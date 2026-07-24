భాగ్యనగరానికి జీసీసీల క్యూ - వేలల్లో ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్న కార్పొరేట్ దిగ్గజాలు
భాగ్యనగరంలో రెండున్నరేళ్లలో 200లకు పైగా జీసీసీల ఏర్పాటు - ఈ సంవత్సరంలో మరో 100 స్థాపించే దిశగా ప్రభుత్వ కార్యాచరణ - ఒక్కో జీసీసీలో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 4వేల వరకు ఉద్యోగ అవకాశాలు
Published : July 24, 2026 at 1:18 PM IST
Hyderabad GCC Generating Employment : హైదరాబాద్ మహానగర పరిధిలోని ఐటీ కారిడార్లలంటే కేవలం పెట్టుబడులు రావడం, రియల్ ఎస్టేట్ విస్తరణ మాత్రమే కాదు. తెలంగాణ యువత భవితవ్యానికి సరికొత్త నిశ్శబ్ద విప్లవం. ప్రపంచ దిగ్గజ కార్పొరేట్ కంపెనీలు తమ గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ల(జీసీసీ) కోసం హైదరాబాద్ను ఆశ్రయిస్తున్నాయి. దీంతో రాష్ట్రానికి ఉపాధి, ఆర్థికాభివృద్ధి, నూతన ఆవిష్కరణలు అనే మూడు ప్రధానమైన ప్రయోజనాలు చేకూరుతున్నాయి. ఏటా ఉద్యోగాల కోసం హైదరాబాద్ను ఎంచుకుంటున్న లక్ష మందికి పైగా యువతకు ఈ విప్లవం ఆశాజనకంగా నిలుస్తోంది.
ఆరు నెలల్లోనే 43 జీసీసీలు : కృత్రిమ మేధ, సంప్రదాయ ఐటీ సేవల రంగం, లేఆఫ్ సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న తరుణంలో ఉద్యోగ సృష్టి కోసం జీసీసీలను ఇంజిన్గా మలిచే దిశగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. రెండున్నర సంవత్సరాల కాలంలో 202 జీసీసీలు హైదరాబాద్లో కొలువుదీరాయి. 2024లో 75, 2025లో 84 జీసీసీలు ఏర్పాటుకాగా, ఈ ఏడాది ఆరు నెలల్లనే 43 జీసీసీలను నగరంలో స్థాపించేందుకు పలు ప్రముఖ కంపెనీలు ముందుకొచ్చాయి. ఒక్కో జీసీసీ దాదాపు వెయ్యి వరకు ప్రత్యక్షంగా, 3 వేల వరకు పరోక్షంగా ఉపాధి కల్పిస్తాయని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
బెంగళూరుతో పోటీ పడేలా : ప్రస్తుతానికి హైదరాబాద్లో జీసీసీల సంఖ్య 450 మార్క్ను దాటేసింది. ఈ ఏడాదే మరో 100 వరకు తీసుకొచ్చేలా ప్రభుత్వం కార్యాచరణను రూపొందించింది. దేశంలో జీసీసీలకు అతిపెద్ద కేంద్రంగా నిలుస్తున్న బెంగళూరును హైదరాబాద్ ఇప్పటికీ అధిగమించడం లేదు. కానీ, ఇక్కడి నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరులు, మౌలిక వసతుల ద్వారా బెంగళూరుకు సమానంగా పోటీ పడేలా, ప్రపంచ జీసీసీ మ్యాప్పైన హైదరాబాద్ను బలంగా నిలబెట్టాయి.
టెక్నాలజీ రంగానికే అగ్రస్థానం : హైదరాబాద్లో ఏర్పాటైన జీసీసీల్లో 28 శాతం వాటాతో సాంకేతిక రంగం అగ్ర స్థానంలో నిలుస్తోంది. దీంతో ప్రపంచ డిజిటల్ టాలెంట్కు కేంద్రంగా భారత్ పురోగతి సాధిస్తోందని తెలపడానికి ఇదే నిదర్శనమని నిపుణులు వేశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సెమీకండక్టర్, హెల్త్, తయారీ వంటి వ్యూహాత్మక రంగాల్లోనూ పెట్టుబడులు పెరగడం విశేషం. ఏఐ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, క్లౌడ్ టెక్నాలజీపై నైపుణ్యం ఉన్న యువతకు రానున్న రోజుల్లో భారీ ఎత్తున ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే ఆస్కారముందని పరిశ్రమ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ఈ ఉద్యోగాలకే అధిక డిమాండ్
ఏఐ/ఎంఎల్ ఇంజినీరింగ్ : ఆర్టిఫిషియల్ ఇంజినీర్లు, మెషిన్ లెర్నింగ్ సైంటిస్టులు, ఎన్ఎల్పీ ఇంజినీర్లు, జనరేటివ్ ఏఐ డెవలపర్స్, డీప్ లెర్నింగ్ టెక్నీషియన్స్
సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీరింగ్ : ఫ్రంట్ఎండ్, బ్యాక్ఎండ్, ఫుల్స్టాక్, మొబైల్ యాప్ డెవలపర్స్
క్లౌడ్ ఇంజినీరింగ్ : క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్టులు, డెవలప్మెంట్ ఆపరేషన్స్(డెవ్ఒప్స్), ప్లాట్ఫార్మ్ ఇంజినీర్లు
డేటా అండ్ ఎనలిటిక్స్ : డేటా ఇంజినీర్లు, డేటా సైంటిస్టులు, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ డెవలపర్లు, బిజినెస్ ఎనలిస్టులు
సైబర్ సెక్యూరిటీ : ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్(ఐఏఎం) నిపుణులు, సెక్యూరిటీ ఎనలిస్టులు, పెనెట్రేషన్ టెస్టర్లు
ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ : యూఎక్స్ డిజైనర్లు, ప్రొడక్ట్ మేనేజర్లు, ప్రోడక్ట్ ఓనర్లు
హార్డ్వేర్/ఏఎస్ఐసీ : వెరిఫికేషన్ ఇంజినీర్లు, ఏఎస్ఐసీ డిజైన్, హార్డ్వేర్ ఆర్కిటెక్టులు
ప్రాసెస్ ఇంజినీరింగ్ : నాణ్యత, తయారీ, ప్రాసెసింగ్ డెవలపింగ్ నిపుణులు
ఫైనాన్స్ అండ్ అకౌంటింగ్ : రిస్క్, కంప్లయన్స్ నిపుణులు, ఫైనాన్షియల్ ఎనలిస్టులు
ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ : స్క్రమ్ మాస్టర్లు, టెక్నికల్ ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్లు, డెలివరీ మేనేజర్లు
శాస్త్రీయ పరిశోధన : రీసెర్చ్ సైంటిస్టులు, బయోస్టాటిస్టిషియన్లు, క్లినికల్ ప్రోగ్రామర్లు, రసాయన శాస్త్రవేత్తలు
లీగల్ అండ్ కంప్లయన్స్ : న్యాయ సలహాదారులు, రెగ్యులేటరీ వ్యవహారాల నిపుణులు, ఈఎస్జీ నిపుణులు, మేధోసంపత్తి న్యాయవాదులు
46 శాతం హైదరాబాద్కే : 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో దేశంలో ఏర్పాటైన కొత్త గ్రీన్ఫీల్డ్ జీసీసీల్లో 46 శాతం హైదరాబాద్లోనే కొలువుదీరాయి. గతేడాది హైదరాబాద్లో 11.4 మిలియన్ చదరపు అడుగుల మేర ఆఫీస్ స్పేస్ కొత్తగా వినియోగంలోకి వచ్చినట్లు నమోదైంది. బెంగళూరుతో పోలిస్తే హైదరాబాద్లో ప్రీమియం రియల్ ఎస్టేట్ ఖర్చు సుమారు 20 శాతం వరకు తక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా తెలంగాణలో 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి వైట్ కాలర్ టాలెంట్ పూల్ 48.9 లక్షలకు చేరుకుంది.
|2024లో హైదరాబాద్కు వచ్చిన 75 జీసీసీలు
|రంగం
|జీసీసీలు
|శాతాల్లో
|టెక్నాలజీ
|21
|28
|ఆర్థిక సేవలు
|15
|20
|తయారీ
|9
|12
|ఆరోగ్యం
|9
|12
|వినియోగ వస్తువులు
|7
|9.3
|ట్రావెల్ అండ్ హాస్పిటాలిటీ
|3
|4
|సెమీ కండక్టర్లు
|4
|5.3
|ఏరోస్పేస్
|2
|2.7
|ఇంధన రంగం
|3
|4
|కన్సల్టింగ్
|2
|2.7
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