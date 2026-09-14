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చలో హైదరాబాద్‌ అంటున్న విదేశీ విద్యార్థులు - ఓయూ, జేఎన్టీయూలో పెరుగుతోన్న ప్రవేశాలు

నాణ్యమైన బోధన, అంతర్జాతీయ స్థాయి విద్యా ప్రమాణాలకు హైదరాబాద్‌ కేంద్రంగా మారుతోంది. సుమారు 80 దేశాలకు చెందిన విద్యార్థులు డిగ్రీ, పీజీ, ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సులు చదివేందుకు ఇక్కడకు వస్తున్నారు.

Hyderabad Attracts Foreign Students
చలో హైదరాబాద్‌ అంటున్న విదేశీ విద్యార్థులు (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2026 at 1:32 PM IST

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Hyderabad Attracts Foreign Students : మన పిల్లలు విదేశాల్లో చదువుకుంటే గొప్పగా భావిస్తాం. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితులు అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి. నేడు అనేక మంది విదేశీయులు ఉన్నత విద్యను అభ్యసించేందుకు తమ దేశాలను వీడి, మన దేశానికి వస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా హైదరాబాద్​ను ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు.

నాణ్యమైన బోధన, అంతర్జాతీయ స్థాయి విద్యా ప్రమాణాలకు హైదరాబాద్‌ కేంద్రంగా మారుతోంది. ఇటీవల విదేశీ విద్యార్థులు చలో హైదరాబాద్‌ అంటున్నారు. ఆసియా, ఆఫ్రికా దేశాల నుంచి డిగ్రీ, పీజీ, ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సులు చదివేందుకు వస్తున్న విద్యార్థుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది.

80 దేశాలకు చెందిన విద్యార్థులు
అమెరికా, ఐరోపా, ఆసియా, ఆఫ్రికా ఖండాల్లోని 80 దేశాలకు చెందిన విద్యార్థులు ఉస్మానియా, మౌలానా అజాద్‌ జాతీయ ఉర్దూ విశ్వ విద్యాలయం, హైదరాబాద్‌ కేంద్రీయ విశ్వ విద్యాలయం, జేఎన్టీయూల్లో చదువుకుంటున్నారు. వారి సొంత నగరాల్లోని ఉన్నత విద్యకు ఎక్కువగా ఖర్చవుతుండటంతో ఆర్థికంగా వెసులుబాటు ఉంటుందని హైదరాబాద్‌కు వస్తున్నట్టు చెబుతున్నారు.

ఆఫ్రికా దేశాల నుంచి ఎక్కువగా
ఉన్నత విద్యనభ్యసించేందుకు ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే ఆఫ్రికా దేశాల నుంచే అధిక సంఖ్యలో విద్యార్థులు వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయానికి వస్తున్నారు. దేశంలోనే అత్యధికంగా విదేశీ విద్యార్థులు చదువుతున్న వర్సిటీల్లో ఉస్మానియా రెండో స్థానంలో నిలిచింది.

విదేశీ వర్సిటీలతో పరస్పర ఒప్పందాల కారణంగా
నైజీరియా, దక్షిణాఫ్రికా, జాంబియా, అంగోలా దేశాలకు చెందిన విద్యార్థులు ఓయూ క్యాంపస్‌తో పాటు సైఫాబాద్‌ పీజీ కళాశాలలో చేరుతున్నారు. మరోవైపు విదేశీ వర్సిటీలతో పరస్పర ఒప్పందాల్లో భాగంగా ఐరోపా, అమెరికా దేశాల విద్యార్థులు డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సులు చేస్తున్నారు. అమెరికా, జర్మనీ దేశాల్లోని ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాలతో జేఎన్టీయూ అధికారులు సంప్రదిస్తున్నారు.

ఆర్ట్స్‌ కోర్సులపై మక్కువ
వీరిలో మరికొంతమంది విద్యార్థులు ఆర్ట్స్​ కోర్సులను ఎంపిక చేసుకొంటున్నారు. యూజీ, పీజీ, పీహెచ్​డీ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఉద్యోగావకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని అంటున్నారు. వీరంతా బ్యాంకింగ్​, టీచింగ్​, సైన్స్​ ల్యాబ్స్​ నెలకొల్పడంతో పాటు వారి దేశాల్లో అనేక ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పొందుతున్నారు.

హైదరాబాద్​లో నాణ్యమైన చదువు, ఫీజు తక్కువ
విద్యనభ్యసించేందుకు విదేశాలతో పోల్చితే హైదరాబాద్​లో తక్కువ ఫీజుతో నాణ్యమైన చదువు లభిస్తోంది. ఈ విషయాన్నే దృష్టిలో ఉంచుకుని అనేకమంది ఇక్కడకు వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. నగర వంటకాల్లో కారం ఎక్కువని, తాము హాస్టళ్లలో నచ్చిన వంటలు చేసుకుంటామని విదేశీ విద్యార్థులు చెబుతున్నారు.

సినిమాలతో కాలక్షేపం
కొత్తలో తమను కాస్త వింతగా చూసినా, క్రమంగా స్నేహంగా మెలుగుతున్నారని విదేశీ విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. పండుగలకు వారి ఇళ్లకు ఆహ్వానిస్తున్నారని అంటున్నారు. స్నేహితులతో సినిమాలకు, పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటామని చెబుతున్నారు.

ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు
ఉస్మానియా వర్సిటీ సహా ఇతర వాటిల్లో చదివేందుకు వస్తున్న విదేశీ విద్యార్థులకు వారి కోర్సు పూర్తయ్యాక స్వదేశాల్లో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయని ఓయూ వర్సిటీ వీసీ ప్రొ.కుమార్‌ మొలుగరం పేర్కొన్నారు. పీజీ తర్వాత పీహెచ్‌డీలు పూర్తి చేస్తే పరిశోధన రంగాల్లో రాణించేందుకు అవకాశముందని చెబుతున్నారు. అనేక అంతర్జాతీయ పరిశోధన సంస్థల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలుంటాయని అంటున్నారు. మరింత మంది విదేశీ విద్యార్థులు హైదరాబాద్‌కు వచ్చేందుకు వీలుగా వారికి ఫెలోషిప్‌లు ఇవ్వాలంటూ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కోరాలని నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించారు.

"ఉస్మానియా వర్సిటీ సహా ఇతర వాటిలో చదివేందుకు వస్తున్న విదేశీ విద్యార్థులకు వారి కోర్సు పూర్తయ్యాక తమ దేశాల్లో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. పీజీ తర్వాత పీహెచ్‌డీలు పూర్తిచేస్తే పరిశోధన రంగాల్లో రాణించేందుకు, అంతర్జాతీయ పరిశోధన సంస్థల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలుంటాయి. మరింత మంది విదేశీ విద్యార్థులు హైదరాబాద్‌కు వచ్చేందుకు వీలుగా వారికి ఫెలోషిప్‌లు ఇవ్వాలంటూ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కోరాలని నిర్ణయించాం" - ప్రొ.కుమార్‌ మొలుగరం, వీసీ, ఓయూ

ఏటా వందల మంది విదేశీ విద్యార్థులు రాక - హైదరాబాద్​ సంస్కృతికి ఫిదా!

TAGGED:

ATTRACTING FOREIGN STUDENTS
FOREIGN STUDENTS IN HYDERABAD
INTERNATIONAL EDUCATIONAL STANDARDS
విద్యలకు కేంద్రంగా హైదరాబాద్
HYDERABAD ATTRACTS FOREIGN STUDENTS

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