డబ్బులు ఇవ్వట్లేదని భార్యపై కక్ష కట్టి హత్య - అనంతరం నగదు, సెల్ఫోన్తో భర్త పరార్
ఎలాంటి పనికి వెళ్లకుండా భార్యపైనే ఆధారం - చులకనగా చూస్తుందన్న భావనతో పథకం ప్రకారం హత్య - కుమారుడిని చూడటానికి వచ్చి పోలీసుల చేతికి చిక్కిన నిందితుడు
Published : March 7, 2026 at 5:12 PM IST
Husband kills Wife : అతనికి రెండో పెళ్లైంది. పైగా ఏ పనీ చేతకాదు. భార్య కష్టపడుతుంటే అతను మాత్రం ఇంట్లో కూర్చొని తింటాడు. పైగా పదేపదే భార్యని డబ్బులు అడగటం, ఆమెతో గొడవపడటం ఇదే అతని దినచర్య. అతని ప్రవర్తనతో విసుగెత్తిన పట్టించుకోవటం మానేసింది. చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేకపోవటం, దానికి తోడు భార్య తన మాట లెక్కచేయటం లేదన్న కోపం. ఈ రెండు కలిసి భర్తకు కట్టలు తెంచుకునేంత కోపం వచ్చింది. చివరకు భార్యను చంపి దారుణానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన మెదక్ జిల్లా రామాయంపేటలో సంభవించింది. నేటి కాలంలో మనుషులు కుటుంబ సంబంధాల కంటే డబ్బుకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారనడానికి ఈ ఘటనే నిదర్శనం.
హత్య జరిగిన తీరు : పోలీసులు తెలిపిన ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ కాకినాడ జిల్లా, జగ్గంపేట మండలంలోని మల్లిసాల గ్రామానికి చెందిన త్రిమూర్తులు, మెదక్ జిల్లాకు చెందిన వరలక్ష్మిని 2015లో రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. పెళ్లి తర్వాత త్రిమూర్తులు ఇల్లరికం వచ్చి చేగుంటలో నివాసం ఉంటున్నాడు. వీరికి దుర్గాప్రసాద్ అనే పదేళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. రెండు సంవత్సరాల క్రితం కుటుంబ పోషణ కోసం వరలక్ష్మి ఓ కంపెనీలో ఉద్యోగానికి వెళ్లడం ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలోనే త్రిమూర్తులు ఎలాంటి పనికి వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే తిని, కాలక్షేపానికి అలవాటైయ్యాడు. అంతేకాదు డబ్బుల కోసం భార్యను తరచూ వేధించేవాడు.
సమాజం చులకనగా చూస్తుందని భార్యపై కక్ష : ఏ ఉపాధికి వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఉంటున్న త్రిమూర్తికి డబ్బు కోసం భార్యనే ఆధారం అయ్యింది. దీంతో వరలక్ష్మిని ఖర్చుల కోసం పైసలు అడిగేవాడు. కానీ అడిగిన ప్రతిసారి భార్య లేవని సమాధానం ఇచ్చేది. అలా చెప్పిన ప్రతిసారి త్రిమూర్తిలో అసహనం పెరిగేది. తన దగ్గర డబ్బు లేకపోతే సమాజం అతన్ని చులకనగా చూస్తోందని భార్యపై కక్ష పెంచుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇక భార్యను ఎలాగైనా అంతమొందించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అందుకు తగ్గట్టుగా ప్లాన్ వేశాడు. రాత్రి కుటుంబ సభ్యులందరూ నిద్రలో ఉండగా పథకం ప్రకారం ముందుగానే తెచ్చుకున్న గడ్డపారతో భార్య తలపై దాడి చేసి హతమార్చాడు. ఆ తర్వాత విషయం బయటకు చెబితే చంపేస్తానని కొడుకును బెదిరించాడు. తల్లి మరణాన్ని కళ్లారా చూసిన బాలుడు భయంతో నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయాడు.
పోలీసుల చేతికి చిక్కిందిలా : భార్యను హత్య చేసిన అనంతరం త్రిమూర్తులు ఆమె మెడలోని 39.55 గ్రాముల బంగారు పుస్తెలతాడు, 5వేల నగదు, సెల్ఫోన్ తీసుకుని అన్నవరానికి పరారయ్యాడు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేసుకుని, దర్యాప్తు చేపట్టారు. విచారణలో భాగంగా రామాయంపేట పోలీసులు ప్రత్యేక బృందం ద్వారా త్రిమూర్తులుపై నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ క్రమంలో త్రిమూర్తులు తన కుమారుడిని చూడటానికి రామాయంపేటకు వచ్చాడు. అది గమనించిన పోలీసులు చేగుంట బస్టాండ్ వద్ద అతన్ని పట్టుకొని అరెస్టు చేశారు. నిందితుడి వద్ద పుస్తెలతాడుతో పాటు, రెండు ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకొని రిమాండుకు తరలించారు.
"చేగుంటకు చెందిన త్రిమూర్తులు- వరలక్ష్మి 2015లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. వారికి ఓ బాబు ఉన్నాడు. అతనికి పది సంవత్సరాలు. గత కొంతకాలంగా త్రిమూర్తులు వరలక్ష్మికి డబ్బు విషయంలో గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల ఫిబ్రవరి 22న మరో మారు గొడవ జరిగింది. భార్యపై కక్ష పెంచుకున్న త్రిమూర్తులు గడ్డపారతో చంపేశాడు. ఆమెను హత్య చేశాక తన దగ్గర ఉన్న గోల్డ్తో పాటు రూ. 5 వేలు తీసుకుని పరారయ్యాడు. అతన్ని ఈ నెల 1న అదుపులోకి తీసుకున్నాం. అతని దగ్గర నుంచి నగదును తీసుకున్నాం. ఆ తర్వాత రిమాండ్కు తరలించాం" - శ్రీనివాసరావు, మెదక్ జిల్లా ఎస్పీ
