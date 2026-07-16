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గుడికి తీసుకెళ్లింది - ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపేసింది

వివాహేతర బంధానికి అడ్డొస్తుండటంతో భర్తను గుడికని బయటకు తీసుకెళ్లి హత్య చేసిన భార్య - భర్త బైక్‌పైనే నిందితులతో కలిసి పరార్‌

Husband Murdered for Allegedly Obstructing Extramarital Affair
Husband Murdered for Allegedly Obstructing Extramarital Affair (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 1:49 PM IST

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Husband Murdered for Allegedly Obstructing Extramarital Affair: వైవాహిక బంధానికి తూట్లు పడుతున్నాయి. దాంపత్య జీవితం మీద అభిప్రాయాలు మారిపోతున్నాయి. అయితే అత్యంత పవిత్రమైన ఈ బంధం ఎందుకిలా అయ్యింది? పెళ్లి అంటేనే భయం పుట్టించే ఘటనలు జరగడమే దీనికి ముఖ్య కారణం. నిండు నూరేళ్లు ఒకరికొకరు కలిసి జీవించాల్సిన వాళ్లే వివాహేతర బంధాల ఉచ్చులో పడి పచ్చటి కుటుంబాల్ని ఛిద్రం చేసుకుంటున్నారు. వివాహేత బంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని భార్య తన ప్రియుడితో కలిసి భార్తను మట్టుబెట్టింది. ఈ ఘటన చిత్తూరు జిల్లాలో జరిగింది.

వివాహేతర బంధానికి అడ్డొస్తుండటంతో భర్తను గుడికి అని బయటకు తీసుకెళ్లి భార్య హత్య చేసిన ఘటన చిత్తూరు జిల్లా గుడుపల్లె మండలంలో జరిగింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి కుప్పం డీఎస్పీ పార్థసారధి బుధవారం తెలిపిన మేరకు తమిళనాడులోని సూలగిరి పరిధి దేవసానపల్లెకు చెందిన రమేష్‌ హోసూరులో ఓ ప్రైవేట్‌ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. అతనికి కుప్పం నియోజకవర్గం బోయనపల్లెకు చెందిన హాసినితో రెండేళ్ల కిందట వివాహమైంది. వీరికి ఏడాది వయసున్న మౌలికశ్రీ సంతానం.

Husband Murdered for Allegedly Obstructing Extramarital Affair
భర్తను చంపి అతడి బైక్​పై ప్రియుడితో వెళ్తున్న భార్య (ETV Bharat)

పక్కా ప్లాన్​: ద్విచక్రహనంపై భర్త కుమార్తెతో పాటు హాసిని గుడిపల్లి మండలంలోని మల్లప్ప కొండ ఆలయానికి చేరుకుంది. అక్కడ ఘాట్ రోడ్డులో మూడో మలుపు వద్ద తన చరవాణి ఫోను పడేసింది. ఫోన్ పడిపోయింది తీసుకోవాలంటూ భర్తకు చెప్పి ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఆపించింది. అప్పటికే అక్కడ పొంచి ఉన్న తన ప్రియుడితోపాటు మరో ఇద్దరు యువకులు రమేష్​ను పొదల్లోకి లాక్కెళ్లి కత్తి, చాకుతో దారుణంగా హతమార్చారు. ఆధారాలను ధ్వంసం చేసే క్రమంలో దుస్తులు, గ్లౌజులను అక్కడ మంటల్లో కాల్చేశారు.

సీసీటీవీ ఫుటేజీలో దృశ్యాలు: హాసిని తల్లి రుక్మిణమ్మ ఫిర్యాదు మేరకు సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి విచారణ చేపట్టారు. తిరుగు ప్రయాణంలో భర్త తెచ్చిన బైక్‌పైనే మరో ఇద్దరు యువకులతో కలిసి తిరిగి వెళ్తున్నట్లు గుర్తించారు. వాటి ఆధారంగా అటవీ ప్రాంతంలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టగా మల్లప్పకొండ ఘాట్‌ రోడ్డు సమీపంలో రమేష్‌ మృతదేహం లభించింది. రమేష్‌ భార్యే మరో ఇద్దరితో కలిసి హత్య చేసినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా తేల్చారు. అనుమానితులు పోలీసుల అదుపులో ఉన్నట్లు తెలిసింది. నిందితులు పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయినట్లు సమాచారం.

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TAGGED:

EXTRAMARITAL AFFAIR
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WIFE KILLED HUSBAND IN MIYAPUR

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