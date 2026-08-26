ఇష్టానుసారంగా అక్రమ నిర్మాణాలు - కాగితాలకే పరిమితమైన ట్రైబ్యునల్!
ఇష్టానుసారంగా నిర్మాణం చేస్తే జీహెచ్ఎంసీ చట్టం చర్యలు - ట్రైబ్యునల్ ఏర్పాటుతోనే నిర్మాణాలను నిలిపివేసే అవకాశం - పదేళ్లుగా జరగని ఛైర్పర్సన్, సభ్యుల నియామకం - అక్రమ నిర్మాణాలపై చర్యలకు టాస్క్ ఫోర్స్ బృందాలు
Published : August 26, 2026 at 10:28 AM IST
Illegal Structures Demolished In Gachibowli : హైదరాబాద్లో కేవలం 48 చదరపు గజాల స్థలంలో 23 మీటర్ల ఎత్తుతో ఏడు అంతస్తుల భవనాన్ని నిర్మించారు. నిర్మాణం ప్రారంభ దశలోనే అది కూలిపోవడంతో ఇద్దరు మరణించగా, పక్కనున్న భవనాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఇటువంటి అక్రమ నిర్మాణాలను అరికట్టి, ప్రణాళికాబద్ధమైన భవన అభివృద్ధిని నిర్ధరించాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తించి 2016లో, అప్పటి ప్రభుత్వం మున్సిపల్ బిల్డింగ్ ట్రైబ్యునల్ను ఏర్పాటు చేయడానికి జీహెచ్ఎంసీ చట్టం, 1955లోని సెక్షన్ 462 ఏను సవరించి, ఆ మేరకు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. అయితే ఆ ట్రైబ్యునల్ కేవలం కాగితాలకే పరిమితమైంది. ఒకవేళ దానిని క్రియాశీలం చేసి ఉంటే, అక్రమ నిర్మాణాలను నిలిపివేయగలిగే వారని చాలామంది భావిస్తున్నారు. ఛైర్పర్సన్, సభ్యుల నియామకం విషయంలో నిర్లక్ష్యం జరిగినట్లు కనిపిస్తోంది.
క్షేత్రస్థాయిలో ఏం జరుగుతుందంటే : నిజానికి 75 చదరపు గజాల వరకు ఉన్న స్థలాలకు టౌన్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అనుమతి అవసరం లేదు. జీ+1 నిర్మాణం వరకు మాత్రమే కట్టుకోవడానికి అనుమతి ఉంది. ఇష్టానుసారంగా నిర్మాణం చేపడితే, జీహెచ్ఎంసీ చట్టం కింద చర్యలు తీసుకోవచ్చు. హైదరాబాద్లో ఇటువంటి నిర్మాణాలు విచ్చలవిడిగా జరుగుతున్నప్పటికీ ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. ఈ నిర్మాణాలను కూల్చివేయడానికి మున్సిపల్ సంస్థలకు ప్రత్యేక విభాగం లేదు.
అనధికారిక లేదా అక్రమ నిర్మాణం జరిగినప్పుడల్లా మున్సిపల్ అధికారుల నుంచి నోటీసులు అందిన వెంటనే బిల్డర్లు స్టే ఆర్డర్ల కోసం కోర్టుకు పరుగెత్తుతారు. దీనివల్ల తుది తీర్పులు ఆలస్యం అవుతున్నాయి. ఒక ట్రైబ్యునల్ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఇటువంటి నిర్మాణాలను పునాది దశలోనే నిలిపివేసే అవకాశం ఉంటుంది.
మున్సిపల్ బిల్డింగ్ ట్రైబ్యునల్ గురించి :
- మున్సిపల్ బిల్డింగ్ ట్రైబ్యునల్లో ఒక ఛైర్పర్సన్, ఎనిమిది మంది సభ్యులు ఉంటారు. సభ్యత్వంలో న్యాయ, సాంకేతిక నైపుణ్యం ఉన్న వ్యక్తులు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
- ట్రైబ్యునల్లో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ బెంచ్లను ఏర్పాటు చేసే అధికారం ఛైర్పర్సన్కు ఉంటుంది. ప్రతి బెంచ్లో ఒక న్యాయ సభ్యుడు, ఒక సాంకేతిక సభ్యుడు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
- న్యాయ సభ్యులు కనీసం పదవీ విరమణ చేసిన జిల్లా న్యాయమూర్తికి సమానమైన హోదాను కలిగి ఉండాలి. అయితే సాంకేతిక సభ్యులు డైరెక్టర్ డీటీసీపీ స్థాయి అధికారి ఉండాలి.
దశాబ్ద కాలంగా ఫైళ్లలోనే నిలిచిపోయింది : ట్రైబ్యునల్ను ఏర్పాటు చేయాలన్న ప్రతిపాదన పదేళ్లుగా అమలు కాకుండానే ఉండిపోయింది. ఈ అంశంపై 2019లో 'ఫోరమ్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్' హైకోర్టులో ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలు చేసింది. న్యాయపరమైన, సాంకేతిక సభ్యుల పదవులకు ప్రతిపాదించిన అభ్యర్థుల జాబితాలో ముగ్గురు రిటైర్డ్ న్యాయమూర్తులు పి. రాఘవేందర్, కె. దేవి ప్రసాద్, పి. విఠల్ రావు, ఇద్దరు రిటైర్డ్ డీటీసీపీ డైరెక్టర్లు వి. నరేందర్రావు, కె. ఆనంద్ బాబు ఉన్నారని ఆ సంస్థ ఎత్తిచూపింది.
2022 ఏప్రిల్ 27న నాలుగు వారాల్లోగా ఛైర్పర్సన్, సభ్యులను నియమించాలని హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసినప్పటికీ ఆ ట్రైబ్యునల్ ఇంకా కార్యరూపం దాల్చలేదు. నియామక ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని ప్రభుత్వం హైకోర్టుకు తెలిపింది. కార్యకలాపాల నిర్వహణ నిబంధనల ప్రకారం, సంబంధిత పరిపాలనా విభాగం ఛైర్పర్సన్, సభ్యులను నియమిస్తుందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ట్రైబ్యునల్ను ఏర్పాటు చేసి, ఛైర్పర్సన్, సభ్యులను వెంటనే నియమించాలని 'ఫోరమ్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్' అధ్యక్షుడు ఎం.పద్మనాభ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. ఈ విషయంపై మంగళవారం ముఖ్యమంత్రికి లేఖ రాసినట్లు ఆయన తెలిపారు.
అక్రమ నిర్మాణాలపై ఉక్కు చర్యలు : సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (సీఎంసీ) అక్రమ నిర్మాణాలపై ఉక్కు చర్యలు చేపట్టేందుకు సిద్ధమైంది. జోనల్ కమిషనర్ల నాయకత్వంలో టాస్క్ ఫోర్స్ బృందాలను ఏర్పాటు చేస్తూ కమిషనర్ జి. సృజన ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కార్పొరేషన్ పరిధిలోని మూడు జోన్లకు ఒక్కో జోన్కు ఒకటి చొప్పున మూడు జోనల్ టాస్క్ ఫోర్స్ (జెడ్టీఎఫ్) బృందాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ బృందాలలో ఒక సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్, ఒక డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీసీపీ) ఉంటారు.
గత మూడు రోజుల్లో 17 అనధికార నిర్మాణాలను కూల్చివేశాం.సెరిలింగంపల్లి జోన్లో ఏడు, కూకట్పల్లిలో రెండు, కుత్బుల్లాపూర్లో ఎనిమిది నిర్మాణాలను తొలగించాం. మంగళవారం 11 భవనాలకు నోటీసులు జారీ చేశాం. 'మైక్యూర్' మొబైల్ యాప్, ప్రజావాణి, క్షేత్రస్థాయి తనిఖీల ద్వారా ఇప్పటివరకు 54 అనధికార నిర్మాణాలను గుర్తించాం - సీఎంసీ కమిషనర్ జి.సృజన తెలిపారు.
అంజయ్య నగర్లో మరో రెండు : గచ్చిబౌలిలోని అంజయ్య నగర్లో మంగళవారం కూలిపోయిన ఏడు అంతస్తుల భవనం పక్కన ఉన్న మరో రెండు భవనాలను హైడ్రా కూల్చివేసింది. మురుగునీటి కాలువపై ప్రమాదకరంగా నిర్మించిన ఎనిమిది భవనాలను అధికారులు గుర్తించారు. వాటిలో మూడింటిని ఇప్పటికే కూల్చివేయగా, మిగిలిన ఐదింటిని తొలగించేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే అక్కడ జరిగిన భవన కూలివేత ఘటనలో ప్రమేయం ఉన్న కాంట్రాక్టర్ను రాయదుర్గం పోలీసులు మంగళవారం అరెస్టు చేసి, కస్టడీకి అప్పగించారు.
గాజులరామారానికి చెందిన ఖాజా మోయినుద్దీన్ (42), 48 చదరపు గజాల స్థలంలో సయ్యద్ సాజిద్ నిర్మించిన ఏడు అంతస్తుల భవనానికి కాంట్రాక్టర్గా పనిచేశాడు. పోలీసుల విచారణలో సంఘటనా స్థలం జరిగిన రోజు ఉదయం భవనంలోని పలుచోట్ల పగుళ్లు కనిపించడాన్ని మోయినుద్దీన్ గమనించినట్లు వెల్లడైంది. ఆ నిర్మాణం ఒక వైపుకు వంగిపోతున్నట్లు లేదా కుంగిపోతున్నట్లు కనిపించినప్పటికీ అతను కార్మికులను గానీ, స్థానికులు గానీ అప్రమత్తం చేయకుండా ఆ ప్రదేశాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోయాడు. ముందుగానే హెచ్చరిక జారీ చేసి ఉంటే, ప్రాణనష్టాన్ని నివారించి ఉండవచ్చని ఇన్స్పెక్టర్ భూపతి పేర్కొన్నారు.
కూలిన భవనం వద్ద కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు - టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ సస్పెండ్
ఏడంతస్తుల భవనం కూలి ఇద్దరు మృతి - అలాంటి నిర్మాణాలన్నీ కూల్చేస్తామన్న హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్