రీల్స్​ నచ్చి ప్రేమ వివాహం - యూట్యూబర్​ను హత్య చేసిన భర్త

యూట్యూబ్​ రీల్స్​ చూసి ప్రేమించిన యువకుడు - 10 నెలల క్రితమే వివాహ బంధంలోకి అడుగు - కట్నం డబ్బుల కోసం భార్యను చంపిన భర్త - కేసు నమోదు చేసి పోలీసుల దర్యాప్తు

Husband Murders his Wife in Korutla
Published : March 18, 2026 at 10:43 AM IST

Husband Murders his Wife in Korutla : సోషల్​ మీడియాలో రీల్స్​ వారిద్దరినీ కలిపింది. ఇద్దరూ ప్రేమించుకుని వివాహం చేసుకున్నారు. ఎంతో ఆనందంగా జీవించాల్సిన ఆ కుటుంబంలో చిన్నపాటి గొడవ దారుణ హత్యకు దారితీసింది. ఆమె భర్త హంతుకుడిగా మారి, నాలుగు నెలల గర్భవతి అని కూడా చూడకుండా తన భార్యను హత్య చేశాడు. ఈ సంఘటన జగిత్యాల జిల్లాలో సంచలనంగా మారింది.

పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల మండలం మాదాపూర్​ గ్రామానికి చెందిన వైష్ణవి గత కొంతకాలం నుంచి యూట్యూబర్​గా ఉంది. సోషల్​ మీడియాలో వైష్ణవి రీల్స్​ చూసి కోరుట్ల పట్టణానికి చెందిన హరిబాబు అనే యువకుడు వైష్ణవిని ప్రేమించాడు. ఆ ఇష్టంతో వాళ్లు పది నెలల క్రితమే వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. అయితే వీరి పెళ్లి కుటుంబ సభ్యులకు ఇష్టం లేకపోవడంతో ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్లిపోయారు. అయితే వైష్ణవి తల్లిదండ్రులు బిడ్డ పడుతున్న కష్టాన్ని చూడలేక తమ ఇంట్లోనే ఆశ్రయం కల్పించారు.

కత్తితో హత్య చేసి పరారైన భర్త : దీంతో ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ మరింత పెరిగి, సంతోషంగా ఉండే సమయంలో విధి వెక్కిరించింది. సోమవారం రాత్రి ఇద్దరి మధ్య చిన్నపాటి గొడవ అయింది. ఆ తర్వాత ఏమైందో తెలియదు కానీ భర్త హరిబాబు తన భార్య నాలుగు నెలల గర్భిణీ అని కూడా చూడకుండా వైష్ణవిని కత్తితో హత్య చేసి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. ఉదయం కుటుంబ సభ్యులు లేచి చూసేసరికి వైష్ణవి రక్తపు మడుగులో విగత జీవిగా పడి ఉంది. దీంతో ఈ విషయాన్ని వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో హూటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి వచ్చి కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. వైష్ణవి మరణాన్ని తట్టుకోలేక కుటుంబ సభ్యులు ఆగ్రహ జ్వాలలతో ఊగిపోతున్నారు. తన కుమార్తెను హత్య చేసిన అతడిని కఠినంగా శిక్షించాలని కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్​ చేస్తున్నారు.

''10 నెలల క్రితం వీరిద్దరూ ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. పెళ్లి తర్వాత కూడా మాదాపూర్​లోని అమ్మాయి వాళ్ల ఇంట్లోనే ఉండేవారు. అబ్బాయి గతంలో కోరుట్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఔట్ సోర్సింగ్​లో ఉద్యోగం చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. వీరిద్దరూ గత కొంతకాలంగా యూట్యూబ్​లో రీల్స్​ చేసుకుంటూ తమ జీవనాన్ని కొనసాగించే వారని విచారణలో తేలింది. అలాగే వారి పరిచయం కూడా రీల్స్​ ద్వారానే అయింది. రీల్స్​ చూసే అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డట్లు తెలుస్తుంది. అయితే వీరి పెళ్లికి ఇంట్లో వాళ్లు ముందుగా ఒప్పుకోకపోయినా, ఇద్దరిది ఒకటే కమ్యూనిటీ కావడంతో తర్వాత అంగీకరించారు. ఆ తర్వాత అమ్మాయి వాళ్ల ఇంటి వద్దనే ఉండేవారు.'' - సురేశ్​ బాబు, సీఐ, కోరుట్ల

యువతకు పోలీసుల సూచనలు : మృతురాలి తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తును ప్రారంభించారు. నిందితుడు హరిబాబు కోసం పోలీసులు మూడు బృందాలుగా గాలిస్తున్నారు. హత్య చేసిన తర్వాత హరిబాబు తన సెల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పారిపోయాడు. త్వరలో నిందితుడిని పట్టుకొని చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని కోరుట్ల సీఐ సురేష్ బాబు తెలిపారు. సాధ్యమైనంత వరకు యువత సోషల్​ మీడియాకు దూరంగా ఉండి, తల్లిదండ్రుల మాట వింటూ సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా పని చేయాలని సూచించారు. అనవసరమైన ఈ సోషల్​ మీడియా భ్రమలో పడి జీవితాన్ని ఛిన్నాభిన్నం చేసుకొని చిన్న వయసులోనే వివాహాలు చేసుకుని జీవితాన్ని పాడుచేసుకోవద్దని, ముందు ఇంకా చాలా భవిష్యత్తు ఉంటుందన్నారు. సోషల్​ మీడియాలోని రీల్స్​ మాయలో పడి మీ బంగారు భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకోకుండా ఆలోచించాలని సీఐ హితవు పలికారు.

''కోరుట్ల పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలో మాదాపూర్​ గ్రామంలో వైష్ణవి అనే 20 ఏళ్ల అమ్మాయిని, ఆమె భర్త హత్య చేసి పారిపోయాడని వైష్ణవి తండ్రి దుర్గాప్రసాద్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ అమ్మాయిని గత కొంత కాలంగా కట్నం కోసం వేధిస్తూ మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఆమెను చంపేసి పారిపోయాడని ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో డౌరీ డెత్​ కింద కేసు నమోదు చేసి విచారణ కొనసాగిస్తున్నాం. ప్రస్తుతానికి నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడు. అతడిని పట్టుకోవడానికి ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సాధ్యమైనంత తొందరగా నిందితుడిని అరెస్టు చేసి, కోర్టులో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ కేసులో ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? అని కూడా కుటుంబంలోని అందరినీ విచారణ చేసి చట్ట ప్రకారంగా చర్యలు తీసుకుంటాము.'' - సురేశ్​ బాబు, సీఐ, కోరుట్ల

