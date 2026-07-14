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మూడు ముళ్ల బంధంలోకి మూడో వ్యక్తి - కాపురాలు కూల్చుకుంటున్న దంపతులు

దంపతుల జీవితంలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న మూడో వ్యక్తి - భార్యాభర్తల మధ్య చిచ్చురేగి కూలిపోతున్న కుటుంబాలు - వివాహేతర సంబంధాలు, అనుమానాలే కారణం

Third Person Between Husband Wife
Third Person Between Husband Wife (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 14, 2026 at 8:54 AM IST

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Third Person Between Husband Wife : జీవితాంతం నీకు తోడుగా ఉంటానని, ఈ జన్మకే కాదు జన్మ జన్మలకు నీకు నేను - నాకు నువ్వు తోడు అని పెద్దల సాక్షిగా జరిగిన పెళ్లి, అగ్నిసాక్షిగా చేసిన ప్రమాణం అర్ధాంతరంగా కాలి బూడదవుతోంది. ముచ్చటైన మూడు ముళ్ల బంధంతో ఏడు జన్మలు కలిసి ఉంటారనుకుంటే, కొందరు దంపతులు మాత్రం చిన్న చిన్న కారణాలతోనే కాపురాలను కూల్చుకుంటున్నారు. వివాహేతర సంబంధాలు, క్షణికావేశంలో నిర్ణయాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, మద్యం మత్తు వంటి మొదలైన కారణాలతో భార్యాభర్తలు ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు. దీనివల్ల బతికున్న వారు జైలుకు వెళుతున్నారు. అమాయకులైన చిన్నారులు రోడ్డున పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు నల్గొండ జిల్లాలో తరచుగా వెలుగు చూడటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

  • తమ వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని నల్గొండ జిల్లా దామరచర్ల మండలంలో ఇటీవల ఓ భార్య తన భర్తను ఊపిరాడకుండ చేసి ప్రాణాలు తీసింది.

ఇలా చేయడానికి కారణాలేంటి : ఒక బంధంలో జీవిత భాగస్వామి హత్యకు ప్రధాన కారణాలు డబ్బు, మద్యం, వారిద్దరి మధ్యలోకి మూడో వ్యక్తి రావడమేనని పోలీసు వర్గాలు గుర్తిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవల జరుగుతున్న ఘటనలకు, భార్యాభర్తల మధ్య వివాదాలకు మూడో వ్యక్తినే ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తున్నాడు. తనే నా జీవితం అనుకున్న జీవిత భాగస్వామి, వేరే ఎవరితోనో సఖ్యంగా ఉండటం ఇష్టం లేని వారు ఇలాంటి దారుణాలు చేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు జీవిత భాగస్వామి ఏ తప్పు చేయకపోయినా, కేవలం అనుమానంతో సైతం అనేక హత్యలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. మరోవైపు ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబ వివాదాల కారణంగా భార్యాభర్తల మధ్య వివాదాలు, తాగడానికి డబ్బు లేదని క్షణికావేశంలో భర్తలు భార్యలను చంపేస్తున్నారు. భర్తలు మద్యానికి బానిసలై కుటుంబాలను వేధిస్తున్నారని పలువురు భార్యలు తమ భర్తల ప్రాణాలు తీస్తున్నారు.

ఇవి పాటించండి :

  • మీ స్థాయికి మించి అప్పులు చేసి ఖర్చులు చేయకూడదు.
  • భార్యాభర్తలు ఇద్దరు సర్దుకుపోయే మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి.
  • భార్యాభర్తల వ్యక్తిగత విషయాల్లో మూడో వ్యక్తికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వకూడదు.
  • ఇతరులతో తమ జీవిత భాగస్వామిని పోల్చరాదు. వారి ప్రాధాన్యం, ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహించాలి. అలాంటప్పుడే జీవితం ప్రశాంతంగా సాగుతుంది.

పూర్వం ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ ఉండటం వల్ల భార్యాభర్తల మధ్య ఏదైనా వివాదం తలెత్తితే ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవారు సర్ది చెప్పేవారు. కానీ ప్రస్తుత కాలంలో దంపతులు వేరు కాపురం పెట్టడం, ఇద్దరం సమానమే అనే భావన వల్ల ఆధిపత్య ధోరణి పెరిగింది. దీంతో క్షణికావేశంలో తీవ్రమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని కుటుంబాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు. దీనిని నివారించాలంటే ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు తరచుగా చేపట్టాలి. - పోకల వెంకటేశ్వర్లు, సైకాలజిస్టు, మిర్యాలగూడ

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TAGGED:

WIFE HUSBAND BNDING
భార్యభర్తల సంబంధం
WHY WIFE KILLS HUSBAND
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THIRD PERSON BETWEEN HUSBAND WIFE

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