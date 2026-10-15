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పుస్తక ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్ - డిసెంబర్​ 18 నుంచి హైదరాబాద్ బుక్ ​ఫెయిర్

Hyderabad Book Fair 2026 Dates : హైదరాబాద్​ బుక్​ ఫెయిర్ తేదీలను నిర్వాహకులు ప్రకటించారు. డిసెంబర్​ 18 నుంచి 28 వరకు నిర్వహించనున్నట్లు బుక్​ఫెయిర్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు రాంపల్లి రమేశ్ వెల్లడించారు.

Hyderabad Book Fair 2026 Dates
హైదరాబాద్ బుక్​ఫెయిర్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2026 at 3:22 PM IST

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Updated : October 15, 2026 at 4:14 PM IST

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Hyderabad Book Fair 2026 Dates : హైదరాబాద్​ బుక్​ఫెయిర్​ వస్తుందంటే చాలు పుస్తక ప్రియులకు పండగే. ఏటా పాఠకుల నుంచి అనూహ్య స్పందన లభిస్తోంది. ఈ కంప్యూటర్​ యుగంలోనూ పుస్తకాలకు ఆదరణ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. గతేడాది నిర్వహించిన బుక్​ఫెయిర్​కు పాఠకుల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. సుమారు 16 లక్షల మంది పాఠకులు సందర్శించి పలు పుస్తకాలను కొనుగోలు చేశారు. ఈ ఏడాది కూడా బుక్​ఫెయిర్​ను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

11 రోజుల పుస్తక పండుగ

హైదరాబాద్‌లో ఏటా అట్టహాసంగా నిర్వహించే పుస్తక మహోత్సవం తేదీలను బుక్​ఫెయిర్‌ సొసైటీ నిర్వహకులు ప్రకటించారు. 39వ బుక్​ఫెయిర్‌ను ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 18 నుంచి 28 వరకు నిర్వహించనున్నట్లు బుక్ ఫెయిర్ సొసైటీ నూతన అధ్యక్షుడు రాంపల్లి రమేశ్ వెల్లడించారు. ఎప్పటిలాగే ఈసారి కూడా తెలంగాణ కళాభారతి ఎన్టీఆర్‌ స్టేడియంలో 11 రోజుల పుస్తక పండుగ కొనసాగనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా పుస్తక ఆవిష్కరణలు, బాలల, సాంస్కృతిక, సాహిత్య కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కాగా రెండేళ్లకోసారి ఎన్నికయ్యే నూతన కార్యవర్గంలో మహిళల ప్రాతినిధ్యం పెరిగినట్లు తెలిపారు. ఈ ఏడాది స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేసుకునే నిర్వహకుల నుంచి ఆన్‌లైన్‌లోనే దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నట్లు వెల్లడించారు.

"డిసెంబర్ 18 నుంచి 28 వరకు హైదరాబాద్ 39వ బుక్​ఫెయిర్​ తెలంగాణ కళాభారతి ఎన్టీఆర్ గార్డెన్స్​లో జరగబోతోంది. ఈ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా అనేకమంది రచయితల పుస్తకాలు ఇక్కడకు రాబోతున్నాయి. హైదరాబాద్​ బుక్​ ఫెయిర్ ప్రాధాన్యత, ప్రతిష్ఠను మరింత ముందుకు తీసుకుపోయే విధంగా దీని నిర్వహణకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. పిల్లలు, పెద్దలు, పాఠకులు, రచయితలు, సాహిత్యకారులు అందరూ కలిగిన సాహిత్య వేదిక బుక్​ఫెయిర్​ను జరపబోతున్నాం. స్టాల్స్​ కోసం దరఖాస్తులను ఆన్​లైన్​లో స్వీకరించాలని నిర్ణయించాం" - రాంపల్లి రమేశ్, హెచ్​బీఎఫ్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు

హైదరాబాద్​ నగరంలో ఏటా పలు పాఠశాలలు తమ విద్యార్థులను పుస్తక ప్రదర్శనకు తీసుకువస్తుంటారు. పుస్తక మహోత్సవంలో భాగంగా పలు అంశాలపై మేధావులు, రచయితలతో చర్చా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తారు. విద్యార్థులకు పలు పోటీలను నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ ఏడాది నిర్వహించబోవు బుక్​ఫెయిర్​కు నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. గతేడాది కంటే ఘనంగా వీటిని నిర్వహిస్తామని బుక్​ఫెయిర్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు రాంపల్లి రమేశ్ తెలిపారు.

11 రోజులు - 16 లక్షల మంది సందర్శన - విజయవంతంగా ముగిసిన హైదరాబాద్​ బుక్​ ఫెయిర్

Last Updated : October 15, 2026 at 4:14 PM IST

TAGGED:

HYDERABAD BOOK FAIR 2026
హైదరాబాద్ పుస్తక మహోత్సవం 2026
HYDERABAD BOOK FAIR DATES
RAMPALLY RAMESH ON BOOK FAIR
HYDERABAD BOOK FAIR 2026

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