాపాడటం వీరి బాధ్యత.
ఆట సాగే విధానంలో రెండు దశలుంటాయి.
- రాత్రి దశ : అందరినీ కళ్లు మూసుకొమ్మంటూ వ్యాఖ్యాత ఆదేశిస్తారు. మాఫియా కళ్లు తెరిచి ఒకరిని చంపుతుంది. అనంతరం డాక్టర్ కూడా కళ్లు తెరిచి ఒకరిని కాపాడతారు. చివరిగా డిటెక్టివ్ ఒకరిని తనిఖీ చేస్తారు.
- పగటి దశ : అందరూ కళ్లు తెరిచే ఆడతారు. రాత్రి చనిపోయిందెవరో వ్యాఖ్యాత ప్రకటిస్తారు. గేమ్లో ఉండే అందరూ తమలో మాఫియా ఎవరై ఉంటారోనని చర్చించుకుంటారు. అనంతరం ఓటింగ్ ద్వారా ఒకరిని ఎన్నుకొని గేమ్ నుంచి ఎలిమినేట్ చేస్తారు.
- చివరిగా సభ్యులందరిలో మాఫియాను కనిపెట్టి ఎలిమినేట్ చేస్తే నగరవాసులు విజయం సాధిస్తారు. ఒకవేళ మాఫియా వ్యక్తులు నగరవాసులతో సమానమైతే మాఫియానే గెలిచినట్లు పరిగణిస్తారు.
దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో కూడా : ఈ మాఫియా గేమ్ కేవలం మన హైదరాబాద్లోనే కాదు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లోనూ ట్రెంట్ అవుతోంది. ప్రధాన ఐటీ హబ్ బెంగళూరులో పెద్ద పెద్ద కేఫ్లలో ఈ ఈవెంట్లకు ఆడేందుకు ఏకంగా బుక్ మై షో ద్వారా టికెట్లను బుక్ చేసుకొని పాల్గొనవచ్చు. దేశ రాజధాని దిల్లీలో రాత్రివేళలో స్పెషలిస్ట్ గేమ్ కేఫ్లు ఈ ఆటకు ఆతిథ్యం అందిస్తున్నాయి. ముంబయిలోని అంధేరి, జుహూ ప్రాంతాల్లో మాఫియా నైట్స్ను గేమింగ్ క్లబ్లలో వినూత్నంగా నిర్వహిస్తున్నారు. నేరుగానే కాకుండా మొబైల్లో ఆడేందుకు మాఫియా నైట్స్ పేరుతో యాప్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
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