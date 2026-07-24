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భాగ్యనగరానికి జీసీసీల క్యూ - వేలల్లో ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్న కార్పొరేట్​ దిగ్గజాలు

భాగ్యనగరంలో రెండున్నరేళ్లలో 200లకు పైగా జీసీసీల ఏర్పాటు - ఈ సంవత్సరంలో మరో 100 స్థాపించే దిశగా ప్రభుత్వ కార్యాచరణ - ఒక్కో జీసీసీలో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 4వేల వరకు ఉద్యోగ అవకాశాలు

హైదరాబాద్​లోని జీసీసీల్లో ఉద్యోగాలు
EMPLOYMENT IN HYDERABAD GCC (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 1:18 PM IST

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Hyderabad GCC Generating Employment : హైదరాబాద్​ మహానగర పరిధిలోని ఐటీ కారిడార్లలంటే కేవలం పెట్టుబడులు రావడం, రియల్​ ఎస్టేట్​ విస్తరణ మాత్రమే కాదు. తెలంగాణ యువత భవితవ్యానికి సరికొత్త నిశ్శబ్ద విప్లవం. ప్రపంచ దిగ్గజ కార్పొరేట్ కంపెనీలు తమ గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ల(జీసీసీ) కోసం హైదరాబాద్​ను ఆశ్రయిస్తున్నాయి. దీంతో రాష్ట్రానికి ఉపాధి, ఆర్థికాభివృద్ధి, నూతన ఆవిష్కరణలు అనే మూడు ప్రధానమైన ప్రయోజనాలు చేకూరుతున్నాయి. ఏటా ఉద్యోగాల కోసం హైదరాబాద్​ను ఎంచుకుంటున్న లక్ష మందికి పైగా యువతకు ఈ విప్లవం ఆశాజనకంగా నిలుస్తోంది.

ఆరు నెలల్లోనే 43 జీసీసీలు : కృత్రిమ మేధ, సంప్రదాయ ఐటీ సేవల రంగం, లేఆఫ్​ సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న తరుణంలో ఉద్యోగ సృష్టి కోసం జీసీసీలను ఇంజిన్​గా మలిచే దిశగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. రెండున్నర సంవత్సరాల కాలంలో 202 జీసీసీలు హైదరాబాద్​లో కొలువుదీరాయి. 2024లో 75, 2025లో 84 జీసీసీలు ఏర్పాటుకాగా, ఈ ఏడాది ఆరు నెలల్లనే 43 జీసీసీలను నగరంలో స్థాపించేందుకు పలు ప్రముఖ కంపెనీలు ముందుకొచ్చాయి. ఒక్కో జీసీసీ దాదాపు వెయ్యి వరకు ప్రత్యక్షంగా, 3 వేల వరకు పరోక్షంగా ఉపాధి కల్పిస్తాయని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.

బెంగళూరుతో పోటీ పడేలా : ప్రస్తుతానికి హైదరాబాద్​లో జీసీసీల సంఖ్య 450 మార్క్​ను దాటేసింది. ఈ ఏడాదే మరో 100 వరకు తీసుకొచ్చేలా ప్రభుత్వం కార్యాచరణను రూపొందించింది. దేశంలో జీసీసీలకు అతిపెద్ద కేంద్రంగా నిలుస్తున్న బెంగళూరును హైదరాబాద్​ ఇప్పటికీ అధిగమించడం లేదు. కానీ, ఇక్కడి నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరులు, మౌలిక వసతుల ద్వారా బెంగళూరుకు సమానంగా పోటీ పడేలా, ప్రపంచ జీసీసీ మ్యాప్​పైన హైదరాబాద్​ను బలంగా నిలబెట్టాయి.

టెక్నాలజీ రంగానికే అగ్రస్థానం : హైదరాబాద్​లో ఏర్పాటైన జీసీసీల్లో 28 శాతం వాటాతో సాంకేతిక రంగం అగ్ర స్థానంలో నిలుస్తోంది. దీంతో ప్రపంచ డిజిటల్ టాలెంట్​కు కేంద్రంగా భారత్ పురోగతి సాధిస్తోందని తెలపడానికి ఇదే నిదర్శనమని నిపుణులు వేశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సెమీకండక్టర్, హెల్త్, తయారీ వంటి వ్యూహాత్మక రంగాల్లోనూ పెట్టుబడులు పెరగడం విశేషం. ఏఐ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, క్లౌడ్ టెక్నాలజీపై నైపుణ్యం ఉన్న యువతకు రానున్న రోజుల్లో భారీ ఎత్తున ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే ఆస్కారముందని పరిశ్రమ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

ఈ ఉద్యోగాలకే అధిక డిమాండ్​

ఏఐ/ఎంఎల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ : ఆర్టిఫిషియల్ ఇంజినీర్లు, మెషిన్ లెర్నింగ్ సైంటిస్టులు, ఎన్​ఎల్​పీ ఇంజినీర్లు, జనరేటివ్ ఏఐ డెవలపర్స్, డీప్ లెర్నింగ్ టెక్నీషియన్స్

సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీరింగ్‌ : ఫ్రంట్ఎండ్, బ్యాక్ఎండ్, ఫుల్​స్టాక్, మొబైల్ యాప్ డెవలపర్స్

క్లౌడ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ : క్లౌడ్‌ ఆర్కిటెక్టులు, డెవలప్​మెంట్ ఆపరేషన్స్(డెవ్‌ఒప్స్), ప్లాట్‌ఫార్మ్‌ ఇంజినీర్లు

డేటా అండ్‌ ఎనలిటిక్స్‌ : డేటా ఇంజినీర్లు, డేటా సైంటిస్టులు, బిజినెస్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ డెవలపర్లు, బిజినెస్‌ ఎనలిస్టులు

సైబర్‌ సెక్యూరిటీ : ఐడెంటిటీ అండ్‌ యాక్సెస్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌(ఐఏఎం) నిపుణులు, సెక్యూరిటీ ఎనలిస్టులు, పెనెట్రేషన్‌ టెస్టర్లు

ప్రొడక్ట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ : యూఎక్స్‌ డిజైనర్లు, ప్రొడక్ట్‌ మేనేజర్లు, ప్రోడక్ట్‌ ఓనర్లు

హార్డ్‌వేర్‌/ఏఎస్‌ఐసీ : వెరిఫికేషన్‌ ఇంజినీర్లు, ఏఎస్‌ఐసీ డిజైన్, హార్డ్‌వేర్‌ ఆర్కిటెక్టులు

ప్రాసెస్‌ ఇంజినీరింగ్‌ : నాణ్యత, తయారీ, ప్రాసెసింగ్ డెవలపింగ్ నిపుణులు

ఫైనాన్స్‌ అండ్‌ అకౌంటింగ్‌ : రిస్క్, కంప్లయన్స్‌ నిపుణులు, ఫైనాన్షియల్‌ ఎనలిస్టులు

ప్రాజెక్ట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ : స్క్రమ్‌ మాస్టర్లు, టెక్నికల్‌ ప్రోగ్రామ్‌ మేనేజర్లు, డెలివరీ మేనేజర్లు

శాస్త్రీయ పరిశోధన : రీసెర్చ్‌ సైంటిస్టులు, బయోస్టాటిస్టిషియన్లు, క్లినికల్‌ ప్రోగ్రామర్లు, రసాయన శాస్త్రవేత్తలు

లీగల్‌ అండ్‌ కంప్లయన్స్‌ : న్యాయ సలహాదారులు, రెగ్యులేటరీ వ్యవహారాల నిపుణులు, ఈఎస్‌జీ నిపుణులు, మేధోసంపత్తి న్యాయవాదులు

46 శాతం హైదరాబాద్‌కే : 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో దేశంలో ఏర్పాటైన కొత్త గ్రీన్​ఫీల్డ్​ జీసీసీల్లో 46 శాతం హైదరాబాద్​లోనే కొలువుదీరాయి. గతేడాది హైదరాబాద్​లో 11.4 మిలియన్ చదరపు అడుగుల మేర ఆఫీస్ స్పేస్ కొత్తగా​ వినియోగంలోకి వచ్చినట్లు నమోదైంది. బెంగళూరుతో పోలిస్తే హైదరాబాద్​లో ప్రీమియం రియల్ ఎస్టేట్ ఖర్చు సుమారు 20 శాతం వరకు తక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా తెలంగాణలో 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి వైట్ కాలర్ టాలెంట్ పూల్ 48.9 లక్షలకు చేరుకుంది.

2024లో హైదరాబాద్​కు వచ్చిన 75 జీసీసీలు
రంగం జీసీసీలు శాతాల్లో
టెక్నాలజీ 21 28
ఆర్థిక సేవలు 15 20
తయారీ 9 12
ఆరోగ్యం 9 12
వినియోగ వస్తువులు 79.3
ట్రావెల్ అండ్ హాస్పిటాలిటీ 3 4
సెమీ కండక్టర్లు 45.3
ఏరోస్పేస్ 22.7
ఇంధన రంగం 34
కన్సల్టింగ్ 22.7

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హైదరాబాద్​లో జీసీసీల్లో ఉద్యోగాలు
EMPLOYMENT IN HYDERABAD GCC

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