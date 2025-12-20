'హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్' వచ్చేసింది - మీకు కావాల్సిన పుస్తకాలు తెచ్చేసింది
38వ హైదరాబాద్ బుక్ఫెయిర్ను ప్రారంభించిన జూపల్లి కృష్ణారావు - 265 స్టాళ్లు ఏర్పాటు - సాంస్కృతిక శాఖ నుంచి రూ.3 కోట్లు మంజూరు - పుస్తకాలకు 10 నుంచి 20 శాతం వరకు రాయితీ
December 20, 2025
Hyderabad Book Fair 2025 : 38వ హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్ (పుస్తక పండగ) శుక్రవారం అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. కళాభారతి (ఎన్టీఆర్ స్టేడియం)లో ఆచార్య కోదండరాం, గ్రంథాలయ పరిషత్ ఛైర్మన్ డా.రియాజ్, బుక్ ఫెయిర్ కార్యవర్గంతో కలిసి సాంస్కృతిక, పర్యాటక శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు పుస్తక ప్రదర్శనను ప్రారంభించారు. ఈ నెల 29 వరకు జరుగుతాయి. ఈ మేళాలో జాతీయ స్థాయి పబ్లికేషన్లు సైతం స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేశాయి. రోజూ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి రాత్రి 9 గంటల ప్రదర్శన ఉంటుంది. మొదటి రోజే సందడి వాతావరణం నెలకొంది. మొత్తం 265 స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. వీటిలో ఇటీవల రచయితలు, పబ్లిషర్లుగా మారిన వాళ్లవే అధికంగా ఉండటం విశేషం.
సాంస్కృతిక శాఖ నుంచి రూ.3 కోట్లు మంజూరు : వ్యక్తుల్లో గుణాలు కల్తీ అవ్వడానికి కారణం పుస్తక పఠనం తగ్గిపోవడమేనని జూపల్లి కృష్ణారావు అన్నారు. ప్రతి ఇల్లు లైబ్రరీగా మారినప్పుడు సమాజం కచ్చితంగా బాగుపడుతుందని తెలిపారు. సాంస్కృతిక శాఖ నుంచి రూ.3 కోట్లు మంజూరు చేస్తానని హామీ ఇచ్చిన ఆయన, జిల్లా కేంద్రాల్లో పుస్తక ప్రదర్శన శాలలు ఏర్పాటు చేయాలని బుక్ ఫెయిర్ నిర్వాహకులకు సూచించారు. పుస్తక పఠనం ద్వారా విషయాన్ని ఆమూలాగ్రం అవగాహన చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు.
ప్రత్యేకంగా బుక్ ఫెయిర్లోనే ఆవిష్కరణ : మొదటి 20 స్టాళ్లలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన గ్రంథాలయాలు, పురావస్తు, పర్యాటక తదితర శాఖల స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ శాఖల ద్వారా ప్రజలకు అందించే సేవల సమాచారం అందజేస్తారు. చాలా వరకు స్టాళ్లలో పుస్తక రచయితలు కూడా అందుబాటులో ఉంటున్నారు. వాళ్లు రాసిన పుస్తకాలకు సంబంధించిన విశేషాలు, ఆటోగ్రాఫ్లు ఇస్తూ పుస్తక ప్రియులను ఆనందపరుస్తున్నారు. చాలా మంది యువ రచయితలు ఎన్నో రోజుల కిందటే పుస్తక రచన పూర్తైనా, ప్రత్యేకంగా బుక్ ఫెయిర్లోనే ఆవిష్కరించడానికి సిద్ధం అయ్యారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా స్లాట్లు బుక్ చేసుకున్నారు.
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా 'సురక్ష' స్టాల్ : హైదరాబాద్ బుక్ఫెయిర్లో అన్ని రకాల పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఫిక్షన్, ఆధ్యాత్మికం, రైతుల కోసం, నాన్-ఫిక్షన్, ప్రముఖుల జీవిత చరిత్రలు, మ్యాగజైన్లతో పాటు పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధం అయ్యేవారికి సైతం తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలను అందుబాటులో ఉంచింది. చాలా పుస్తకాలకు 10 నుంచి 20 శాతం వరకు రాయితీ కూడా ఇస్తున్నారు. పిల్లల కోసం కామిక్, 3డీ పుస్తకాలతో పాటు స్టేషనరీ స్టాళ్లు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. పోలీస్ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన 'సురక్ష' స్టాల్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
8 అడుగుల పైలాన్ : ఈ ప్రదర్శన సందర్భంగా 'పుస్తక స్ఫూర్తి పైలాన్' అనే 8 అడుగుల స్థూపాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. పుస్తక పఠనాన్ని ప్రజల్లోకి, సాహిత్యకారుల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు గుర్తుగా పైలాన్ను మొదటిసారిగా ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సొసైటీ తెలిపింది.
అందెశ్రీ ప్రాంగణంగా నామకరణం : ఈసారి మొత్తం ప్రాంగణానికి ప్రజా కవి అందెశ్రీ ప్రాంగణంగా నామకరణం చేశారు. ప్రధాన వేదికను అనిశెట్టి రజిత, పుస్తకావిష్కరణల వేదికకు సాహితీవేత్త కొంపల్లి వెంకట్ గౌడ్, రైటర్స్ స్టాల్స్కు ప్రొఫెసర్ ఎస్వి రామారావు, మీడియా స్టాల్స్కు స్వేచ్ఛ ఒటార్కర్ పేరు పెట్టారు.
ఏయే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయంటే? : -
- రోజూ పుస్తకావిష్కరణ వేదికపై 6 స్లాట్స్లో 9 రోజుల పాటు మొత్తం 54 పుస్తకాల ఆవిష్కరణలు జరుగుతాయి.
- మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 5 వరకు బాలోత్సవ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
- సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 6 వరకు భాషా సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఉంటాయి.
- సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 9 వరకు 'పుస్తక స్ఫూర్తి' కార్యక్రమాలు 3 భాగాలుగా నిర్వహిస్తారు.
- మొదటి సెషన్లో ప్రముఖుల సందేశాలు, మిగతా 2 సెషన్లలో పుస్తకం ప్రాముఖ్యత, విలువ, సాహితీవేత్తల ఇష్టమైన పుస్తకాలపై ఏర్పాటు చేసే చర్చలో 3 వందల మందికి పైగా సాహితీవేత్తలు పాల్గొంటారు.
