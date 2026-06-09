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పాత బస్తీలో మెట్రోకు తొలగిన అడ్డంకులు - త్వరలోనే పిల్లర్ల నిర్మాణం

93 శాతం పూర్తైన ఆస్తుల సేకరణ - బాధితులకు రూ. 820 కోట్ల వరకు పరిహారం - మిగిలిన ఆస్తులు కొన్ని కోర్టు వివాదాల్లో మరికొన్ని ఎల్‌ఏఆర్‌ఆర్‌ఏ పరిధిలో

మెట్రోరైలు భూసేకరణ పనులు
HYD METRORAIL LAND ACQUISITION (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 9, 2026 at 12:04 PM IST

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Metrorail Land Acquisition Works Reached Final Stage : పాతబస్తీకి మెట్రోరైలు ఏర్పాటు కోసం కొన్నేళ్ల నుంచి ప్రభుత్వం పనులు ప్రారంభించింది. త్వరగా దీనిని పూర్తి చేసి మెట్రో సేవలను అందించేలా ముందడుగు వేస్తోంది. దానికి అనుగుణంగానే తాజాగా మెట్రోరైలు కోసం చేపట్టిన భూసేకరణ పనులు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. దాదాపు 93 శాతం మేర భూసేకరణ జరిగినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

మిగతావి కోర్టు కేసుల్లో : భూసేకరణలో మొత్తం 888 ఆస్తులు ఉండగా 825 వరకు సేకరణ జరిగింది. మిగిలిన వాటిలో మూడు పురాతన కట్టడాలు వారసత్వ కట్టడాల సంరక్షణ కమిటీ పరిశీలనలో ఉన్నాయి. 10 కోర్టు కేసుల్లో ఉన్నాయి. మరిన్ని ఆస్తుల వివాదాలు ప్రధాన భూపరిపాలన కమిషనర్‌ (సీసీఎల్‌ఏ)లోని భూసేకరణ, పునరావాసం, రీ సెటిల్‌మెంట్‌ అథారిటీ (ఎల్‌ఏఆర్‌ఆర్‌ఏ) పరిధిలో ఉన్నాయి. ఇవి మినహా మిగతా ఆస్తుల సేకరణ అలాగే ఇవ్వాల్సిన పరిహారం కూడా పంపిణీ అయ్యిందని అధికారులు చెప్పారు.

మెట్రోరైలు రెండోదశ : మెట్రోరైలు రెండోదశలో భాగంగా ఎంజీబీఎస్​ నుంచి చాంద్రాయణ గుట్ట వరకు విస్తరించనున్నారు. మొత్తం 7.5 కిలోమీటర్ల మేర దీనిని నిర్మించనున్నారు. ఈ మార్గం దారుల్‌షిఫా, పురానీహవేలీ, అలీజా కోట్ల, హరిబౌలి, షాలిబండ, షంషీర్‌గంజ్, ఫలక్‌నుమా మీదుగా చాంద్రాయణగుట్ట వరకు ఉంటుంది. ఈ మార్గంలో మొత్తం 105 వరకు మత, చారిత్రక కట్టడాలు ఉన్నాయి. వాటికి ఏమాత్రం హాని కలగకుండా ఆస్తులు సేకరించినట్టు అధికారులు వెల్లడించారు. అలాగే వ్యక్తిగత ఆస్తుల సేకరణ పూర్తైయినట్టు తెలిపారు.

వక్ఫ్​​ ఆస్తులు ఎల్‌ఏఆర్‌ఆర్‌ఏలో : మెట్రోరైలు సంస్థ సేకరిస్తున్న వాటిలో వక్ఫ్‌ ఆస్తులు ఉన్నాయి. గతంలో ఇవి వక్ఫ్​ ఆస్తులని తెలియక కొంతమంది వీటిని కొనుగోలు చేశామని తెలిపారు. ఈ క్రమంలో మెట్రో భూసేకరణకు నోటీసులు ఇవ్వటంతో గొడవలు ఏర్పడ్డాయి. అయితే ప్రస్తుతం ఈ కేసులన్నీ ఎల్‌ఏఆర్‌ఆర్‌ఏలో పరిధిలో ఉన్నాయి.

రూ. 820 కోట్ల వరకు పరిహారం : ఇప్పటివరకు ఆస్తుల సేకరణలో భాగంగా బాధితులకు రూ. 820 కోట్లు పరిహారం చెల్లించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. పరిహారం చెల్లించిన ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకుని ఇప్పటికే కూల్చివేతలు ప్రారంభించారు. అలియాబాద్‌ వంటి ప్రాంతాల్లో త్వరలో కూల్చివేతలు చేపట్టి రహదారి విస్తరణ చేపట్టనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఆస్తుల సేకరణ కొనసాగుతుండగానే పాతబస్తీ మెట్రో పనులు పరిశీలించేందుకు జనరల్‌ కన్సల్టెన్సీకి టెండర్లు పిలిచారు.

నిర్మాణ గడువు, టెండర్ల ప్రక్రియ : హైదరాబాద్ పాతబస్తీ మెట్రో ప్రాజెక్ట్ (కారిడార్ 6) నిర్మాణ గడువు అలాగే టెండర్ల ప్రక్రియ అత్యంత వేగంతో జరుగుతోంది. హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ లిమిటెడ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ పర్యవేక్షణ కోసం అంతర్జాతీయ జనరల్ కన్సల్టెంట్ నియామకానికి గ్లోబల్ టెండర్లను ఆహ్వానించింది. దీని బిడ్డింగ్ గడువు జూన్ 19, 2026 వరకు ఉంది. రోడ్డు విస్తరణ కోసం మిగిలిన 10 శాతం ఆస్తుల సేకరణను జూన్ 2026 నాటికి పూర్తి చేయడమే లక్ష్యంగా అధికారులు పనిచేస్తున్నారు. డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ పద్ధతిలో ప్రధాన సివిల్ పనుల టెండర్లను ఖరారు చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత క్షేత్రస్థాయిలో పిల్లర్ల నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయనున్నారు. రాబోయే 3,4 ఏళ్లలోగా ఈ మార్గంలో వాణిజ్య మెట్రో రైలు సర్వీసులను పూర్తిగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకుంది.

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మెట్రోరైలు భూసేకరణ పనులు
HYD METRORAIL LAND ACQUISITION

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