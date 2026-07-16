YUVA : డ్రైనేజీని క్లీన్ చేసేందుకు ఐరన్ మ్యాన్ - త్వరలో అందుబాటులోకి!
'ప్రాజెక్ట్ శుద్ధ్' పేరిట బాట్ ఫ్యాక్టరీ వినూత్న ఆవిష్కరణ - మానవ సహాయం లేకుండా పైప్లైన్ల శుభ్రత - వర్షాకాలంలో రోడ్లపై వరద తగ్గించే ఉద్దేశంతో తయారీ - త్వరలోనే మార్కెట్లోకి
Published : July 16, 2026 at 7:12 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 7:17 PM IST
About Project Shudh : మనం రోడ్డుపై నడుస్తూ ముక్కు మూసుకుని వెళ్లే ఆ మ్యాన్హోల్స్ క్లీనింగ్ కష్టంతో కూడుకున్న పని. అయితే ఇప్పటి వరకు ఇందులోకి మనుషులు మాత్రమే దిగారు. కానీ ఇకపై ఒక ఐరన్ మ్యాన్ దిగబోతున్నాడు. కృత్రిమ మేధ సాయంతో దేశంలోనే మెుదటిసారిగా ప్రాజెక్ట్ శుద్ధ్ పేరిట ఓ వినూత్నమైన రోబోను సృష్టించారు ఆ యువ ఇంజినీర్లు. భూగర్భంలో ఉన్న మురుగు, పైపులైన్లలోని చెత్తను క్లీన్ చేయడమే కాదు లోపల ఏం జరగుతుందో లైవ్గా చూసేలా దీన్ని రూపొందించారు. ఈ రోబోను రూపొందించిన బాట్ ఫ్యాక్టరీ ప్రతినిధులైన నిహిత, అఖిల్తో మాట్లాడి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ప్రాజెక్ట్ శుద్ధ్ పైప్లైన్లు క్లీన్ చేయటానికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?
హైదరాబాద్లో వేల కొద్దీ పైప్లైన్లు ఉంటాయి. దీని ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే ఇప్పుడు పైప్లైన్లు నిలువు, అడ్డంగా ఉంటాయి. ఇది క్లా సహాయంతో పైపుల నుంచి చెత్తను తీస్తుంది. ఇది లోపలి వెళ్లి ఎలాంటి మానవ సహాయం లేకుండా చెత్తను తీసేసి బయటకు వస్తుంది. ప్రధానంగా అడ్డంగా ఉన్న పైపులైన్లలో ఇది ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది.
ఏఐ రోబోట్ తయారీ కోసం మీరు ఎలాంటి టెక్నాలజీ వాడారు? దీనిలో అమర్చిన భాగాల ప్రత్యేకతలు ఏంటి?
ప్రభుత్వంతో మాకు ఒక సమావేశం జరిగింది. అప్పుడు నిలువు పైపులను శుభ్రం చేయటానికి మా దగ్గర మిషిన్లు ఉన్నాయని ఆశోక్రెడ్డి అన్నారు. కానీ అడ్డంగా ఉండే పైప్లను శుభ్రం చేయటమే కష్టంగా ఉంటుంది అని అన్నారు. మేము మొదటి సారి వర్టికల్ వర్షన్లో చేశాం. ఆ తర్వాత హారిజంటల్ వర్షన్ చేశాం. అలా మళ్లీ ఇంకో డెమో పెట్టుకున్నాం. అయితే అది లోపలికి వెళ్లి దాని పనితీరును గమనించేందుకు ఒక సెన్సార్ను పెట్టాం.
ఏఏ ప్రాంతాల్లో ట్రయల్స్ జరిగాయి? వాటిలో మీరు గుర్తించిన అంశాలు ఏంటి?
మేము 14 నెలల నుంచి ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద పని చేస్తున్నాం. 6 నెలల నుంచి డెమోలు చేస్తున్నాం. ప్రతి డెమోకు మాకు ఒక కొత్త సమస్య ఏర్పడుతుంది. మనకు ఉన్న పైప్లైన్లలో 100 ఎంఎం నుంచి 600 ఎంఎం వరకు తేడాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రక్రియలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాకు తోడుగా నిలిచింది.
భవిష్యత్తులో ఈ మిషన్ను మురుగునీటి పైప్లైన్లో ట్రయల్స్ ఎప్పటినుంటి మొదలవుతాయి? ఇందులో నేర్చుకున్న పాఠాలు అందులో ఎలా అమలు చేస్తారు?
ఇప్పుడు హెచ్ఎమ్డబ్యూఎస్ అనేది ఒక తరంగం అలాగే జీహెచ్ఎంసీ అనేది కూడా ఒక తరంగం. ఇప్పుడు డ్రైనేజీలో ఏం కనపడదు కానీ దానికి సెన్సార్లు అమర్చటంతో డ్రైనేజీలో అంతా కనిపిస్తుంది. అయితే మంచినీటి సరఫరా పైప్లైన్లో ట్రయల్స్ చేసినప్పుడు కొత్త సమస్యలను ఎదుర్కొన్నాం. దాని మీద పనిచేస్తున్నాం. అదే పద్ధతిని మురుగునీటిని శుభ్రం చేసేందుకు అమలు చేస్తాం.
బాట్ ఫ్యాక్టరీ ఎలాంటి ఆవిష్కరణలు చేస్తుంది? అసలు ఈ శుద్ధ్ రోబోట్ తయారు చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది?
వర్షకాలంలో రోడ్లపై నీరు నిలవటంతో ఎన్నో అవస్థలు పడుతున్నారు. వర్షంలో ట్రాఫిక్ కారణంగా ఇంటికి వెళ్లాలి అంటే గంటల సమయం పడుతుంది. అక్కడే మాకు ఆలోచన వచ్చింది. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందని ఆలోచిస్తే డ్రైనేజీలు నిండిపోతున్నాయని తెలుసుకున్నాం. మ్యాన్హోల్లోకి వెళ్లి క్లీన్ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల వారు జబ్బుల బారిన పడి చనిపోతున్నారు. ఈ విషయాన్నే మేము ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాం. అప్పుడు ప్రభుత్వమే దీనిపై వర్క్ చేయటానికి తోడ్పడింది.
ఇది ఎప్పటిలోపు మార్కెట్లోకి రావొచ్చు? వచ్చాక ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు ఎలా చెక్ పడుతుంది?
ఒక నాలుగు నెలల తర్వాత ఇది కూడా మనలో పార్ట్ అయిపోతుంది. దీనివల్ల మొదట వరద తగ్గుతుంది. రెండోది ప్రధానంగా మనుషులు వెళ్లి దిగి చేసేది తప్పుతుంది. దాని ద్వారా వారికి ఎలాంటి జబ్బులు రావు. అలాగే వర్షం వచ్చినప్పుడు ట్రాఫిక్ను కూడా తొలగించవచ్చు.
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