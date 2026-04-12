భార్యబిడ్డలను స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌లో నెట్టి చంపిన భర్త - మగబిడ్డ కోసం మరో పెళ్లి చేసుకోవాలని పన్నాగం

పదేళ్ల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న అజారుద్దీన్‌ - ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పుట్టడంతో మగబిడ్డ కోసం తపన - మూడోసారి గర్భం దాల్చిన భార్యను స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌లో నెట్టి చంపిన నిందితుడు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 12, 2026 at 9:25 PM IST

Husband Killed Pregnant Wife : పదేళ్ల క్రితం వారిద్దరికీ వివాహమైంది. ఇద్దరికీ రత్నాల్లాంటి ఆడపిల్లలు కలిగారు. కుమారుడు కావాలన్న దుర్భుద్దితో భార్యను ఆ భర్త వేధించసాగాడు. అక్రమంగా లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయించాడు. ఆడపిల్లలే అని తెలుసుకుని రెండుసార్లు అబార్షన్ చేయించాడు. ఇటీవల మళ్లీ భార్య గర్భవతి కావడంతో సంతానం వద్దంటూ ఒత్తిడి చేశాడు. ఆపై మరో దురాలోచన చేశాడు. కొన్నాళ్లకు మరో అమానుషానికి పాల్పడి. ప్రస్తుతం జైలు ఊచలు లెక్కిస్తున్నాడు. ఇంతకీ అతను చేసిన దారుణమేంటి? ఆ భార్యబిడ్డలకు ఏమైంది?

అక్రమంగా లింగ నిర్ధారణ పరీక్ష : సృష్టికి మూలం స్త్రీయే. మరి ఆమెనేపుట్టకుండా చేస్తే గర్భంలోనే ఆ చిన్నప్రాణాన్ని చిదిమేస్తే అంతకంటే క్రూరత్వం, అమానుషత్వం ఇంకేముంటుంది. వరుసగా ఆడపిల్లలనే కంటోందని ఓ ప్రబుద్ధుడు కట్టుకున్న భార్యనుకడుపున పుట్టిన చిన్నారులను హత్య చేసి రాక్షసుడనిపించుకున్నాడు. హనుమకొండ జిల్లాలో జరిగిన ఈ దురాగతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. భార్యబిడ్డలహత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడు ఆమె భర్తేనని పోలీసులు తేల్చారు. ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా సహకరించిన మరో తొమ్మిడి మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అక్రమంగా లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేసినఇద్దర వైద్యులు ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నారు.

ఆడపిల్లలే అని నిర్ధారించాక అబార్షన్ : ఇతని పేరు అజారుద్దీన్. హనుమకొండ జిల్లా ఐనవోలు మండలం పున్నేలు గ్రామ నివాసి. ఇదే గ్రామానికి చెందిన ఫరహత్‌ను పదేళ్ల క్రితం ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఇద్దరాడపిల్లలు హుమేరా, ఆయేషా కలిగారు కానీ అజారుద్దీన్‌కు అతని కుటంబసభ్యులకు మాత్రం మగపిల్లాడంటేనే ఇష్టం. ఫరహత్ రెండు సార్లు గర్భం దాల్చగా లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయించి ఆడపిల్లలను తెలుసుకుని వారిని భూమ్మీదకు రాకుండానే అజారుద్దీన్‌ అబార్షన్ చేయించాడు. ఇందుకోసం ఓ ఆర్ఎంపీ వైద్యుడు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, మందుల షాపు యజమాని, ఓ నర్సు, ఇద్దరు వైద్యులు సహకరించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అబార్షన్ చేశారు.

"ఇద్దరు కుమార్తెలు పుట్టాక కూడా మరో రెండు సార్లు ఈమె గర్భందాల్చారు. 2021, 2022లో లింగనిర్ధారణ పరీక్ష చేయించారు. రెండు సార్లు అబార్షన్​ చేయించారు. దీనికి సహకరించిన వైద్య సిబ్బందిపైనా కేసు నమోదు చేశాం. లింగనిర్ధారణ పరీక్ష పై,ఇలా చేశాక అబార్షన్​ చేసుకోవడం పైనా నిషేధం ఉంది" - సన్ ప్రీత్ సింగ్, నగర పోలీస్ కమిషనర్

బలవంతంగా అబార్షన్ : మృతురాలు ఫరహత్ మరోసారి గర్భం దాల్చగా మళ్లీ అదే కథ పునరావృతమైంది. బలవంతంగా అబార్షన్ చేయించేందుకుభర్త అజారుద్దీన్ అతని కుటుంబసభ్యులు ఫరహత్​ను వేధించసాగారు. ఈ సమయంలోఓ మైనర్ బాలికనూ అజారుద్దీన్వివాహం చేసుకోవాలను కున్నాడు. తరచూ ఆడపిల్లలనే భార్య కంటోందని ఈమె అడ్డు తొలగించుకుని మరో అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే మగ పిల్లాడు పుడతాడని దుర్భుద్దితో భార్యనూ, పిల్లలను హత్య చేయాలని పథకం వేశాడు.

బలవంతంగా స్విమ్మిగ్ పూల్​లోకి నెట్టి : తన స్విమ్మింగ్ పూల్‌లోనే భార్యబిడ్డలను చంపాలని అజారుద్దీన్ నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ నెల 1న సాయంత్రం ఐస్‌క్రీం తిని సరదాగా గడుపుదామని భార్యా పిల్లలను స్విమ్మింగ్ పూల్​ వద్దకు తీసుకెళ్లాడు. ఎవరికీ తెలియకుండా సీసీ కెమెరాలు పనిచేయకుండా చేశాడు. ఆ తరువాత బలవంతంగా భార్యాబిడ్డలను స్విమ్మిగ్ పూల్ లోకి నెట్టేశాడు.అయినా చావలేదన్న కసితో ఊపిరాడకుండా చేసి నిర్ధాక్షిణ్యంగా హత్యచేశాడు. ఆ తరువాత ఇది ప్రమాదంగా అందరినీ నమ్మించే ప్రయత్నం చేశాడు. మృతురాలి తల్లిదండ్రులు మాత్రం ఇది ముమ్మాటికే హత్యలేననంటూ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు జరిపిఅజారుద్దీన్ తో పాటుగా 9 మందినీ అరెస్ట్ చేశారు.

"స్విమ్మింగ్​ పూల్ వద్ద తనను తీసుకు వచ్చి నెట్టాడు. పిల్లలనూ ఇదే తరహాలో స్విమ్మింగ్​ పూల్​లో పడేశాడు. అయితే అందులో లోతు లేకపోవడంతో తానే నీటిలోకి దూకి వారిని ఊపిరాడనివ్వకుండా చేసి హత్య చేశాడు. తాను మూత్రవిసర్జనకు వెళ్లే సందర్భంలో వారు మరణించారని నటించాడు" - సన్ ప్రీత్ సింగ్, వరంగల్ నగర పోలీస్ కమిషనర్

కాసులకు కక్కుర్తిపడి గర్భస్రావం చేసిన వైద్యులు : పవిత్రమైన వైద్య వృత్తిలో ఉంటూ అక్రమమని తెలిసినా కాసులకు కక్కుర్తిపడి గర్భస్రావాలు చేసి ఆ వృత్తికే కొందరు కళంకం తెచ్చారు. గతంలోనూ వీరిపై అనేక కేసులున్ననట్లు సీపీ వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఇద్దరు వైద్యులు పరారీలో ఉన్నారు. నిందితుడ్ని కఠినంగా శిక్షించాలని బాధిత కుటుంబసభ్యులుడిమాండ్ చేస్తున్నారు. నిందితులను పట్టుకోవడంలో ప్రతిభ చూపిన పోలీసులను కమిషనర్ అభినందించారు.

