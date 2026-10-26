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'పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే చస్తా' - ప్రియుడిని బెదిరించి సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగిని ఆత్మహత్య

Techie Suicide in Hyderabad - ఒకే కంపెనీలో పనిచేస్తున్న భండారి విమల్​, అర్చనాచౌదరి నాలుగేళ్లు సన్నిహిత్యంగా ఉంటున్నారు. దీంతో అర్చన తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని బెదిరించి, చనిపోయింది.

Techie Suicide AT MADHAPUR
మాదాపూర్​లో టెకీ ఆత్మహత్య (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 26, 2026 at 10:29 AM IST

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Techie Suicide in Hyderabad : ఇటీవల కాలంలో వివాహేతర సంబంధాలు పెరిగిపోతున్నాయి. దాంతో భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలు ఏర్పడి ఒకరినొకరు చంపేసుకునే దాకా వెళ్తున్నారు. మరికొంతమంది అయితే వీటి కారణంగా ఆత్మహత్యలు చేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు. తాజాగా తనను పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఉరి వేసుకుని చస్తానంటూ ఓ సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగిని వీడియో కాల్​ చేసి తన సహోద్యోగిని బెదిరించింది. విషయం తెలుసుకుని పోలీసులు వచ్చి చూడగా, అప్పటికే ఆమె ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ఘటన మాదాపూర్‌ ఠాణా పరిధిలో చోటుచేసుకుంది.

ప్రైవేట్ కంపెనీలో సీనియర్​ అసోసియేట్​గా

ఇన్‌స్పెక్టర్‌ కేవీ సుబ్బారావు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ప్రియుడిని బెదిరించి ఫ్యాన్​కు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్న బాధితురాలి పేరు అర్చనా చౌదరి మాలిక్​ (29). మాదాపూర్​లోని చందానాయక్​ తండాలోని ఎస్​ఆర్​ రెసిడెన్సీలో నివసిస్తున్నారు. అర్చనా ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో సీనియర్​ అసోసియేట్​గా పనిచేస్తున్నారు. అయితే ఉత్తరాఖండ్​కు చెందిన భండారి విమల్​ అదే కంపెనీలో పని చేస్తున్నారు. అతను తన భార్యతో కలిసి బొల్లారంలో ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అర్చనాచౌదరి- విమల్​కు మధ్య నాలుగేళ్లుగా సాన్నిహిత్యం కొనసాగుతున్నట్లు తెలిసింది.

విమల్​కు అర్ధరాత్రి వీడియో కాల్​

విమల్​ తన తల్లితో కలిసి శనివారం అర్ధరాత్రి 2.30 గంటల సమయంలో ఓ శుభకార్యం నిమిత్తం చేర్యాలకు వెళ్తున్నారు. అప్పుడే అర్చన నుంచి విమల్​కు వీడియో కాల్ వచ్చింది. తనను పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని బెదిరించి ఫ్యాన్​కు కట్టిన చున్నీని చూపెట్టింది. ఆపై వెంటనే వీడియో కాల్​ను కట్​ చేసింది. ఆ తర్వాత విమల్​ అర్చనకు పలుమార్లు ఫోన్​ చేశారు. అయినా ఆమె స్పందించలేదు.

Archana Chaudhary Malik
అర్చనచౌదరి మాలిక్​ (EENADU)

పోలీసుల దర్యాప్తు

విమల్​ ఆదివారం తెల్లవారుజామున 5.30 గంటలకు అర్చన నివాసానికి చేరుకున్నారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు వచ్చి తలుపులు పగులగొట్టి చూసేసరికి ఆమె ఫ్యాన్​కు ఉరి వేసుకుని మృతి చెందినట్లు గుర్తించారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అర్చనా చౌదరితో విమల్​కు ఉన్న సంబంధం నేపథ్యంలో ఇప్పటికే విమల్ తన భార్యతో విడాకులు తీసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలిసిందని పోలీసులు వెల్లడించారు.

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు

జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటికి సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్​లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.

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మాదాపూర్​లో టెక్కీ ఆత్మహత్య

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