ప్రియుడితో వెళ్లిన భార్య - పోలీస్ వాహనంలోనే హత్య చేసిన భర్త
వివాహేతర సంబంధంతో భార్య కవితను హత్య చేసిన భర్త సిద్ధారెడ్డి - నిందితుడు సిద్ధారెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు
Published : April 6, 2026 at 8:50 PM IST
Husband Kills Wife for Having Extramarital Affair : సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్లో దారుణం చోటుచేసుకుంది. వివాహేతర సంబంధం ఓ నిండు ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది. తనను కాదని ప్రియుడితో వెళ్లిన భార్యపై కక్ష పెంచుకున్న భర్త పోలీసుల ముందే అతి దారుణంగా భార్యను హత్య చేశాడు. జహీరాబాద్కు చెందిన కవిత మార్చి 27న తన ప్రియుడు పవన్ రెడ్డితో కలిసి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయింది. కవిత భర్త సిద్ధారెడ్డి ఫిర్యాదుతో మార్చి 30న జహీరాబాద్ పోలీసులు అదృశ్యం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
కవిత జడ్చర్లలో ప్రియుడు పవన్ రెడ్డితో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. పోలీసులు కవిత, ఆమె ప్రియుడు పవన్ రెడ్డిలను జహీరాబాద్ తీసుకువచ్చేందుకు భర్త సిద్ధారెడ్డితో కలిసి కారులో వెళ్లారు. తిరుగు ప్రయాణంలో తన వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో సిద్ధారెడ్డి ఒక్కసారిగా కవిత గొంతులో పొడిచాడు. పోలీసులు ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించేలోగా మృతి చెందింది. నిందితుడు సిద్ధారెడ్డిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పట్టపగలు, పోలీసుల వాహనంలోనే ఈ హత్య జరగడం సంచలనంగా మారింది.