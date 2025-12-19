ETV Bharat / state

బాల్కనీలకు 'ఫ్లాట్​' అవుతున్న జనాలు - అపార్ట్​మెంట్లకే​ ఎక్కువ క్రేజ్

ఫ్లాట్‌లో విశాలంగా ఉండేలా నిర్మాణాలు - బహుళ అంతస్తుల భవనాల్లో విశాలమైన బాల్కనీలు నిర్మిస్తున్న బిల్డర్లు - అవుట్‌డోర్‌ లివింగ్‌ భావన పెరగడంతో విశాలంగా మారుతున్న బాల్కనీలు

Huge Balconies in Apartments
Balconies in Apartments (Eenadu)
Published : December 19, 2025 at 8:49 PM IST

Balcony Culture in Apartments : అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఫ్లాట్‌ కొనాలంటే గతంలో ఎక్కువ మంది మొగ్గుచూపేవారు కాదు. కొనుగోలుదారుల ఆలోచనల్లో ఇప్పుడు మాత్రం పూర్తిగా మార్పొచ్చింది. తాము చేసే పని ప్రదేశానికి చేరువలో ఉండటం, బడ్జెట్‌ ధరల్లో లభించడం, కమ్యూనిటీలో కల్పిస్తున్న పలు సౌకర్యాలకు ఫ్లాట్‌ అవుతున్నారు. అగ్గిపెట్టెల్లాంటి నివాసం అనే భావన రాకుండా, నాలుగు గోడలకే పరిమితం కాకుండా బహుళ అంతస్తుల భవనాల్లో విశాలమైన బాల్కనీలను నిర్మిస్తుండటమే దీనికి ప్రధాన కారణమని పలువురి భావన. ఫ్లాట్లలో అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రదేశంగా బాల్కనీలు మారుతున్నాయి. బాల్కనీ ఏవైపు ఉంది? ఎలా ఉంది? ఎంత విస్తీర్ణంలో ఉంది? ఎన్ని వస్తున్నాయి? అనేది ప్రత్యేకంగా చూసి మరి కొనుగోలుదారులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

ఎక్కువ సమయం గడిపేలా : బాల్కనీ అంటే సాధారణంగా వాష్‌ ఏరియాగా, దుస్తులు ఆరేసే ప్రాంతంగా గతంలో వినియోగించేవారు. అవుట్‌డోర్‌ లివింగ్‌ భావన పెరగడంతో ఇప్పుడు విశాలంగా ఉండేలా బాల్కనీలను నిర్మిస్తున్నారు. ఇక్కడే రోజులో ఎక్కువ సమయం గడిపేలా వేడుకలు జరుపుకొనేలా ఉదయాన్నే సూర్యోదయాన్ని ఆస్వాదించేలా యోగా చేసుకునేలా ఊయలలో సేద తీరేలా ఇంటి నుంచి పని చేసుకునేలా ఇలా అన్ని అవసరాలకు వేదికగా బాల్కనీని మార్చుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం మారుతున్న జీవనశైలిని దృష్టిలో పెట్టుకుని బిల్డర్లు సైతం పెద్ద పెద్ద బాల్కనీలు ఇస్తున్నారు.

అందంగా మేకోవర్‌ : బాల్కనీలను తమ అవసరాలు, జీవనశైలికి తగ్గట్టుగా ఆహ్లాదకరమైన రితీలో తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ప్రత్యేకంగా వీటిని మేకోవర్‌ చేయిస్తున్నారు. పచ్చదనానికి, విద్యుత్తు లైట్ల అలంకరణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. సృజనాత్మకతను వీలైనంత వరకు జోడిస్తున్నారు. అవుట్‌డోర్‌ ఫర్నిచర్‌తో చాలా అందంగా ముస్తాబు చేస్తున్నారు.

ప్రీమియంగా మారిన ఫ్లాట్​లు : పెద్ద బాల్కనీ కావాలంటే అధిక విస్తీర్ణం ఉండే ఫ్లాట్‌లోనే సాధ్యమవుతుంది. కనీసం 1600 చదరపు అడుగులు ఉంటే 3 బెడ్​రూంలతో పాటు ఒక హాల్​, కిచెన్ బాల్కనీ సైతం పెద్దగా వస్తుంది. సహజంగా వీటి ప్రారంభ ధరలు రూ.2 కోట్ల నుంచి ఉంటున్నాయి. భవనాలకు సమీపంలోని చెరువుల వైపు, పార్కులు, గోల్ఫ్‌కోర్సు కోర్టు వైపు, సెంట్రల్‌ కోర్టుయార్డ్‌ వైపు బాల్కనీ ఉంటే ఇంకాస్త అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు. 3 నుంచి 5 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మించే ఫ్లాట్లలో బాల్కనీలకు ఎక్కువ చోటును కల్పిస్తున్నారు.

అపార్ట్​మెంట్ల తర్వాత విల్లాలకే ప్రాధాన్యత : హైదరాబాద్ మహానగరం శరవేగంగా అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇక్కడ ఆకాశహర్మ్యాలు, అందులోని ఫ్లాట్సే కాదు విల్లా ప్రాజెక్టులు సైతం అత్యధికంగా హైదరాబాద్‌లో అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ఫ్లాట్‌ అయినా, విల్లా అయినా ఐటీ కారిడార్‌కు సమీపంలో అధిక డిమాండ్‌ ఉండటంతో ఇక్కడ ఎక్కువ ప్రాజెక్టులు వస్తున్నాయని చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్​లో ఈస్ట్​, నార్త్​, సౌత్​ వైపు విల్లాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని వృత్తి, ఉద్యోగం, కుటుంబ అవసరాలు, బడ్జెట్‌ ఆధారంగా ఎంపిక చేసుకుంటున్నారని రూ.కోటి నుంచి రూ.25 కోట్ల వరకు వీటి ధరలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. నగరవాసులు మొదిటి ఆప్షన్​గా బహుళ అంతస్తులను పెట్టుకుంటే రెండో ప్రాధాన్యత విల్లాలకు ఇస్తున్నారు.

పచ్చని ప్రాంతాల మధ్య జీవనం : తమ పిల్లల చదువులు, ఉద్యోగ కారణాలరీత్యా నగరంలో అపార్ట్​మెంట్లలోని ప్లాట్లలో ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు కొంతమంది ఆ అవసరాలు తీరడం వల్ల పచ్చదనం నడుమ, ప్రశాంత వాతావరణంలో సొంతింట్లో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో విల్లాల వైపు కూడా జనాలు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. కాలనీల్లో వ్యక్తిగత నివాసాల్లో ఉన్నవారు సైతం సకల సౌకర్యాలతో శివార్లలో నిర్మిస్తున్న గేటెడ్‌ కమ్యూనిటీ లేదంటే విల్లా ప్రాజెక్టులకు మారుతున్నారు. జీవన ప్రమాణాలు పెరగడంతో ఇంటిని మరింత అప్‌గ్రేడ్‌ చేస్తున్నారు.

