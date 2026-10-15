పుస్తక ప్రియులకు గుడ్న్యూస్ - డిసెంబర్ 18 నుంచి హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్
Hyderabad Book Fair 2026 Dates : హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్ తేదీలను నిర్వాహకులు ప్రకటించారు. డిసెంబర్ 18 నుంచి 28 వరకు నిర్వహించనున్నట్లు బుక్ఫెయిర్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు రాంపల్లి రమేశ్ వెల్లడించారు.
Published : October 15, 2026 at 3:22 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 4:14 PM IST
Hyderabad Book Fair 2026 Dates : హైదరాబాద్ బుక్ఫెయిర్ వస్తుందంటే చాలు పుస్తక ప్రియులకు పండగే. ఏటా పాఠకుల నుంచి అనూహ్య స్పందన లభిస్తోంది. ఈ కంప్యూటర్ యుగంలోనూ పుస్తకాలకు ఆదరణ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. గతేడాది నిర్వహించిన బుక్ఫెయిర్కు పాఠకుల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. సుమారు 16 లక్షల మంది పాఠకులు సందర్శించి పలు పుస్తకాలను కొనుగోలు చేశారు. ఈ ఏడాది కూడా బుక్ఫెయిర్ను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
11 రోజుల పుస్తక పండుగ
హైదరాబాద్లో ఏటా అట్టహాసంగా నిర్వహించే పుస్తక మహోత్సవం తేదీలను బుక్ఫెయిర్ సొసైటీ నిర్వహకులు ప్రకటించారు. 39వ బుక్ఫెయిర్ను ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 18 నుంచి 28 వరకు నిర్వహించనున్నట్లు బుక్ ఫెయిర్ సొసైటీ నూతన అధ్యక్షుడు రాంపల్లి రమేశ్ వెల్లడించారు. ఎప్పటిలాగే ఈసారి కూడా తెలంగాణ కళాభారతి ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో 11 రోజుల పుస్తక పండుగ కొనసాగనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా పుస్తక ఆవిష్కరణలు, బాలల, సాంస్కృతిక, సాహిత్య కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కాగా రెండేళ్లకోసారి ఎన్నికయ్యే నూతన కార్యవర్గంలో మహిళల ప్రాతినిధ్యం పెరిగినట్లు తెలిపారు. ఈ ఏడాది స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేసుకునే నిర్వహకుల నుంచి ఆన్లైన్లోనే దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నట్లు వెల్లడించారు.
"డిసెంబర్ 18 నుంచి 28 వరకు హైదరాబాద్ 39వ బుక్ఫెయిర్ తెలంగాణ కళాభారతి ఎన్టీఆర్ గార్డెన్స్లో జరగబోతోంది. ఈ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా అనేకమంది రచయితల పుస్తకాలు ఇక్కడకు రాబోతున్నాయి. హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్ ప్రాధాన్యత, ప్రతిష్ఠను మరింత ముందుకు తీసుకుపోయే విధంగా దీని నిర్వహణకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. పిల్లలు, పెద్దలు, పాఠకులు, రచయితలు, సాహిత్యకారులు అందరూ కలిగిన సాహిత్య వేదిక బుక్ఫెయిర్ను జరపబోతున్నాం. స్టాల్స్ కోసం దరఖాస్తులను ఆన్లైన్లో స్వీకరించాలని నిర్ణయించాం" - రాంపల్లి రమేశ్, హెచ్బీఎఫ్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు
హైదరాబాద్ నగరంలో ఏటా పలు పాఠశాలలు తమ విద్యార్థులను పుస్తక ప్రదర్శనకు తీసుకువస్తుంటారు. పుస్తక మహోత్సవంలో భాగంగా పలు అంశాలపై మేధావులు, రచయితలతో చర్చా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తారు. విద్యార్థులకు పలు పోటీలను నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ ఏడాది నిర్వహించబోవు బుక్ఫెయిర్కు నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. గతేడాది కంటే ఘనంగా వీటిని నిర్వహిస్తామని బుక్ఫెయిర్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు రాంపల్లి రమేశ్ తెలిపారు.
11 రోజులు - 16 లక్షల మంది సందర్శన - విజయవంతంగా ముగిసిన హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్