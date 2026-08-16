డేటా సెంటర్లకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా భాగ్యనగరం - ముంబయి తర్వాత హైదరాబాద్ 2వ స్థానం
డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు కావాల్సినంత స్థలం అందుబాటులో - హైదరాబాద్లో 2.2 గిగావాట్ల సామర్థ్యం ఉన్న డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు - కొత్త డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం
Published : August 16, 2026 at 1:44 PM IST
New Data Centers Setup in Hyderabad : డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు హైదరాబాద్ అంతర్జాతీయ కేంద్రంగా ఎదుగుతోంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భాగ్యనగరం 27వ స్థానంలో ఉంది. నైట్ ఫ్రాంక్ అనే సంస్థ రూపొందించిన నివేదికలో ఇండియా నుంచి రెండు నగరాలే ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. ఆర్థిక రాజధాని ముంబయి తర్వాత హైదరాబాద్లోనే ఎక్కువగా డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటవుతున్నట్లు నైట్ ఫ్రాంక్ పేర్కొంది. ప్రభుత్వ అవలంబిస్తున్న సులభతర వాణిజ్య విధానం, మౌలిక సదుపాయాలు, ఇతర మెట్రో నగరాలతో పోలిస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ తక్కువగా ఉండటం హైదరాబాద్కు అనుకూల అంశాలుగా ఉన్నాయి.
డేటా సెంటర్లకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా హైదరాబాద్ : హైదరాబాద్ అంటే చార్మినార్, గోల్కొండ కోట, కుతుబ్ షాహీ టూంబ్స్ లాంటి ఎన్నో చారిత్రక ప్రదేశాలకు పేరెన్నిక గన్నది. మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్, అమెజాన్, ఒరాకిల్ లాంటి అంతర్జాతీయ ఐటీ కార్యాలయాలకు హైటెక్ సిటీ చిరునామాగా మారింది. ఆధునిక సాంకేతిక యుగంలోనూ ఐటీకి కేంద్రంగా హైదరాబాద్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎదుగుతోంది. ఐటీ రంగంలో ప్రపంచ నగరాలతో పోటీ పడుతోంది. అమెరికా, యూరోప్, ఆస్ట్రేలియా, జర్మనీ లాంటి అగ్రదేశాలతో పోటీ పడుతూ అధునాతన డేటా కేంద్రాల ఏర్పాటుకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారుతోంది. ఈ మేరకు నైట్ ఫ్రాంక్ డేటా సెంటర్ అట్లాస్ నివేదిక రూపొందించింది. ప్రపంచంలోని పలు పెద్ద పెద్ద నగరాల్లో డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటు వాటికి ఉన్న అనుకూలాంశాలపై నివేదిక పొందుపరిచింది.
నైట్ ఫ్రాంక్ నివేదిక ఏం చెబుతుందంటే? : ఇందులో అమెరికాలో 9, యూరప్ 9, ఆసియాలో 9 నగరాల మధ్య ప్రాశ్చ్యంలోని 9 నగరాలతో జాబితా రూపొందించింది. ఇప్పటి వరకు డేటా సెంటర్ల సామర్థ్యంలో హైదరాబాద్ 27వ స్థానంలో కొత్తగా ఏర్పాటయ్యే డేటా సెంటర్ల జాబితాలో 19వ స్థానంలో హైదరాబాద్ చోటు సంపాదించింది. ఇండియా నుంచి ముంబయి మాత్రమే హైదరాబాద్ కంటే ముందు వరుసలో ఉన్నట్లు నైట్ ఫ్రాంక్ నివేదిక చెబుతోంది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో 151 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో ఉన్న డేటా సెంటర్లు కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. 2027 నాటికి ఈ సామర్థ్యం దాదాపు 400 మెగావాట్లకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని నైట్ ఫ్రాంక్ అంచనా వేసింది. 2.2 గిగావాట్ల సామర్థ్యం ఉన్న డేటా సెంటర్లు రాబోయే సంవత్సరాల్లో హైదరాబాద్ లో ఏర్పాటు కానున్నాయని నివేదిక చెబుతోంది.
దేశంలోని ఇతర మెట్రో నగరాలతో పోలిస్తే హైదరాబాద్కు పలు సానుకూలాంశాలు ఉన్నాయి. ఐటీ కారిడార్లో అంతర్జాతీయ మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నాయి. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు మీదుగా శంషాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి గంటలోపు చేరుకోవచ్చు. భారీ భవనాలు, అద్దాల మేడలు న్యూయార్క్ నగరాన్ని తలపిస్తాయి. సింధు, ఏఐజీ, అపోలో, యశోధ మల్టిస్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులకు దేశ విదేశాల నుంచి చికిత్సకు రోగులు వస్తుంటారు.
డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు కావాల్సినంత స్థలం : దిల్లీ, ముంబయి, పుణె, బెంగళూరు, నోయిడాతో పోలిస్తే కార్యాలయాల లీజు, అద్దె తక్కువగా ఉండటంతో పలు కంపెనీలు హైదరాబాద్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయి. నిపుణులైన మానవ వనరులు సైతం అందుబాటులో ఉండటం మరో సానుకూలాంశం. ఐటీ కారిడార్తో పాటు ఘట్ కేసర్, ఫ్యూచర్ సిటీ ప్రాంతంలో డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు కావాల్సినంత స్థలం అందుబాటులో ఉంది. కొత్త డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు ముందుకు వస్తున్న కంపెనీలకు ప్రభుత్వం తగిన ప్రోత్సాహం అందిస్తోంది. ఇప్పటికే డేటా సెంటర్ నిర్వహిస్తున్న కంట్రోల్ ఎస్ చందనవల్లిలోని ఇండస్ట్రియల్ పార్కులో 612 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో డేటా సెంటర్ ను విస్తరించే పనిలో ఉంది. ఎన్టీటీ డేటా 400 మెగావాట్లు, ఎయిల్ టెల్ 200 మెగావాట్లతో డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఒరాకిల్, ఏడబ్ల్యూఎస్, అమెజాన్, ఎస్టీటీ జీడీఎస్, క్యాపిటల్యాండ్ ఇండియా సంస్థలు సైతం డేటా సెంటర్లను విస్తరిస్తున్నాయి.
హైదరాబాద్లో నూతన డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు : దేశంలోనే అతిపెద్ద మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా సెంటర్ను ఆ కంపెనీ హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసింది. అదానీ కంపెనీ, హెచ్డీఎఫ్సీ, బజాజ్ ఫిన్ సర్వ్, పీబీ పే వంటి తమ కొనుగోలుదారులకు ఈ డేటా సెంటర్ నుంచే సేవలు అందనున్నాయి. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా ఇండియా ఐటీ రంగంలో దూసుకుపోతుంది. దేశంలో ఏర్పాటవుతున్న కొత్త డేటా సెంటర్లలో హైదరాబాద్ కూడా ఉండటం గమనార్హం. మున్ముందు ఐటీ పరంగా హైదరాబాద్ దూసుకుపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
''ప్రపంచమంతా ప్రతి రంగంలో డేటాను జనరేట్ చేస్తున్నాం. ఆ డేటాను స్టోర్ చేయడానికి, సర్వర్స్లో ఉన్న డేటాను ఒక సెక్యూర్ ప్రాంతంలో డేటా సెంటర్లో పెడుతున్నాం. ఇది వరకూ ఉండేవి. కానీ ప్రస్తుతం దాన్ని మరింత పెద్దగా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఈ డేటా సెంటర్స్ అనేది ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. కానీ దీనిలో 3-4 ఫ్యాక్టర్స్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందులో మొదటగా విద్యుత్, నీరు బాగా కావాల్సి వస్తుంది. ఈ రెండు ఉండే చోట డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేయవచ్చు. రెండోవతి డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు సులభమైన ప్రభుత్వ రూల్స్ చాలా అవసరం'' - సురేశ్ కుమార్, నేతి సాఫ్ట్ వేర్ సొల్యూషన్స్
డేటా సెంటర్ హబ్'గా "హైదరాబాద్" అవతరణ - క్యూ కడుతున్న అంతర్జాతీయ సంస్థలు
మారుతున్న హైదరాబాద్ రూపురేఖలు - రాబోయే 5 ఏళ్లలో ఉద్యోగాలే ఉద్యోగాలు