కుమార్తెను వదిలేసి భార్యను చంపేశాడు - షాద్నగర్ హత్య కేసులో భర్తే నిందితుడు
రాత్రంతా తల్లి శవం వద్దే ఉన్న కూతురు - పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన మృతురాలి తల్లి - దర్యాప్తు అనంతరం నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
Published : March 24, 2026 at 4:47 PM IST
Husband killed Wife : కట్టుకున్న భార్య మీద అనుమానంతో భర్త బండరాయితో కర్కశంగా చంపేశాడు. అర్ధరాత్రి సమయంలో సొంతూరుకు దూరంగా శవాన్ని పడేశాడు. మూడేళ్ల సొంత కూతుర్ని తల్లి మృతదేహం వద్దే నిర్దాక్షిణ్యంగా వదిలేశాడు. అభంశుభం తెలియని ఆ చిన్నారి ఇక అమ్మ లేదన్న విషయం తెలియక తెల్లారే వరకూ తల్లి శవం వద్దే గుక్కపట్టి ఏడ్చింది. ఉదయం చుట్టుపక్కల వారంతా పాప ఏడుపు వినటంతో ఈ హత్యోదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటన రంగారెడ్డి జిల్లా ఫరూక్ నగర్ మండలం రంగారెడ్డి గూడలో సంచలనం రేపింది.
అనుమానంతో అంతమొందిచాలని నిర్ణయం : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం రంగారెడ్డి గూడకు చెందిన శోభ, మహబూబ్నగర్ జిల్లా కోయల్ కొండకు చెందిన రాజు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇద్దరికీ ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు. కొన్నాళ్ల తర్వాత ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్ధాలు రావటంతో రాజుతో శోభ విడిపోయింది. అనంతరం అదే గ్రామానికి చెందిన పానుగంటి నర్సింహులును కూడా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. వీరిద్దరికీ మూడేళ్ల కూతురు ఉంది. ఆ తర్వాత నర్సింహులు తోనూ ఆమెకు విబేధాలొచ్చాయి. దీంతో రంగారెడ్డిగూడలోని తన తల్లిగారింటికి వచ్చి ఉంటోంది. మొదటి భర్త కుమారుడు, రెండో భర్త కూతురు ఇద్దరూ శోభతోనే ఉంటున్నారు. తిరిగి ఇంటికి రావాలని నర్సింహులు ఎన్నిసార్లు కోరినా శోభ నిరాకరించింది. దీంతో నర్సింహులు ఇతరులతో చనువుగా ఉంటోందని శోభపై అనుమానం పెంచుకున్నాడు. ఎలాగైనా శోభను అంతమొందించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
హత్య ఎలా జరిగింది? : ఈ నెల 21న కుమారుడికి సైకిల్ కొనిస్తానని భార్యను పిలిపించాడు. కొడుకును తల్లిగారింటి వద్దే వదిలేసి కూతురుతో కలిసి శోభ మహబూబ్నగర్ చేరుకుంది. భార్యను, కూతుర్నిని తాను అద్దెకు ఉంటున్న ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. ఇద్దరూ మద్యం తాగారు. ఈ క్రమంలోనే కూతురు విషయంలో గొడవ పడ్డారు. ముందుగా ప్రణాళిక వేసుకున్న నర్సింహులు శోభను బండరాయితో తలపై బలంగా మోది చంపేశాడు. ఆమె మరణించినట్లు నిర్ధారించుకున్నాక గది బయట ఉన్న రక్తపు ఆనవాళ్లను శుభ్రం చేశాడు. రక్తంతో తడిసిన దుస్తులను ప్లాస్టిక్ కవర్లో దాచిపెట్టాడు. రాత్రి వరకు గదిలోనే ఉండి ఎవరూ చూడకుండా వేచి చూశాడు. అర్ధరాత్రి సమయంలో శవాన్ని మెట్లపై నుంచి కిందకు దించి మూట కట్టి బైక్ పెట్రోల్ ట్యాంక్ పై పెట్టుకున్నాడు. మూటపై తన మూడేళ్ల కూతుర్ని కూర్చోబెట్టుకున్నాడు. సుమారు 50కిలో మీటర్ల మేర మృతదేహాన్ని బైక్పై తరలించి, రంగారెడ్డి గూడెం సమీపంలో పొలం వద్ద శవాన్ని పడేశాడు. మూడేళ్ల కూతురుని కూడా మృతదేహం వద్దే వదిలేశాడు.
ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది ఇలా : కూతురు ఏడుపుతో 22న ఉదయం శోభ హత్య వెలుగులోకి వచ్చింది. మృతురాలి తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. నర్సింహులే తన బిడ్డను చంపి ఉంటాడన్న తల్లి అనుమానంతో ఆ దిశగా పోలీసులు దర్యాప్తు చేశారు. సెల్ఫోన్ సిగ్నల్ ఆధారంగా నర్సింహులు కోసం గాలించారు. చివరకు లింగంపల్లిలోని తన అక్క ఇంటి వద్ద ఉన్నాడని తేల్చుకున్న పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించగా చేసిన నేరాన్ని ఒప్పుకున్నాడు. నిందితుడి నుంచి సెల్ ఫోన్, హత్యకు వినియోగించిన బండరాయి, నిందితుడు దాచిన చొక్కా ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
"షాద్నగర్ పట్టణా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 22న ఉదయం తన కూతురును హత్య చేశారని మృతురాలి తల్లి ఫిర్యాదు చేసింది. పట్టణ సీఐ గారు హత్య, వరకట్నం వేధింపుల కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేశారు. దాంట్లో భాగంగానే తన సొంత భర్తనే శోభను హంతమొందిచాడన్న విషయం బయటపడింది." - లక్ష్మీనారాయణ, షాద్నగర్ ఏసీపీ