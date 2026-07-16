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YUVA : డ్రైనేజీని క్లీన్​ చేసేందుకు ఐరన్ మ్యాన్ - త్వరలో అందుబాటులోకి!

'ప్రాజెక్ట్​ శుద్ధ్'​ పేరిట బాట్​ ఫ్యాక్టరీ వినూత్న ఆవిష్కరణ - మానవ సహాయం లేకుండా పైప్​లైన్ల శుభ్రత - వర్షాకాలంలో రోడ్లపై వరద తగ్గించే ఉద్దేశంతో తయారీ - త్వరలోనే మార్కెట్​లోకి

నిహిత, అఖిల్​
Innovaters Nihitha and Akhil (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 16, 2026 at 7:12 PM IST

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Updated : July 16, 2026 at 7:17 PM IST

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About Project Shudh : మనం రోడ్డుపై నడుస్తూ ముక్కు మూసుకుని వెళ్లే ఆ మ్యాన్‌హోల్స్ క్లీనింగ్​ కష్టంతో కూడుకున్న పని. అయితే ఇప్పటి వరకు ఇందులోకి మనుషులు మాత్రమే దిగారు. కానీ ఇకపై ఒక ఐరన్‌ మ్యాన్‌ దిగబోతున్నాడు. కృత్రిమ మేధ సాయంతో దేశంలోనే మెుదటిసారిగా ప్రాజెక్ట్ శుద్ధ్‌ పేరిట ఓ వినూత్నమైన రోబోను సృష్టించారు ఆ యువ ఇంజినీర్లు. భూగర్భంలో ఉన్న మురుగు, పైపులైన్లలోని చెత్తను క్లీన్‌ చేయడమే కాదు లోపల ఏం జరగుతుందో లైవ్‌గా చూసేలా దీన్ని రూపొందించారు. ఈ రోబోను రూపొందించిన బాట్ ఫ్యాక్టరీ ప్రతినిధులైన నిహిత, అఖిల్​తో మాట్లాడి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.

AI Robot for drinage cleaning
డ్రైనేజీని క్లీన్​ చేసే ఏఐ రోబోట్​ (ETV Bharat)

ప్రాజెక్ట్​ శుద్ధ్​ పైప్​లైన్​లు క్లీన్​ చేయటానికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?

హైదరాబాద్​లో వేల కొద్దీ పైప్​లైన్​లు ఉంటాయి. దీని ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే ఇప్పుడు పైప్​లైన్​లు నిలువు, అడ్డంగా ఉంటాయి. ఇది క్లా సహాయంతో పైపుల నుంచి చెత్తను తీస్తుంది. ఇది లోపలి వెళ్లి ఎలాంటి మానవ సహాయం లేకుండా చెత్తను తీసేసి బయటకు వస్తుంది. ప్రధానంగా అడ్డంగా ఉన్న పైపులైన్లలో ఇది ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది.

ఏఐ రోబోట్​ తయారీ కోసం మీరు ఎలాంటి టెక్నాలజీ వాడారు? దీనిలో అమర్చిన భాగాల ప్రత్యేకతలు ఏంటి?

ప్రభుత్వంతో మాకు ఒక సమావేశం జరిగింది. అప్పుడు నిలువు పైపులను శుభ్రం చేయటానికి మా దగ్గర మిషిన్లు ఉన్నాయని ఆశోక్​రెడ్డి అన్నారు. కానీ అడ్డంగా ఉండే పైప్​లను శుభ్రం చేయటమే కష్టంగా ఉంటుంది అని అన్నారు. మేము మొదటి సారి వర్టికల్​ వర్షన్​లో చేశాం. ఆ తర్వాత హారిజంటల్​ వర్షన్​ చేశాం. అలా మళ్లీ ఇంకో డెమో పెట్టుకున్నాం. అయితే అది లోపలికి వెళ్లి దాని పనితీరును గమనించేందుకు ఒక సెన్సార్​ను పెట్టాం.

ఇకపై డ్రైనేజీని క్లీన్​ చేసేందుకు 'ఏఐ రోబోట్​'! (ETV Bharat)

ఏఏ ప్రాంతాల్లో ట్రయల్స్​ జరిగాయి? వాటిలో మీరు గుర్తించిన అంశాలు ఏంటి?

మేము 14 నెలల నుంచి ఈ ప్రాజెక్ట్​ మీద పని చేస్తున్నాం. 6 నెలల నుంచి డెమోలు చేస్తున్నాం. ప్రతి డెమోకు మాకు ఒక కొత్త సమస్య ఏర్పడుతుంది. మనకు ఉన్న పైప్​లైన్లలో 100 ఎంఎం నుంచి 600 ఎంఎం వరకు తేడాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రక్రియలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాకు తోడుగా నిలిచింది.

భవిష్యత్తులో ఈ మిషన్​ను మురుగునీటి పైప్​లైన్లో ట్రయల్స్​ ఎప్పటినుంటి మొదలవుతాయి? ఇందులో నేర్చుకున్న పాఠాలు అందులో ఎలా అమలు చేస్తారు?

ఇప్పుడు హెచ్ఎ​మ్​డబ్యూఎస్​ అనేది ఒక తరంగం అలాగే జీహెచ్​ఎంసీ అనేది కూడా ఒక తరంగం. ఇప్పుడు డ్రైనేజీలో ఏం కనపడదు కానీ దానికి సెన్సార్లు అమర్చటంతో డ్రైనేజీలో అంతా కనిపిస్తుంది. అయితే మంచినీటి సరఫరా పైప్​లైన్లో ట్రయల్స్​ చేసినప్పుడు కొత్త సమస్యలను ఎదుర్కొన్నాం. దాని మీద పనిచేస్తున్నాం. అదే పద్ధతిని మురుగునీటిని శుభ్రం చేసేందుకు అమలు చేస్తాం.

బాట్​ ఫ్యాక్టరీ ఎలాంటి ఆవిష్కరణలు చేస్తుంది? అసలు ఈ శుద్ధ్​ రోబోట్​ తయారు చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది?

వర్షకాలంలో రోడ్లపై నీరు నిలవటంతో ఎన్నో అవస్థలు పడుతున్నారు. వర్షంలో ట్రాఫిక్​ కారణంగా ఇంటికి వెళ్లాలి అంటే గంటల సమయం పడుతుంది. అక్కడే మాకు ఆలోచన వచ్చింది. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందని ఆలోచిస్తే డ్రైనేజీలు నిండిపోతున్నాయని తెలుసుకున్నాం. మ్యాన్​హోల్​లోకి వెళ్లి క్లీన్​ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల వారు జబ్బుల బారిన పడి చనిపోతున్నారు. ఈ విషయాన్నే మేము ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాం. అప్పుడు ప్రభుత్వమే దీనిపై వర్క్​ చేయటానికి తోడ్పడింది.

ఇది ఎప్పటిలోపు మార్కెట్​లోకి రావొచ్చు? వచ్చాక ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు ఎలా చెక్​ పడుతుంది?

ఒక నాలుగు నెలల తర్వాత ఇది కూడా మనలో పార్ట్​ అయిపోతుంది. దీనివల్ల మొదట వరద తగ్గుతుంది. రెండోది ప్రధానంగా మనుషులు వెళ్లి దిగి చేసేది తప్పుతుంది. దాని ద్వారా వారికి ఎలాంటి జబ్బులు రావు. అలాగే వర్షం వచ్చినప్పుడు ట్రాఫిక్​ను కూడా తొలగించవచ్చు.

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Last Updated : July 16, 2026 at 7:17 PM IST

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ప్రాజెక్ట్ శుద్ధ్‌ అంటే ఏంటి
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