భార్యపై అనుమానం - గర్భిణీ అని కూడా చూడకుండా చంపేసిన భర్త - కట్టుకథతో చిక్కాడిలా!
ఆరు నెలల క్రితం పరుశురామ్, శివాణిల వివాహం జరిగింది. అనుమానంతో గర్భిణీ అయిన భార్య గొంతునులిమి చంపేశాడు భర్త. అనంతరం జారి పడిపోయిందంటూ కట్టుకథల్లాడు. చివరకు పోలీసుల విచారణలో దొరికిపోయాడు.
Published : September 18, 2026 at 2:41 PM IST
Husband kills 6 months Pregnant Wife : అగ్నిసాక్షిగా కలకాలం కలిసి ఉంటామని వేదమంత్రాలతో చేసుకున్న ప్రమాణాలు నేడు క్షణికావేశానికి నీరుగారిపోతున్నాయి. పెళ్లైన కొత్తలో ఉన్న ప్రేమ కాలంతో పాటే కనుమరుగైపోతుంది. అవసరమున్నా, లేకున్నా చిన్న చిన్న విషయాలకే మనస్పర్థలు సృష్టించుకుని దాంపత్య జీవితాన్ని ఛిన్నాభిన్నం చేసుకుంటున్నారు.
ఇక వారి తగువులకు, క్షణికావేశానికి తోడు అనుమానపు భూతం తోడైతే ఆ కాపురం కలహాలమయమే అవుతుంది. ఇటువంటి గొడవలే వారి ఆరు నెలల దాంపత్య జీవితంలో చోటు చేసుకున్నాయి. ఫలితంగా ఇంకా పచ్చని తోరణాలు కూడా తొలగించని ఆ ఇంట్లో విషాదం అలుముకుంది. ఇంకొన్ని నెలల్లో ఒళ్లో మనవడితోనో, మనుమరాలితోనో ఆడుకోవచ్చని ముచ్చటపడ్డ తాత హృదయం కడుపుకోతతో బరువెక్కింది. అసలేం జరిగింది? ఆ ఇంట విషాదానికి కారణాలేంటి?
వారిద్దరికి ఆరు నెలల క్రితమే ఎంతో ఘనంగా వివాహం జరిగింది. భర్త ఉద్యోగం నిమిత్తం పెళ్లైన కొద్దిరోజులకే ఇద్దరు వేరు కాపురం పెట్టారు. అలా ఆరు నెలల కాలం ఇట్టే గడిచింది. ఇంతలోనే ఆ భార్య గర్భం దాల్చింది. పుట్టబోయే బిడ్డ కోసం కలలు కంటూ హాయిగా గడపాల్సిన ఆ దంపతుల మధ్య కలహాలు మొదలయ్యాయి. వారి మధ్య గొడవలు పెద్దల వరకూ చేరకుండా తమలో తామే తగువులు పడుతుండేవారు. బిడ్డ పుట్టాకైనా భర్త మారుతాడు అన్న ఆశతోనే ఆ ఇల్లాలు అతని ఆగడాలు భరిస్తూ వచ్చింది. అదే ఆమె పాలిట శాపంగా మారి ప్రాణాలను బలి తీసుకుంది. అసలు వారి మధ్య గొడవలకు కారణాలేంటి?
క్షణికావేశంలో గర్భిణి గొంతునులిమిన భర్త
నాగర్కర్నూల్ జిల్లాకు చెందిన పరుశురామ్, శివాణికి ఆరు నెలల కిందట వివాహమైంది. పరుశురామ్ ఉద్యోగం నిమిత్తం సికింద్రాబాద్ అల్వాల్లోని సూర్యనగర్లో నివాసముంటున్నారు. శివాణి ప్రస్తుతం ఆరు నెలల గర్భవతి. పెళ్లైన కొద్దిరోజుల వరకూ అంతా సాఫీగానే సాగింది. పరుశురామ్ను అనుమానపు భూతం ఆవహించడంతో వారి మధ్య గొడవలు మొదలయ్యాయి. బిడ్డ పుట్టాక భర్త మారుతాడు అన్న ఆశతో శివాణి ఈ విషయాన్ని ఇంట్లో వాళ్లకు చెప్పలేదు. ఈ నెల 13న అర్ధరాత్రి ఇరువురి మధ్య గొడవ జరిగింది. అది కాస్త తీవ్ర రూపం దాల్చడంతో పరుశురామ్ క్షణికావేశంలో గర్భిణి అని కూడా చూడకండా విచక్షణ మరచి భార్య గొంతునులిమి చంపేశాడు.
విచారణలో హత్య చేసినట్లు ఒప్పుకున్న భర్త
అనంతరం ఏమీ తెలియని వాడిలా శివాణి జారి కింద పడిందంటూ ఆమె తండ్రికి కబురు చేశాడు. తండ్రి సమాచారంతో అక్కడికి చేరుకున్న అంబులెన్స్ సిబ్బంది శివాణి అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. శివాణి మృతిపై అనుమానం వ్యక్తం చేసిన కుటుంబసభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దర్యాప్తులో భాగంగా పరుశురామ్ను తమదైన శైలిలో విచారించగా తానే హత్య చేసినట్లు అంగీకరించాడు. అప్పటి వరకు అమాయకంగా నటిస్తూ అందరినీ ఏమార్చిన అల్లుడే నిందితుడని తెలియడంతో మృతురాలి కుటుంబం షాక్కు గురైంది. వారి మధ్య జరిగే గొడవల గురించి కుమార్తె తమకు ఎప్పుడూ చెప్పలేదని, చెప్పి ఉంటే పరిస్థితి ఇక్కడి వరకూ వచ్చేది కాదని శివాణి తండ్రి వాపోయాడు. నిందితుడిని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు.
మా అల్లుడు ఫోన్ చేసి శివాణి జారి కిందపడిందని చెప్పాడు. దీంతో వెళ్లి చూసేసరికి పడుకొని ఉంది. వెంటనే అంబులెన్స్కు ఫోన్ చేశాను. వాళ్లు వచ్చి చూసి ఆమె చనిపోయిందని చెప్పారు. భార్యాభర్తల మధ్య ఏమైనా గొడవలు ఉన్నాయేమో గానీ, అవి మా వరకు రాలేదు. - వెంకటేశ్, మృతురాలు శివాణి తండ్రి
తల్లిదండ్రులకు తీరని శోకం
అనుమానంతో పరుశురామ్ భార్యను హత్య చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. క్లూస్టీంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ఆధారాలు సేకరించి మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్ట్ నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అనుమానంతో పరుశురామ్ భార్యతో పాటు పుట్టుబోయే బిడ్డను సైతం ప్రపంచానికి దూరం చేశాడు. క్షణికావేశంలో విచక్షణ మరిచి గర్భిణీని గొంతునులిమి దారుణంగా చంపాడు. ఫలితంగా కటకటాల పాలయ్యాడు. కుమార్తె పెళ్లి చేసి అప్పుడప్పుడే తమ బాధ్యత తీరిందని సేద తీరుతున్న తల్లిదండ్రులకు తీరని శోకాన్ని మిగిల్చాడు.
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