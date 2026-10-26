'పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే చస్తా' - ప్రియుడిని బెదిరించి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని ఆత్మహత్య
Techie Suicide in Hyderabad - ఒకే కంపెనీలో పనిచేస్తున్న భండారి విమల్, అర్చనాచౌదరి నాలుగేళ్లు సన్నిహిత్యంగా ఉంటున్నారు. దీంతో అర్చన తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని బెదిరించి, చనిపోయింది.
Published : October 26, 2026 at 10:29 AM IST
Techie Suicide in Hyderabad : ఇటీవల కాలంలో వివాహేతర సంబంధాలు పెరిగిపోతున్నాయి. దాంతో భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలు ఏర్పడి ఒకరినొకరు చంపేసుకునే దాకా వెళ్తున్నారు. మరికొంతమంది అయితే వీటి కారణంగా ఆత్మహత్యలు చేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు. తాజాగా తనను పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఉరి వేసుకుని చస్తానంటూ ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని వీడియో కాల్ చేసి తన సహోద్యోగిని బెదిరించింది. విషయం తెలుసుకుని పోలీసులు వచ్చి చూడగా, అప్పటికే ఆమె ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ఘటన మాదాపూర్ ఠాణా పరిధిలో చోటుచేసుకుంది.
ప్రైవేట్ కంపెనీలో సీనియర్ అసోసియేట్గా
ఇన్స్పెక్టర్ కేవీ సుబ్బారావు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ప్రియుడిని బెదిరించి ఫ్యాన్కు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్న బాధితురాలి పేరు అర్చనా చౌదరి మాలిక్ (29). మాదాపూర్లోని చందానాయక్ తండాలోని ఎస్ఆర్ రెసిడెన్సీలో నివసిస్తున్నారు. అర్చనా ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో సీనియర్ అసోసియేట్గా పనిచేస్తున్నారు. అయితే ఉత్తరాఖండ్కు చెందిన భండారి విమల్ అదే కంపెనీలో పని చేస్తున్నారు. అతను తన భార్యతో కలిసి బొల్లారంలో ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అర్చనాచౌదరి- విమల్కు మధ్య నాలుగేళ్లుగా సాన్నిహిత్యం కొనసాగుతున్నట్లు తెలిసింది.
విమల్కు అర్ధరాత్రి వీడియో కాల్
విమల్ తన తల్లితో కలిసి శనివారం అర్ధరాత్రి 2.30 గంటల సమయంలో ఓ శుభకార్యం నిమిత్తం చేర్యాలకు వెళ్తున్నారు. అప్పుడే అర్చన నుంచి విమల్కు వీడియో కాల్ వచ్చింది. తనను పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని బెదిరించి ఫ్యాన్కు కట్టిన చున్నీని చూపెట్టింది. ఆపై వెంటనే వీడియో కాల్ను కట్ చేసింది. ఆ తర్వాత విమల్ అర్చనకు పలుమార్లు ఫోన్ చేశారు. అయినా ఆమె స్పందించలేదు.
పోలీసుల దర్యాప్తు
విమల్ ఆదివారం తెల్లవారుజామున 5.30 గంటలకు అర్చన నివాసానికి చేరుకున్నారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు వచ్చి తలుపులు పగులగొట్టి చూసేసరికి ఆమె ఫ్యాన్కు ఉరి వేసుకుని మృతి చెందినట్లు గుర్తించారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అర్చనా చౌదరితో విమల్కు ఉన్న సంబంధం నేపథ్యంలో ఇప్పటికే విమల్ తన భార్యతో విడాకులు తీసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలిసిందని పోలీసులు వెల్లడించారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు
జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటికి సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
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