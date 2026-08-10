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హైదరాబాద్‌ బుక్‌ ఫెయిర్‌ వ్యవస్థాపకులు రాజేశ్వరరావు కన్నుమూత

హైదరాబాద్​ బుక్​ ఫెయిర్ వ్యవస్థాపకులు రాజేశ్వరరావు హఠాణ్మరణం - హైదరాబాద్​ బుక్​ఫెయిర్ వ్యవస్థాపకుల్లో ఒకరు - సోమవారం మన్సూరాబాద్‌ సమీప శ్మశానవాటికలో అంత్యక్రియలు - రాజేశ్వరరావు సేవలు కొనియాడిన ప్రముఖులు

Hyderabad Book Fair Founder Passes Away
Hyderabad Book Fair Founder Passes Away (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 10:38 AM IST

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Hyderabad Book Fair Founder Passes Away : పుస్తక ప్రియులకు సుపరిచితులైన హైదరాబాద్​ బుక్​ ఫెయిర్ వ్యవస్థాపకులు రాజేశ్వర రావు (75) తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆదివారం ఉదయం హైదరాబాద్​లోని మున్సూరాబాద్ విశాలాంధ్ర కాలనీలోని స్వగృహంలో ఆయన ఉన్నట్టుండి అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోయారు. ఆయనను హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించగా, అప్పటికే మృతి చెందినట్లుగా వైద్యులు తెలిపారు. 1951లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని తాడిపత్రి సమీప చీమలవాగుపల్లెలో వెంగమ నాయుడు, నారాయణమ్మ దంపతులకు రాజేశ్వర రావు జన్మించారు. ఆయనకు భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు శైలజా రావు, గౌతమిలు ఉన్నారు. 1976లో విజయవాడ విశాలాంధ్ర ప్రింటింగ్ ప్రెస్​లో పుస్తకాలు ప్యాక్ ​చేసే ఉద్యోగంలో చేరి అంచెలంచెలుగా జీఎం (జనరల్ మేనేజర్​) స్థాయికి చేరుకున్నారు. 40 ఏళ్ల పాటు ఆ సంస్థకు సేవలు అందించారు.

Hyderabad Book Fair Founder Passes Away
‘హైదరాబాద్‌ బుక్‌ ఫెయిర్‌’ వ్యవస్థాపకులు రాజేశ్వరరావు (ETV Bharat)

హైదరాబాద్​ బుక్​ ఫెయిర్​ వ్యవస్థాపకుల్లో ఒకరు : విజయవాడ బుక్‌ ఫెస్టివల్‌ ఏర్పాటులో రాజేశ్వరరావుది ముఖ్య పాత్ర అని చెప్పవచ్చు. హైదరాబాద్‌ బుక్‌ ఫెయిర్‌ వ్యవస్థాపకుల్లో ఆయనొకరు. తొలి కార్యదర్శిగా, ఉపాధ్యక్షుడిగా, కోశాధికారిగా 36 బుక్​ ఎగ్జిబిషన్లకు ఆయన సేవలందించారు. ప్రగతి పబ్లికేషన్​ను ఏర్పాటు చేశారు. రైలు ప్రమాదంలో ఆయన కాలు, చేయిని కోల్పోయినప్పటికీ సాహితీ సేవను మాత్రం కొనసాగించారు.

సోమవారం మన్సూరాబాద్‌ సమీప శ్మశాన వాటికలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నట్లు అతడి కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఆయన మృతి పట్ల పలువురు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్‌ బుక్‌ ఫెయిర్, తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీల మాజీ అధ్యక్షుడు జూలూరు గౌరీ శంకర్, బుక్‌ ఫెయిర్‌ మాజీ కార్యదర్శి చంద్రమోహన్‌లు రాజేశ్వర రావు చేసిన సేవలను కొనియాడారు.

4 నెలల వ్యవధిలోనే ఇద్దరు : హైదరాబాద్‌ బుక్‌ ఫెయిర్‌ వ్యవస్థాపక సభ్యులైన సోము గోపాల రావు (90) ఏప్రిల్​లో మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా రాజేశ్వరరావు అకాల మరణంతో పుస్తక ప్రియుల్లో విషాదం నెలకొంది. 1936 సెప్టెంబరు 9వ తేదీన ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని గుంటూరు జిల్లా రూపన్నగుంట్లలో జన్మించిన గోపాల రావు 1960 దశకంలో హైదరాబాద్‌కు వచ్చి ఆర్టీసీ క్రాస్‌ రోడ్స్‌ ప్రాంతంలో స్థిరపడ్డారు. గోపాలరావు క్రాస్‌రోడ్స్‌లో సైంటిఫిక్‌ సర్వీసెస్‌ బుక్‌ స్టాల్‌ను ప్రారంభించి స్కూళ్లు, కళాశాలలకు సైన్స్‌ మ్యాగజైన్లను అందించే వారు. అలా పుస్తక ప్రపంచంలో అడుగు పెట్టిన ఆయన, బుక్‌ ఫెయిర్‌ ఆలోచనకు రూపకల్పన చేశారు. హైదరాబాద్‌ బుక్‌ ఫెయిర్‌ తొలిసారి 1986లో చిక్కడపల్లిలో ఉన్న సెంట్రల్‌ లైబ్రరీలో ప్రారంభమైంది. దీని ఏర్పాటులో కీలక పాత్ర పోషించిన వారిలో ఒకరిగా గోపాలరావు సమన్వయం చేశారు. 2023 వరకు హైదరాబాద్‌ బుక్‌ ఫెయిర్‌ సొసైటీ ఎన్నికల అధికారిగా వ్యవహరించారు.

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TAGGED:

HYD BOOK FAIR FOUNDER DIED
BOOK FAIR FOUNDER RAJESWARA RAO
బుక్​ఫెయిర్ వ్యవస్థాపకుడు మృతి
HYDERABAD BOOK FAIR FOUNDER
HYD BOOK FAIR FOUNDER DIED

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