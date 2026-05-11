దాంపత్య జీవితంలో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ చిచ్చు - అనుమానంతో భార్యను హతమార్చిన భర్త

ఆరేళ్ల క్రితం ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న మణిదీప్‌, శిరీష - ఈ మధ్య కాలంలో శిరీషకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఓ వ్యక్తి పరిచయం - విషయం తెలిసి భార్యపై అనుమానం పడిన భర్త మణిదీప్‌

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 11, 2026 at 2:59 PM IST

Husband Kills His Wife In Kodada : ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పరిచయం ఓ ఇంటిని చిధిమేసింది. భార్యపై మొదలైన అనుమానం రక్తపాతానికి దారితీసింది. ఆరేళ్ల క్రితం పెద్దలను ఎదిరించి చేసుకున్న వివాహం విచ్ఛిన్నమైంది. కుటుంబంలోకి మూడో వ్యక్తి ప్రవేశించడంతో మొదలైన గొడవలు పోలీస్‌ స్టేషన్‌ మెట్ల వరకూ చేరాయి. ఇక కలిసి ఉండటం వల్ల కాదంటూ భార్య తేల్చి చెప్పడంతో ఆ భర్త తట్టుకోలేకపోయాడు. ముందుగానే వేసుకున్న పథకాన్ని అమలు చేశాడు. ఫలితంగా మూడేళ్ల చిన్నారికి అమ్మానాన్న దూరమయ్యారు. కోదాడలో పీఎస్‌కు కూతవేటు దూరంలో జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.

సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడకు చెందిన మణిదీప్‌, ఖమ్మం జిల్లా నేలకొండపల్లికి చెందిన శిరీష ఇద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు. కులాలు వేరైనా పెద్దలను ఎదిరించి ఆరేళ్ల క్రితం ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్నారు. వారి ప్రేమకు గుర్తుగా మూడేళ్ల బాబు కూడా ఉన్నాడు. సాఫీగా సాగుతున్న వారి దాంపత్య జీవితంలో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ చిచ్చు రేపింది.

పచ్చని కుటుంబంలోకి మూడో వ్యక్తి : శిరీషకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఓ వ్యక్తి పరిచయమయ్యాడు. అది మణిదీప్ గుర్తించాడు. అప్పటి నుంచి ఇద్దరి మధ్య వివాదాలు మొదలయ్యాయి. సదరు వ్యక్తితో శిరీష వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుందని భావించిన మణిదీప్‌ భార్యను మానసికంగా, శారీరకంగా వేధింపులకు గురిచేశాడు. అది తట్టుకోలేని శిరీష తనకు తల్లిదండ్రులు లేకపోవడంతో జగ్గయ్యపేటలోని పెద్దమ్మ ఇంటికి రెండు నెలల క్రితం బాబుతో సహా వెళ్లింది. ఆమెను తిరిగి పిలిపించుకోవడం కోసం విశ్వప్రయత్నాలు చేసిన మణిదీప్ ఇటీవలె బాదం మిల్క్‌లో పురుగుల మందు కలుపుకుని తాగాడు. అది వీడియో రికార్డు చేసి భార్యకు పంపించాడు. అనంతరం బంధువులు అతడ్ని ఆస్పత్రిలో చేర్పించగా చికిత్స తీసుకుని డిశ్చార్జ్‌ అయ్యాడు.

" జగ్గయ్యపేట ఆటోలో వెళ్లి కూర్చున్నాం. పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. నేను ఆపడానికి తోసేశా. కత్తి కిందపడింది. కానీ నన్ను తోసేశాడు నా తలకు దెబ్బతగిలింది. నా బిడ్డ అరుచుకుంటు టీస్టాల్​లోకి వెళ్లింది. అక్కడ ఉన్నవాళ్లు పోలీసులకు ఫోన్ చేయమన్నారు. కానీ నాకు ఫోన్​ చేయడం రాదు. నేను పోలీసు స్టేషన్​లోకి వచ్చి చెప్పాను"

- బత్తుల వెంకమ్మ, మృతురాలి పెద్దమ్మ

భార్యను విచక్షణారహితంగా పొడిచిన మణిదీప్ : ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్‌ అయిన తర్వాత పోలీసులను ఆశ్రయించిన మణిదీప్‌ తన భార్య కాపురానికి రావట్లేదని తనకు న్యాయం చేయాలని కోరాడు. ఈ నెల 6వ తేదీన శిరీష, మణిదీప్‌లను పోలీసులు కోదాడ పీఎస్‌కు కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చేందుకు పిలిపించారు. ఇద్దరూ కౌన్సెలింగ్‌కు హాజరయ్యారు. అయినప్పటికీ భర్తతో కలిసి బతికేందుకు నిరాకరించిన శిరీష తానే రివర్స్‌ కేసు పెడతానంటూ మణిదీప్‌ను బెదిరించింది. దీంతో పీఎస్‌ నుంచి బయటకొచ్చిన మణిదీప్‌ అదును కోసం ఎదురుచూశాడు. పీఎస్‌ నుంచి భార్య బయటకు రాగానే వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో విచక్షణారహితంగా పొడిచాడు.

" పోలీస్​ స్టేషన్​లో కౌన్సిలింగ్​ పూర్తైన తర్వాత ఆమె కోసం వేచి ఉన్నాడు. పావుగంట తర్వాత ఆటోస్టాండ్​ వరకు ఫాలో అయ్యాడు. ఆటోలో కూర్చున్న తన భార్యను కత్తితో పొడిచి, హత్య చేశాడు" - శివశంకర్‌, కోదాడ సీఐ

పోలీసుల కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చినా సంసారానికి రానన్న శిరీష : వేరే వ్యక్తితో సన్నిహితంగా ఉంటుందనే భావన ఓవైపు, కాపురానికి రావట్లేదనే ఆలోచన మరోవైపు ఉండడంతో మణిదీప్‌ ఆగ్రహానికి లోనయ్యాడు. కాపురానికి రాకపోతే ఎలాగైనా శిరీషను చంపేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆ నిర్ణయానికి తన తల్లి సాయిలక్ష్మి సహకారం కూడా తోడైంది. మణిదీప్‌ లారీ డ్రైవర్‌ కావడంతో మహారాష్ట్ర వైపు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ ఓ పదునైన కత్తి కొని దగ్గర పెట్టుకున్నాడు. కౌన్సెలింగ్‌కు వెళ్లే ముందు కత్తిని పీఎస్‌ ఎదురుగా ఉన్న చలివేంద్రంలో దాచాడు. పోలీసుల కౌన్సెలింగ్‌లో తాను కాపురానికి రానని, ఎవరి బతుకు వారు బతుకుదామని శిరీష చెప్పేసింది. దీంతో పీఎస్‌ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మణిదీప్‌ దారుణానికి పాల్పడ్డాడు.

ఇన్​స్టాగ్రామ్​తో చిందరవందరైన కుటుంబం : మణిదీప్‌ దాడిలో తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో బాధితురాలిని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతిచెందింది. ఘటన తర్వాత నిందితుడు పోలీసులకు లొంగిపోయాడు. మణిదీప్‌ అమ్మ పరారీలో ఉంది. అమ్మమ్మ, తాతయ్య చనిపోయారు. తండ్రి జైలుకెళ్లాడు. తల్లి తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లింది. దీంతో శిరీష కుమారుడు అనాథగా మిగిలాడు. జగ్గయ్యపేటలోని శిరీష పెద్దమ్మే అన్నీ తానై బాబును సాకుతోంది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రేపిన చిచ్చు ఇందరి జీవితాలపై ప్రభావం చూపింది.

TAGGED:

