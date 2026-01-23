మన్యం జిల్లాలో విషాదం - విషం తాగి ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గురు మృతి
ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గురు మృతి, విషం తాగి బలవన్మరణానికి పాల్పడినట్లు సమాచారం, మృతులు మీనాక మధు (35), ఆయన భార్య సత్యవతి (30), కుమారుడు మోస్య (4)గా గుర్తింపు
January 23, 2026
Three Members of The Same Family Died in Manyam District: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. దంపతుల కలహాలు చిన్నకుటుంబాన్ని ఛిన్నాభిన్నం చేసింది. ఈ ఘటనలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మృతి చెందారు. పిల్లలకు విషం తాగించి, దంపతులూ సేవించారు. భార్య, భర్తతో సహా నాలుగేళ్ల కుమారుడు మోస్య మృతి చెందారు. అంతేకాకుండా కుమార్తె ఆయేషా పరిస్థితి సైతం విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
దంపతుల మధ్య గొడవే కారణం: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా జియ్యమ్మవలస మండలం వనజ గ్రామానికి చెందిన భర్త మీనాక మధు (35), భార్య మీనాక సత్యవతి (30) మధ్య గొడవ నెలకొంది. అది చినికి చినికి గాలి వానగా మారి చివరకు ఆత్మహత్యకు దారి తీసింది. దాంతో వారి పిల్లలతో సహా విషం తాగి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. ఇందులో దంపతులతో పాటు వారి నాలుగేళ్ల పసివాడు మోస్య మృతి చెందగా, కుమార్తె ఆయేషా ప్రస్తుతం చినమేరంగి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతుంది.
కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు: దీనికి సంబంధించి భార్య, భర్తల మధ్య గొడవే ఆత్మహత్యకు కారణమని గ్రామస్థులు తెలిపారు. ఉదయం ఇంటి నుంచి ఎవరూ బయటకు రాకపోవడంతో అనుమానంతో తలుపులను బద్దలుగొట్టిన స్థానికులకు అసలు విషయం తెలిసింది. దాంతో వెంటనే వారు పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. అనంతరం ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు పరిశీలించి కేసు నమోదు చేశారు.