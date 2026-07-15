ETV Bharat / state

ప్రమాదంలో నడవలేని స్థితిలోకి భార్య - ఆమెకు అన్నీ తానై నిలిచిన భర్త

జీవితాంతం తోడుంటానని చేసిన ప్రమాణం మరవని భర్త - భార్యకు సొంతంగా ఫిజియోథెరపి - వైద్య ఖర్చు నెలకు రూ. 5 వేలు - దివ్యాంగ పింఛను కోసం ఏళ్లుగా ఎదురుచూపు

HUSBAND TAKING CARE OF HIS WIFE
HUSBAND TAKING CARE OF HIS WIFE (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 15, 2026 at 11:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Husband taking care of his wife in Nirmal : ఇద్దరు పిల్లలతో సుఖంగా సాగిపోతున్న జీవితం వారిది. ఇంతలో ఒక ప్రమాదం వారి జీవితాన్ని మార్చేసింది. అకస్మాత్తుగా కష్టాలు చుట్టుముట్టాయి. అతని భార్య కుర్చీకే పరిమితమైంది. మూడు ముళ్లు వేసి, ఏడడుగులు ఆమె వెంట నడిచి జీవితాంతం తోడుంటానని చేసిన ప్రమాణం అతను మరవలేదు. తన కన్నీళ్లను ఆపుకుంటూ తన భార్య కళ్లల్లోంచి నీళ్లు రాకుండా చూసుకుంటున్నారు. అక్షరం ముక్క రాకపోకయినా తన భార్య కోసం అన్నీ తెలుసుకుంటున్నారు. తన శక్తికి మించి ఖర్చు చేస్తున్నారు.

ఏడేళ్ల క్రితం ప్రమాదం : నిర్మల్​ జిల్లా మామడ మండలం రాయదారి తండాకి చెందిన రాఠోడ్‌ సునీత, చందు దంపతులు. వీరిద్దరూ ఉన్నంతలో కష్టపడుతూ ఉన్నతంగా జీవించేవారు. వీరికి సుష్మ, పరాశురాం సంతానం. ఏడేళ్ల క్రితం దంపతులిద్దరూ బైక్​పై వెళ్తుండగా ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఆ ప్రమాదంలో సునీత తీవ్రంగా గాయపడింది. ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా ఆమెకు వెన్నెముక దెబ్బతిన్నట్లుగా వైద్యులు తెలిపారు. దాంతో ఆమె నడుం కింద భాగంలో స్పర్శ కోల్పోయింది. ఆమె లేచి నిలబడలేదని భర్త చందుకు తెలిసింది. ప్రమాదానికి కొన్ని రోజుల ముందే చందు దుబాయ్​ నుంచి వచ్చాడు. ఈ ఘటనతో అతనింకా అక్కడకి వెళ్లలేదు.

భార్యకు అండగా ఉంటూ కుమారుడిని గల్ఫ్​కు : ఆ ప్రమాదం నుంచి ఆ కుటుంబానికి కష్టాలు మొదలయ్యాయి. వైద్య ఖర్చులకు రూ. లక్షల్లో అప్పులు అయ్యాయి. కుమార్తెకు కూడా ఆ సమయంలోనే వివాహం చేశారు. ఇవన్నీ కష్టాలు చుట్టుముట్టిన చందు ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోలేదు. తను భార్యకు అండగా ఉంటూ కుమారుడిని గల్ఫ్​కు పంపించారు. వైద్యులు ఫలితం ఉండదని తేల్చిచెప్పారు. కానీ ఆమె భర్త తన ప్రయత్నాలు ఆపకుండా చాలాచోట్ల నుంచి మందులు తెప్పించారు.

భార్యకు సొంతంగా ఫిజియోథెరపీ : ఫిజియోథెరపి కోసమని నిర్మల్​ నుంచి కొన్ని రోజులు ఫిజియోథెరపిస్ట్​ను పిలిపించారు. కానీ దానివల్ల ఆర్థికంగా మరింత భారం పెరిగిపోతోంది. దాంతో చందు ఫిజియోథెరపిస్ట్​ చేసిన చికిత్సను గమనించి తానే ఫిజియోథెరపి చేయటం మొదలు పెట్టారు. దానికి అవసరమయ్యే పరికరాలను సైతం కొన్నారు. భార్యకు అవసరమైన సపర్యాలు చేస్తూ ఆమెకు అండగా నిలుస్తున్నారు. భార్య సునిత కూడా అంతే భర్తకు శ్రమ తగ్గించాలని అనుకుంది. అందుకు ప్రతిరోజూ వంట చేసి పెడుతోంది. ఆమెకు వంట చేసేందుకు వీలుగా ఫ్లాట్​ఫామ్​ను కట్టించాడు.

భార్యను వదిలి ఏరోజూ ఊరు దాటని చందు : భార్యకు ప్రమాదం అయినప్పటినుంచి ఆమెను వదిలి చందు ఏరోజు ఊరు దాటి పోలేదు. ఒకవేళ బయటికి వెళ్లినా రెండు గంటల్లో వచ్చేస్తారు. అయితే ప్రస్తుతం చందు ఒక్కటే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆమెకు కృత్రిమ కాళ్లు తెచ్చి పెట్టి తనను ఎలాగైనా నిలబెట్టాలనే సంకల్పంతో ఉన్నారు. ఆమెకు నెలనెల వైద్య ఖర్చులకు నెలకు రూ. 5 వేలు అవుతోంది. అయితే వారు దివ్యాంగ పింఛనుకు దరఖాస్తు చేసుకుని ఏళ్ల తరబడి వేచి చూస్తున్నారని, అది వస్తే వారికి కొంత ఆసరాగా ఉంటుందని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.

మరణంలోనూ వీడని బంధం - గంటల వ్యవధిలో భార్యాభర్తల మృతి

భార్యాభర్తల ప్రాణం తీసిన రూ.200 - వారి ఆత్మహత్యకు అదే కారణమా?

TAGGED:

LIFE OF POOR PEOPLE
RAYADARI THANDA NIRMAL DISTRICT
MAMDA MANDAL NIRMAL DISTRICT
భార్యను చూసుకుంటున్న భర్త
HUSBAND TAKING CARE OF HIS WIFE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.